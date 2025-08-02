اليابان | جناح البرتغال: التفاعل مع المحيط عبر العمارة والمعارض والمأكولات

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

يحمل جناح البرتغال في أوساكا إكسبو 2025 شعار ”المحيط، الحوار الأزرق“، مقدمًا تجربة غامرة تحتفي بالعلاقة العميقة بين الإنسان والمحيط. صممه المهندس المعماري الياباني الشهير عالميًا كوما كينغو، ويتميز الجناح بتصميم خارجي وداخلي مبتكر مزين بحبال متدلية لا تُحصى، تتراقص لتعكس ألوان البحر وإيقاع أمواجه، مانحة إحساسًا بالحركة والانسجام مع الطبيعة.

تركز المعروضات على جهود البرتغال الرائدة في الحفاظ على المحيطات، مع تسليط الضوء على العلاقات التاريخية الممتدة لخمسة قرون بين البرتغال واليابان، والتي بدأت مع تجارة ”نانبان“ (البربرية الأجنبية) في القرن السادس عشر. تأخذ تجربة بصرية وسمعية محاكاة تحت الماء الزوار في رحلة غامرة، تعزز الوعي بأهمية حماية النظم البيئية البحرية.

في المطعم، يمكن للزوار تذوق المأكولات البرتغالية الأصيلة، مع تركيز خاص على الأطباق البحرية التي تمتزج بنكهات محلية من منطقة كانساي، مقدمة تجربة طهي متناغمة. كما تستضيف مساحة الجناح متعددة الأغراض فعاليات متنوعة، تضيف الحيوية وتعزز التفاعل الثقافي.

يجمع جناح البرتغال بين العمارة المبتكرة، المعارض التفاعلية، والمأكولات الشهية ليقدم تجربة شاملة تحتفي بالمحيط كمصدر للحياة والإلهام، معززًا الحوار العالمي حول الاستدامة في إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)