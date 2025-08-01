اليابان | من الشركات الكبرى إلى الصغيرة... القراصنة يوسّعون ضرباتهم في اليابان

تكنولوجيا 01/08/2025

في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، باتت الهجمات السيبرانية تهديدًا حقيقيًا يطرق أبواب الشركات اليابانية. فقد كشف استطلاع حديث أن 32% من هذه الشركات تعرضت لهجمات إلكترونية، ما يثير تساؤلات جدية حول جاهزية البنية التحتية الرقمية في مواجهة المخاطر المتنامية.

التهديدات السيبرانية

أظهر استطلاع أجرته شركة ”تيكوكو داتابانك“ في مايو/ أيار 2025 أن نحو ثلث الشركات اليابانية تعرّضت لهجمات سيبرانية، في مؤشر واضح على تصاعد التهديدات الرقمية التي تواجه بيئة الأعمال في البلاد. وقد استهدف الاستطلاع الإلكتروني 26,389 شركة على مستوى اليابان، وتلقى 10,645 ردًا صالحًا.

أفادت 32% من الشركات بأنها تعرضت لهجوم سيبراني، في حين قالت 52.4% إنها لم تواجه مثل هذه الهجمات، بينما أعربت 15.6% عن عدم معرفتها ما إذا كانت قد تعرضت لهجوم أم لا. وتبيّن أن الشركات الكبرى كانت أكثر عرضة لهذه التهديدات، إذ بلغت نسبة تعرّضها 41.9%، مقارنة بـ30.3% بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، و28.1% بين الشركات الصغيرة، ما يعكس ارتباط حجم الشركة بمدى استهدافها في الهجمات السيبرانية.

بشكل عام، تعرّضت 6.7% من الشركات لهجوم سيبراني خلال الشهر الماضي، لكن هذه النسبة كانت أعلى بين الشركات الأصغر، حيث سُجّل تعرض 6.9% من الشركات الصغيرة والمتوسطة، و7.9% من الشركات الصغيرة لهجمات خلال الفترة ذاتها. وأشارت ”تيكوكو داتابانك“ إلى تزايد المخاطر التي تواجهها هذه الفئات من الشركات بشكل سريع في الآونة الأخيرة.

