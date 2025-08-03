اليابان | رقم قياسي جديد في اليابان... هدر الطعام ينخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية

مجتمع 03/08/2025

سجّلت اليابان في السنة المالية 2023 أدنى مستوى لهدر الطعام منذ بدء جمع البيانات، حيث بلغ حجم الهدر 4.64 مليون طن. ورغم أن هذا الرقم يُمثّل تحسّنًا طفيفًا بانخفاض قدره 80 ألف طن فقط مقارنة بالعام السابق، إلا أنه يُشير إلى استمرار التقدّم التدريجي نحو تقليص الفاقد الغذائي، وهو هدف تسعى إليه الحكومة والمجتمع على حد سواء من خلال حملات توعية ومبادرات مستدامة.

خسائر اقتصادية بقيمة 4 تريليونات ين

في السنة المالية 2023، انخفض هدر الطعام المقدر في اليابان بمقدار 80 ألف طن مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أدنى مستوى قياسي جديد عند 4.64 مليون طن. وهذا يعادل إجماليًا سنويًا للفرد يبلغ 37 كيلوغرامًا. تم الإعلان عن هذه الأرقام من قبل وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية، ووزارة البيئة، ووكالة شؤون المستهلك.

بلغ هدر الطعام في قطاع الصناعات الغذائية 2.31 مليون طن (بانخفاض 50 ألف طن عن العام السابق)، منها 660 ألف طن من صناعة المطاعم (بزيادة 60 ألف طن). وتشير وزارة الزراعة والغابات والثروة السمكية إلى أن الزيادة في تناول الطعام خارج المنزل بعد جائحة كورونا، وارتفاع عدد الزوار الدوليين، كانا من الأسباب المحتملة. أما هدر الطعام في الأسر المعيشية فبلغ 2.33 مليون طن (بانخفاض 30 ألف طن).

كانت الحكومة قد وضعت هدفًا للسنة المالية 2030 يقضي بخفض هدر الطعام إلى النصف مقارنة بالسنة المالية 2000، لكن هذا الهدف تحقق في السنة المالية 2022. وقد تم تعديل الهدف إلى تقليص هدر الأعمال بنسبة 60% وهدر الأسر بنسبة النصف.

بلغت مستويات هدر الطعام في السنة المالية 2023 خسائر اقتصادية بقيمة 4 تريليونات ين وانبعاثات كربونية بمقدار 10.5 مليون طن (محولة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون). وهذا يعادل 31,814 ين و84 كيلوغرامًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل مواطن.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)