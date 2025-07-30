اليابان | مكافآت الصيف في اليابان... مليون ين تقريبًا لموظفي الشركات الكبرى!

اقتصاد 30/07/2025

مع حلول صيف عام 2025، تتصدر المكافآت الصيفية المشهد الاقتصادي في اليابان، حيث أعلنت كبرى الشركات عن متوسط مكافآت بلغ 991 ألف ين للموظف الواحد، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ سنوات. هذا الرقم اللافت لا يعكس فقط تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعافي سوق العمل، بل يرمز أيضًا إلى ثقة الشركات المتزايدة في المستقبل واستعدادها لمكافأة جهود موظفيها. في بلد يُعرف بدقته وانضباطه المهني، تأتي هذه المكافآت بمثابة دفعة معنوية واقتصادية في آن واحد، تعكس الحراك الإيجابي الذي تشهده المؤسسات الكبرى في مواجهة التحديات العالمية.

أعلن اتحاد الأعمال اليابانية (كيدانرن) أن متوسط المكافأة الصيفية لعام 2025 في الشركات الكبرى باليابان ارتفع بنسبة 4.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 990,848 ين، وذلك وفقًا للتجميع الأولي للمكافآت، والذي يُعد متوسطًا مرجحًا. ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى يُسجّل منذ بدء توثيق بيانات مماثلة في عام 1981، في مؤشر واضح على تحسن أوضاع الشركات واشتداد الضغط لزيادة الأجور وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار المستهلكين وتحقيق أرباح قوية من قِبل العديد من الشركات الكبرى. تضمن هذا التجميع الأولي بيانات من 107 شركات موزعة على 18 قطاعًا صناعيًا، ويمثل هذا الارتفاع السنوي الرابع على التوالي في هذه المرحلة من الإعلان. وقد بلغ متوسط المكافأة في 93 شركة تنتمي إلى قطاع التصنيع 1,035,889 ين، وهو رقم يفوق ما تم تحقيقه في العام الماضي، والذي تجاوز حاجز المليون ين لأول مرة، ما يعكس استمرار التحسن في أداء هذا القطاع الحيوي.

وسجلت 13 صناعة من أصل 18 مشمولة في التقرير زيادات في متوسط المكافآت، حيث تصدّرت صناعة الكيماويات قائمة النمو بنسبة زيادة بلغت 29.0%، ليصل متوسط المكافأة فيها إلى 1,050,414 ين. كما شهدت صناعتا المعادن غير الحديدية وبناء السفن زيادات ملحوظة، حيث بلغ متوسط المكافآت 909,071 ين و1,184,644 ين على التوالي، مع تحقيق كل منهما نموًا مزدوج الرقم. وعلى الرغم من الاتجاه العام التصاعدي، شهدت خمس صناعات تراجعًا في حجم المكافآت، وهي الورق واللب،والحديد والصلب، السيارات، النقل، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعكس هذا التراجع تفاوتًا في أداء القطاعات المختلفة، حيث قد يكون مرتبطًا بتحديات خاصة بسلاسل التوريد أو انخفاض الطلب أو التكاليف التشغيلية المرتفعة في بعض الصناعات.

يغطي الاستطلاع 244 شركة من 22 صناعة رئيسية يزيد عدد موظفيها عن 500 موظف. تختلف الشركات التي تستجيب في وقت التجميع الأول من سنة لأخرى، لذا لا يمكن ببساطة مقارنة النتائج مع النتائج النهائية في كل مرة. من المقرر الإعلان عن الرقم النهائي في أوائل أغسطس، وعادةً ما يكون أقل من الرقم في التجميع الأول.

