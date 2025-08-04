اليابان | ارتفاع الأسعار يُنعش قيمة الإنتاج السمكي في اليابان

اقتصاد 04/08/2025

ارتفعت القيمة الإجمالية لإنتاج مصايد الأسماك في اليابان بنسبة 5٪ (مقومة بالين) خلال عام 2023، على الرغم من انخفاض حجم الإنتاج بنسبة 2٪. وقد شهدت كميات صيد بعض الأنواع البحرية الرئيسية، مثل سمك الصوري في المحيط الهادئ، والحبار الياباني الشائع، والسلمون، تراجعًا حادًا على مدار العقد الماضي، ما يعكس تحديات بيئية واقتصادية متزايدة تواجه قطاع الصيد البحري في البلاد.

وفقًا للتقرير الحكومي الخاص بمصايد الأسماك للسنة المالية 2024 في اليابان، بلغت قيمة إنتاج صناعة الصيد وتربية الأحياء المائية في عام 2023 نحو 1.7 تريليون ين، مسجّلة زيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم الارتفاع الحاد في أسعار أعلاف الأسماك في دفع أسعار السردين إلى أعلى مستوى لها خلال العقدين الماضيين.

سجلت قيمة الصيد البحري 953.4 مليار ين، بزيادة نسبتها 4%، في حين ارتفعت قيمة تربية الأحياء المائية البحرية بنسبة 10% لتصل إلى 595.6 مليار ين، مدعومة بارتفاع أسعار عشب البحر النوري. وعلى النقيض، انخفضت القيمة المجمعة للصيد في المياه الداخلية وتربية الأحياء المائية بنسبة 3%، لتبلغ 136.3 مليار ين.

أما من حيث الحجم، فقد تراجع إجمالي الإنتاج بنسبة 2% إلى 3.8 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 30% فقط من الذروة المسجلة عام 1984 والتي بلغت 12.8 مليون طن. وقد شكّلت تربية الأحياء المائية 23% من إجمالي الحجم بإجمالي 880 ألف طن، لكنها ساهمت بـ 43% من القيمة الإجمالية، أي ما يعادل 716.9 مليار ين.

بلغ معدل الاكتفاء الذاتي للمأكولات البحرية الصالحة للأكل في اليابان حوالي 54% في السنة المالية 2023، بانخفاض نقطتين مئويتين عن العام السابق. ويشهد هذا المعدل انخفاضًا طويل الأمد منذ ذروته عند 113% في السنة المالية 1964. وبلغ استهلاك المأكولات البحرية السنوي للفرد حوالي 21.4 كيلوغرامًا، بانخفاض 0.1 كيلوغرام. وكان هذا الرقم قد بلغ ذروته في عام 2001 عند 40.2 كيلوغرام، لكن المستهلكين استمروا في شراء كميات أقل من الأسماك تدريجيًا منذ ذلك الحين.

انخفاض كبير في قيمة الصادرات

ظل حجم واردات المنتجات البحرية في اليابان دون تغيير في عام 2024 عند 2.2 مليون طن، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 2.2% إلى 2.1 تريليون ين. وكانت الدول الرئيسية الموردة للواردات اليابانية هي الصين، تشيلي، والولايات المتحدة، بينما كانت الأنواع الثلاثة الأولى من المنتجات هي السلمون/التراوت، والروبيان، والبونيتو/التونة.

انخفض حجم صادرات المنتجات البحرية اليابانية بنسبة 5.5% في عام 2024 إلى 450,000 طن، بينما تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 7.5% إلى 360.9 مليار ين. وفرضت الصين حظرًا على استيراد المنتجات البحرية اليابانية منذ الإفراج الأول عن المياه المعالجة من محطة فوكوشيما داييتشي النووية في عام 2023. وكانت الوجهات الرئيسية للصادرات هي هونغ كونغ، والولايات المتحدة، وتايوان، بينما كانت المنتجات الرئيسية هي الأسقلوب، والبوري (اليلو تيل)، واللؤلؤ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)