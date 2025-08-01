اليابان | جناح بولندا: تراثٌ يُحرك المستقبل

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

يجسد جناح بولندا في أوساكا إكسبو 2025 روح الإبداع والابتكار من خلال تصميم خارجي خشبي مبهر يعتمد تقنية كيغومي كوهو اليابانية التقليدية لربط الأخشاب دون مسامير. يتميز الهيكل بشكله المتموج الذي يحاكي الأمواج وحلزون الحمض النووي، رمزًا للديناميكية والتطور.

في الداخل، تقدم معارض الفنون المكانية المعززة بالذكاء الاصطناعي تجربة غامرة تبرز الإبداع البولندي، مدعوة الزوار لاستكشاف تقاطع الفن والتكنولوجيا. تتألق قاعة الحفلات الموسيقية كجوهرة الجناح، حيث تستضيف حفلاً موسيقيًا لمقطوعات الملحن البولندي الشهير فريدريك شوبان، مما يتيح للزوار الانغماس في سحر موسيقى البيانو الكلاسيكية. خارج المبنى، تتوفر سماعات رأس للاستمتاع بالموسيقى أثناء التجول، بينما تُخطط فعاليات موسيقية إضافية في مواقع أخرى بالمعرض لتعزيز التجربة.

يمزج جناح بولندا بين التراث الثقافي والابتكار التكنولوجي، مقدمًا تجربة حسية مفعمة بالإلهام تحتفي بالفن والموسيقى في قلب إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)