اليابان | ما بعد الرماد: كيف غيّرت الحرب العالمية الثانية ملامح الأدب الياباني؟

أظهرت الأعمال الأدبية اليابانية التي نُشرت بعد الحرب العالمية الثانية التأثير العميق والمدمّر لهذا الصراع، سواء تناولته مباشرة من خلال تصوير الدمار والمآسي الإنسانية، أو بشكل غير مباشر عبر الغوص في أزمات الهوية، والذنب، وإعادة بناء الذات. فالكلمة المكتوبة تحولت إلى مرآة تعكس الألم الجمعي، ومنصة للتأمل في ما آلت إليه اليابان بعد تلك الكارثة، ما جعل الأدب بعد الحرب نافذة لفهم التحولات الاجتماعية والنفسية التي عصفت بالمجتمع الياباني.

يركز الجزء الثاني من سلسلة عن الأدب الياباني في عصر شووا (1926–1989) بشكل رئيسي على الكتب المؤلفة بين عامي 1945 و1954 (شووا 20-29)، وهي الفترة التي تعافت فيها البلاد من الحرب العالمية الثانية وأعادت النظر فيها. وتتضمن أيضا بعض الأعمال اللاحقة التي تتناول موضوعات الحرب بقوة.

”لم أعد إنسانا“ بقلم دازاي أوسامو



نسخة يابانية من رواية ”نينغين شيكاكو (لم أعد إنسانا)“ للكاتب دازاي أوسامو (© شينتشوشا)

ألقى دازاي أوسامو (1909-1948) بنفسه في قناة تاماغاوا مع عشيقته في 13 يونيو/حزيران 1948، منهيا حياته غرقا وهو في سن الثامنة والثلاثين. وفي العام السابق، صورت روايته ”الشمس الغاربة“ سقوط الطبقة الأرستقراطية اليابانية بعد الحرب، وجاءت وفاته قبيل نشر روايته الرائعة ”لم أعد إنسانا“.

يستهل الراوي كتابه ”لم أعد إنسانا“ بعبارة ”لقد عشت حياة يملؤها العار“، ثم يذكر في الخاتمة تقريبا

عبارة ”الآن لست سعيدا ولا تعيسا. كل شيء يمضي“ (في الترجمة الحديثة لجولييت وينترز كاربنتر). تترك هذه الكلمات أثرا حيا وقويا في النفس. كان دازاي الابن العاشر من بين 11 طفلا، لرجل أعمال كبير في تسوغارو بمحافظة آوموري شمال اليابان. وكان ميّالا إلى إيذاء نفسه بالفطرة منذ صغره، فبعد التحاقه بقسم اللغة الفرنسية في جامعة طوكيو الإمبراطورية (جامعة طوكيو حاليا)، انخرط في أنشطة غير قانونية للحزب الشيوعي، ثم انغمس في حياة البحث عن المتعة قبل أن يخطط للانتحار في سن الحادية والعشرين مع نادلة من حي غينزا كان قد التقى بها للتو. توفيت النادلة بينما نجا هو وعاش بقية حياته مثقلا بمشاعر الذنب. وبعد ذلك، عاش مع غيشا استدعاها من آوموري إلى طوكيو، لكنه دخل في دوامة يأس بعد خيانتها له. وحاول الانتحار مجددا وأصبح مدمنا على مسكنات الألم ثم أدخل إلى مصحة عقلية.

ولكن بدأت علامات التعافي بالظهور عليه بعد زواج تقليدي وهو في سن الثلاثين، بناء على نصيحة من مرشده الكاتب إيبوسي ماسوجي. كتب دازاي عددا من الأعمال القصيرة الرائعة في تلك الفترة منها ”مئة مشهد لجبل فوجي“ و”اركض يا ميلوس!“، لكن الفوضى التي سادت اليابان بعد استسلامها دفعته للمضي في طريق تدمير نفسه مجددا.

يقدم دازاي في كتاب ”لم أعد إنسانا“ اعترافا صريحا بـ”حياة يملؤها العار“ على شكل مذكرات صريحة. وقلما نجد اليوم كاتبا يثير لدى معجبيه هذا الشغف العميق، حتى أن أعماله لا تزال تقرأ على نطاق واسع (مثل ميشيما يوكيو أيضا).

أصبحت أعمال دازاي خالدة، وكانت رواية ”لم أعد إنسانا“ بمثابة وصيته الأخيرة.

تمت ترجمة رواية ”نينغين شيكاكو“ إلى ”لم أعد إنسانا“ بنسختين منفصلتين من قبل جولييت وينترز كاربنتر ودونالد كين، وإلى ”حياة مخزية“ من قبل مارك جيبو.

تمت ترجمة رواية ”شايو“ إلى ”الشمس الغاربة“ بنسختين منفصلتين من قبل جولييت وينترز كاربنتر ودونالد كين.

تمت ترجمة ”فوغاكو هياكيي“ إلى ”مئة مشهد لجبل فوجي“ من قبل رالف مكارثي.

تمت ترجمة ”هاشيري ميروسو“ إلى ”اركض يا ميلوس!“ بنسختين منفصلتين من قبل جيمس أوبراين ورالف مكارثي.

”لعنة إينوغامي“ بقلم يوكوميزو سيئشي



نسخة يابانية من رواية ”إينوغاميكي نو إيتشيزوكو (لعنة إينوغامي)“ للكاتب يوكوميزو سيئشي (© كادوكاوا)

ألقت هزيمة اليابان بظلالها الثقيلة على الكثير من الأنواع الأدبية الشعبية التي ازدهرت في حقبة ما بعد الحرب. تستلهم رواية ”لعنة إينوغامي“ للكاتب يوكوميزو سيئشي (1902-1981) والتي أصبحت من كلاسيكيات أدب الغموض وحولت إلى أعمال فنية عدة مرات، أحداثها من مآسي الجنود المسرحين العائدين إلى ديارهم.

تعد ”لعنة إينوغامي“ جزءا من سلسلة شهيرة حول المحقق العظيم كيندايتشي كوسوكي، وتأتي بعد روايات ”جرائم هونجين“ و”الموت في جزيرة غوكومون“ و”قرية القبور الثمانية“. تدور أحداث الرواية في مدينة خيالية بمحافظة ناغانو بعد الحرب العالمية الثانية، تتمحور القصة حول صراع بين أقارب عشيرة إينوغامي على ثروة ضخمة تعود إلى كبير العائلة الثري الراحل إينوغامي ساهيي.

تنص وصيته على أن من يتزوج من بين أحفاده الثلاثة بتامايو وهي حفيدة جميلة لأحد كبار المحسنين إليه، سيرث التركة. عاد سوكيكيو وهو أكبر الأحفاد من القتال في بورما، وكان يرتدي قناعا مطاطيا غريبا بسبب إصابة بالغة تعرض لها، كما تنص الوصية على حقوق في الميراث لابن ساهيي الغامض غير الشرعي، والذي لا يعرف مكانه منذ تسريحه من الخدمة.

تتوالى سلسلة من جرائم القتل الغريبة. وتبلغ الأحداث ذروتها عندما يكتشف كيندايتشي خدعة ماكرة ويقترب من الحل، لكن المأساة التي تصيب عشيرة إينوغامي هي الحرب نفسها. يكتب المؤلف عن فقدان الكبرياء الذي كان سائدا قبل الحرب والشعور بالمسؤولية، وكيف عبّر سوكيكيو عن حزنه لجهله بالتحول الكبير الذي طرأ على مشاعر الناس الذين بقوا على قيد الحياة في اليابان. لقد ترك انهيار القيم التي كان الجنود العائدون يؤمنون بها مصيرهم معلقا تحت رحمة القدر.

تمت ترجمة رواية ”إينوغاميكي نو إيتشيزوكو“ إلى ”لعنة إينوغامي“ من قبل يوميكو يامازاكي.

تمت ترجمة رواية ”هونجين ساتسوجين جيكين“ إلى ”جرائم هونجين“ من قبل لويز هيل كاواي.

تمت ترجمة رواية ”غوكومونتو“ إلى ”الموت في جزيرة غوكومون“ من قبل لويز هيل كاواي.

تمت ترجمة رواية ”ياتسوهاكامورا“ إلى ”قرية القبور الثمانية“ من قبل بريان كاريتنيك.

”حرائق في السهل“ بقلم أوكا شوهيي

وصف الكاتب أوكا شوهيي (1909-1988) من قبل صديقه شيروياما سابورو (الذي سنتحدث عنه لاحقا في هذه المقالة) بأنه كان جنديا من البداية إلى النهاية قائلا ”لقد قضى حياته كلها يصرّ على أسنانه بسبب إحساسه بالألم على عظم ما فقده وما سلب منه، وفي الوقت نفسه كان يكره تلك الأشياء“.

وبعد دراسة الأدب الفرنسي في جامعة كيوتو الإمبراطورية، بدأ أوكا مسيرته المهنية. ولكن تم تجنيده في عام 1944 وإرساله إلى الفلبين، حيث أسر في العام التالي على يد القوات الأمريكية ونقل إلى معسكر أسرى حرب في جزيرة ليتي. كان بقاؤه حيا في تلك الساحة الدموية أشبه بالمعجزة.



نسخة يابانية من رواية ”نوبي (حرائق في السهل)“ للكاتب أوكا شوهيي .(© شينتشوشا)

بعد انتهاء الحرب، أصبح أوكا كاتبا، فقد دون تجاربه الشخصية في كتاب ”أخذ أسيرا: قصة أسير حرب ياباني“، وكتب رواية ”حرائق في السهل“ وهي رواية حزينة تصور الحياة الهشة التي يعيشها الجنود الأفراد الذين ظلوا على قيد الحياة في الفلبين بعد هزيمة القوات اليابانية. تدور أحداث الرواية في جزيرة ليتي في المراحل الأخيرة من الحرب.

وخلال أحداث الرواية يطلب من الجندي تامورا وهو بطل الرواية في وقت نفدت فيه الأسلحة والذخيرة وإمدادات الطعام، والذي كان يعاني أيضا من تجدد نشاط مرض السل في جسده، أن يفجر نفسه بقنبلة يدوية كجندي إمبراطوري حقيقي.

يصور الجنود الجرحى في أحد مشاهد الرواية داخل مستشفى ميداني بدائي، وقد فقدوا كل رغبة في القتال وليس لديهم خيار سوى انتظار الموت ببطون خاوية. لكن القصف المتواصل من القوات الأمريكية يدفعهم إلى الفرار إلى التلال. ويتراءى دخان متصاعد من بعيد.

بينما يتجول تامورا في ساحة الحرب، يلمح مرارا نيرانا غامضة. ليكتشف جثة متروكة وقد فقدت أجزاء من لحمها عند منطقة الأرداف. وعندما يبلغ به الجوع أقصى درجاته، يتناول ”لحم قرد“ قدمه له أحد زملائه الجنود. ولكن هل هو حقا لحم قرد أم لحم إنسان؟

يعرض أوكا مأساة جندي تخلى عنه وطنه تحت شعارات مزعومة مثل ”الولاء للإمبراطور وحب الوطن“. رشح أوكا في وقت لاحق كعضو في أكاديمية الفنون اليابانية، لكنه رفض الانضمام، متمسكا بتفكيره المناهض للمؤسسات.

تمت ترجمة رواية ”نوبي“ إلى ”حرائق في السهل“ من قبل إيفان موريس.

تمت ترجمة ”فوريوكي“ إلى ”أخذ أسيرا: قصة أسير حرب ياباني“ من قبل واين بـ. لاميرز.

”أربع وعشرون عينا“ بقلم تسوبوي ساكاي



نسخة يابانية من رواية ”نيجوشي نو هيتومي (أربع وعشرون عينا)“ للكاتبة تسوبوي ساكاي (© إيوانامي شوتين)

تتناول رواية ”أربع وعشرون عينا“ للكاتبة تسوبوي ساكاي (1899–1967) المناهضة للحرب، حياة أناس عاديين مجهولين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الحرب. تدور أحداث الرواية في قرية صيد صغيرة على ضفاف بحر سيتو الداخلي، وتصور بشكل مؤثر العلاقة الدافئة بين شابة تدعى أويشي هيساكو، تخرجت حديثا من كلية المعلمين في بداية القصة، وطلاب صفها الأول المكون من 12 طالبا في الصف الأول الابتدائي.

تمتد أحداث الرواية من عام 1928 إلى 1946، حيث تصف في النصف الأول حياة القرية الآمنة التي سرعان ما يعكر صفوها نذر الحرب القادمة. تؤدي شكوك أويشي الساذجة، حين تعبر عن تساؤلاتها عندما يتهم زميل لها بالشيوعية، إلى وقوعها هي نفسها تحت الشبهة.

عندما يصل الأطفال إلى الصف السادس يبدؤون بالتفكير في المستقبل. يتحدث الأولاد عن رغبتهم في أن يصبحوا جنودا متأثرين بأجواء ذلك اليوم. وبينما لا تستطيع أويشي معارضتهم علنا، تشعر بالحيرة واليأس، فتفقد إيمانها بالتعليم وتستقيل من وظيفتها. تتزوج من بحار وتنجب ثلاثة أطفال، لكن زوجها يقتل في الحرب.

تطرح الكاتبة سؤالا هو لماذا ينجب الناس الأطفال ويحبونهم ويربوهم إذا كان كل ما ينتظرهم هو الحرب؟ يواجه الكثير من الأطفال في القصة، الذين صوروا بمثل هذه الشخصية الفردية، مصائر قاسية، بما في ذلك الموت في المعركة.

من المرجح أن تمتلئ عيناي القارئ بالدموع عندما تعود أويشي إلى التعليم في منتصف عمرها بعد انتهاء الحرب، وتلتقي مجددا بالناجين من طلاب صفها الأول. كانت تسوبوي قد بدأت بكتابة كتب الأطفال في عشرينات القرن الماضي بتشجيع من زوجها الذي كان باحثا أدبيا. حقق فيلم مقتبس من رواية ”أربع وعشرون عينا“ في عام 1954، وكان من إخراج كينوشيتا كيئسوكي وبطولة تاكاميني هيديكو، نجاحا باهرا، ما ساهم في ترسيخ مكانة رواية تسوبوي كأحد الأعمال الكلاسيكية.

تمت ترجمة رواية ”نيجوشي نو هيتومي“ إلى ”أربع وعشرون عينا“ من قبل أكيرا ميورا.

”مطر أسود“ بقلم إيبوسي ماسوجي



نسخة يابانية من رواية ”كوروي أمي (مطر أسود)“ للكاتب إيبوسي ماسوجي (© شينتشوشا)

رغم أن رواية ”مطر أسود“ لم تكتب في أعقاب الحرب مباشرة، إلا أنه من المستحيل تجاهلها عند الحديث عن مختارات أدب الحرب العالمية الثانية. وبينما تناولت الكثير من الكتب موضوع القصف الذري لهيروشيما وناغاساكي، إلا أن هذه الرواية تعد تحفة أدبية مميزة.

ولد الكاتب إيبوسي ماسوجي (1898-1993) في فوكوياما بمحافظة هيروشيما، لذا كان الضحايا الهيباكوشا (الناجون من القصف الذري) جزءا مألوفا من محيطه. كتب أحد أشهر أعماله قبل الحرب وهي ” السمندل “ عام 1929. كما فاز بجائزة ناؤكي عام 1937 عن روايته ”يوميات جون مانجيرو الذي تقاذفته الأمواج“ التي تدور حول صياد سمك أصبح من أوائل اليابانيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة. تم تجنيده في الجيش عام 1941 عندما كان عمره يزيد عن 40 عاما وأرسل إلى سنغافورة التي كانت تحت الاحتلال الياباني، ثم عاد بعد عام واحد ليعيش في مسقط رأسه حتى نهاية الحرب

تدور أحداث رواية ”مطر أسود“ حول سكان هيروشيما والشخصيات الرئيسيه فيها هم شيزوما شيغيماتسو وزوجته شيغيكو وابنة أخته ياسوكو التي تعيش معهم. كان شيغيماتسو عند وقوع القصف في المحطة وتعرض لحروق في وجهه. شخّص بأنه يعاني من مرض الإشعاع وبدأ يعاني من أعراض مثل التعب وتساقط الشعر. أما شيغيكو فكانت في المنزل، بينما كانت ياسوكو تعمل في مصنع خارج المدينة، لذا لم تصب أي منهما بأذى جراء الانفجار.

بعد مرور أربع سنوات على الحرب، كانوا بعيشون في قرية هي مسقط رأس شيغيماتسو، بعيدا عن مركز المدينة، لكن بدأ سكانها ينشرون شائعات عن معاناة ياسوكو من مرض الإشعاع، فأصبحوا يتجنبونها. وفي أحد الأيام، كان هناك حديث عن زوج محتمل لها، لكن الخاطبة كانت تريد معرفة تحركاتها منذ وقوع القصف.



قبة القنبلة الذرية ”غينباكو“ في هيروشيما عام 1945 (© جيجي برس)

كان شيغيماتسو وياسوكو يكتبان مذكراتهما بشكل يومي. وقد أعاد شيغيماتسو كتابة مقاطع سابقة من مذكراته في محاولة لإثبات براءة ياسوكو من الشائعات أمام الخاطبة. ومن خلال هذا السرد الذي يجمع بين حياة يومية هادئة ومقتطفات من مذكراتهم يروي إيبوسي مأساة القصف الذري بتفاصيل دقيقة.

تتوالى الكوارث مع ياسوكو التي كانت بصحة جيدة، عندما تبدأ أعراض مرض الإشعاع بالظهور عليها، والسبب هو ”المطر الأسود“ الملوث الذي سقط عليها بعد القصف.

إن حدوث انهيار مفاجئ في حياتها اليومية يغير من طبيعة حياة الشخصيات. فبدلا من الصراخ مستنكرا وحشية الأسلحة النووية، يختار إيبوسي أن يصور واقع الدمار بأسلوب بسيط وهادئ، وتبرز قدرته البارعة في السرد هذا الحدث الجحيمي أمام أعين القارئ.

تمت ترجمة ”سانشوؤ“ إلى ”السمندل“ من قبل جون بيستر.

تمت ترجمة ”جون مانجيرو هيوريوكي“ إلى ”يوميات جون مانجيرو الذي تقاذفته الأمواج“. من قبل أنتوني ليمان وديفيد أيلورد.

تمت ترجمة رواية ”كوروي أمي“ إلى ”مطر أسود“ من قبل جون بيستر.

”مجرم حرب: حياة وموت هيروتا كوكي“ بقلم شيروياما سابورو



نسخة اليابانية من ”راكوجيتسو مويو (مجرم حرب: حياة وموت هيروتا كوكي)“ للكاتب شيروياما سابورو (© شينتشوشا)

الكتاب الأخير الذي أرغب في الحديث عنه هو ”مجرم حرب: حياة وموت هيروتا كوكي“ للكاتب شيروياما سابورو (2007–1927)، المعروف برواياته التاريخية. يتناول هذا الكتاب حياة هيروتا كوكي، المدني الوحيد الذي أعدم كمجرم حرب من الفئة ”أ“ في محاكمات طوكيو التي نظمتها قوى الحلفاء، ويطرح تساؤلات عميقة حول مسؤولية القادة في زمن الحرب.

تطوع شيروياما للانضمام إلى البحرية الإمبراطورية عندما كان طالبا جامعيا، وكان يتلقى تدريبا ضمن وحدة الهجوم الخاصة توكّوتاي (والتي تسمى غالبا كاميكازي) عند انتهاء الحرب. كان سؤاله عما يدور في أذهان القادة دافعا له للكتابة. كان ينظر شيروياما إلى هيروتا باعتباره واحدا من الرجال الذين يرتدون البدلات والذين تورطوا على مضض في آلة الحرب.

شغل هيروتا منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ثلاثينات القرن الماضي، وبذل قصارى جهده لمنع اليابان من التورط في الصراع، لكنه لم يستطع الصمود أمام ضغط الجيش. لم يدافع عن نفسه خلال محاكمات طوكيو، فصدر بحقه حكم الإعدام شنقا. احترمت عائلته رغباته ولم تقل شيئا.

واجه شيروياما صعوبات في جمع المعلومات، لكنه تلقى دعما من أوكا شوهيي، الذي كان صديقا مقربا لابن هيروتا الأكبر منذ أيام الدراسة. وبفضل كلمات أوكا المؤثرة، وافقت عائلة هيروتا على الحديث مع شيروياما. قدم الابن الثالث لهيروتا على وجه الخصوص، والذي عمل سكرتيرا لوالده عندما كان رئيسا للوزراء، عددا من القصص الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل. شكل هذا البحث التفصيلي الأساس الذي بنيت عليه رواية شيروياما.

تمت ترجمة ”راكوجيتسو مويو“ إلى ”مجرم حرب: حياة وموت هيروتا كوكي“ من قبل جون بيستر.

