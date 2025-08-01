اليابان | ”كينغ-كن“ في كاندا: نودلز هيروشيما الحارّة التي تُشعل الحواس بدون نقطة مرق!

الرامن الياباني: رحلة مستمرة من الابتكار والتجديد في عالم النكهات!

المطبخ الياباني 01/08/2025

اشتهر مطعم ”كينغ-كن“ في هيروشيما بوجبة ”شيروناشي تانتانمين“، وهي نسخة بدون مرق من طبق التانتانمين الصيني الحار، تقدَّم بنكهات قوية وغنية لعشاق الأطعمة الجريئة ذات اللمسة الآسيوية الحارة.

الطبق الرئيسي في مطعم كينغ-كن الشهير في هيروشيما هو شيروناشي تانتانمين،وهو إصدار خالٍ من المرق من طبق النودلز الحار، يتميز بتوازن دقيق بين النكهة الحارقة وطعم الأومامي الغني، في نسبة ذهبية تُكملها رائحة فلفل سيشوان القوية.

وبحسب شعار المطعم: ”نعم! امزجها 30 مرة!“ فإن السر في الاستمتاع الكامل بالطعم يكمن في خلط النودلز مع الصلصة جيدًا، لتكتمل نكهات صلصة الصويا، والتوابل، وزيت الفلفل الحار، قبل أن تأتيك اللدغة المميزة لفلفل سيشوان.

ومع كل قضمة، تبقى حرارة زيت الفلفل الحار في الفم وتدفعك للمزيد دون مقاومة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة الشعار: طبق ”شيروناشي تانتانمين“ في مطعم كينغ-كن – 800 ين. © ياماكَاوا دايسكي)