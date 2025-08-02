اليابان | هارُوما: طبق نادر في طوكيو، رامن توكوشيما في شينجوكو

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

المطبخ الياباني 02/08/2025

تُعدّ طوكيو إحدى أبرز العواصم العالمية للرامن، غير أن العثور على مطاعم متخصصة في رامن توكوشيما يُعد أمراً نادراً على نحو مفاجئ. ومن بين هذه الاستثناءات تبرز مطعم ”هارُوما“ الواقع في حي شينجوكو، حيث يمكن لعشاق هذا النوع الاستمتاع بالنكهة الفريدة لأسلوب شيكوكو، الذي يتميز بتقديم البيض النيء فوق النودلز.

يُعد مطعم ”هارُوما“ من بين القلائل في طوكيو الذين يقدمون رامن توكوشيما بطابعه الأصيل. وتتميّز الشوربة فيه بأسلوب شيكوكو الكلاسيكي، حيث تعتمد على مرق العظام (تونكوتسو) المصنوع من لحم الخنزير، مع إضافة صلصة الصويا (شويُو)، ما يمنحها نكهة غنية وعميقة. يُقدَّم الطبق مزينًا بشرائح لحم الخنزير المطهوّة على نار هادئة بمزيج من النكهات الحلوة والحارة. وتتميّز النودلز فيه بأنها متوسطة السمك ومستقيمة ومطاطية بعض الشيء، لتتناغم تمامًا مع الشوربة الكثيفة.

ومن السمات الفريدة لرامن توكوشيما إضافة البيض النيء على الوجه، وهو ما يمنح الطبق لمسة نكهة مميزة تُذكّر بطبق ”سوكياكي“ الياباني عند خلطه بالشوربة. ويُضفي المزيج المتناغم بين طعم الشوربة الحلو والحار والبيض النيء تجربة نكهة فريدة ومثيرة.

العنوان: الطابق الأول، مبنى ASP نيشي-شينجوكو، 7-11-2 نيشي-شينجوكو، حي شينجوكو، طوكيو

https://x.com/harumaramen

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية.الصورة الرئيسية: رامن توكوشيما مع البيض النيء في مطعم هارُوما – 1,100 ين. © ياماكَوا دايسُكي)