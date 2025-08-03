- 1/2
- 2/2
رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 03/08/2025
يحتفي جناح رومانيا في أوساكا إكسبو 2025 بشعار ”الصندوق السحري الروماني“، مستلهمًا من تاريخها في العصور الوسطى كـ”أرض الساحرات“ في أوروبا الشرقية. يستقبل الزوار عند الدخول صورة ثلاثية الأبعاد مبهرة للبجعة هارو، التي تعني ”الربيع“ باليابانية، لترحب بهم في رحلة ساحرة عبر التراث الطبيعي والثقافي لرومانيا.
يأخذ الجناح الزوار في تجربة غامرة من خلال تركيبات فنية مبتكرة، عروض حية، وحفلات موسيقية تعكس روعة الفنون والحرف اليدوية الرومانية. تبرز المعروضات عجائب رومانيا الطبيعية، من غاباتها الكثيفة إلى جبال الكاربات، إلى جانب تقاليدها العريقة التي تمتزج مع رؤية مستقبلية في ”أرض الغد“.
في ركن الطهي، يمكن للزوار تذوق المأكولات الرومانية الأصيلة التي تجمع بين النكهات التقليدية واللمسات المعاصرة، مما يكمل التجربة الثقافية. يجمع جناح رومانيا بين السحر التاريخي والابتكار المستقبلي، مدعوًا الزوار لاستكشاف عالم ساحر ينكشف داخل ”الصندوق السحري“ في قلب إكسبو 2025.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
ثقافة أوساكا ثقافة شعبية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | جناح رومانيا: الصندوق السحري الروماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.