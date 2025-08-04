اليابان | جناح صربيا: انسجام الطبيعة والحياة الحضرية

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يستوحي جناح صربيا تصميمه من الجزر الخلابة المنتشرة في نهر الدانوب، الذي يشق قلب بلغراد، عاصمة صربيا، ليجسد مزيجًا متناغمًا بين الجمال الطبيعي والحيوية الحضرية. يعكس هذا التصميم تراث صربيا الغني كملتقى ثقافي وجغرافي يربط بين الشرق والغرب، حيث يتدفق النهر كشريان حياة يحتضن المدينة ويروي قصصها.

يضم الجناح تسع منصات تفاعلية تجمع بين العروض التعليمية والمساحات الاجتماعية، مصممة لتقديم تجربة غامرة تركز على الاستدامة والابتكار. تقدم هذه المنصات أنشطة تعليمية ممتعة، مثل ورش عمل حول الفنون الصربية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب عروض تفاعلية تسلط الضوء على التراث الثقافي والطبيعي لصربيا، مثل الموسيقى الشعبية والحرف اليدوية.

يبرز الجناح التزام صربيا بالاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة في تصميمه، مستوحاة من الطبيعة المحيطة بنهر الدانوب. كما يعرض مبادرات صربيا للحفاظ على التنوع البيولوجي في المنطقة، بما في ذلك الحدائق الوطنية مثل حديقة دجيرداب، التي تعد موطنًا لنباتات وحيوانات نادرة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)