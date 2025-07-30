اليابان | جناح المنظمات الدولية: صوت العالم يتحدث بلغة التعاون في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

يجسد جناح المنظمات الدولية في إكسبو 2025 أوساكا، ضمن محور ”تمكين الحياة“، رؤية التعاون العالمي لتعزيز الإنسانية من خلال الابتكار والاستدامة. يشارك في الجناح خمس منظمات دولية بارزة، تقدم كل منها تجربة فريدة تبرز جهودها في مواجهة التحديات العالمية:

متحف المعرض العالمي: يقع هذا المتحف، الذي افتتح في موقع معرض شنغهاي 2010، كامتحف الوحيد المرخص من المكتب الدولي للمعارض لتوثيق تاريخ معارض إكسبو. يتميز بعرض غامر يشمل شاشة LCD عملاقة ونظام شاشات متعددة مكون من 20 شاشة، يروي قصة المعارض العالمية منذ انطلاقتها في لندن عام 1851، مما يتيح للزوار استكشاف إرث هذه الفعاليات العالمية.

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): يركز جناح آسيان على الترويج لجاذبية دولها العشر الأعضاء من خلال تجربة واقع افتراضي تأخذ الزوار في جولة عبر مواقع التراث العالمي في المنطقة. كما يتضمن الجناح فعالية تجميع الطوابع البريدية، التي تشجع الزوار على زيارة أجنحة دول آسيان لجمع طابع من كل جناح، مما يعزز التفاعل والاكتشاف الثقافي.

التحالف الدولي للطاقة الشمسية: بمشاركة أكثر من 90 دولة، يسلط هذا العرض الضوء على أهمية الطاقة الشمسية كحل مستدام لمستقبل الطاقة. من خلال لوحات توضيحية ومقاطع فيديو تفاعلية، يبرز التحالف دور الطاقة الشمسية في بناء مجتمع أكثر استدامة.

مشروع ITER: يضم هذا المشروع، الذي يجمع سبع دول ومناطق، نموذجًا مصغرًا لمفاعل الاندماج النووي، إلى جانب صور متحركة بالحاسوب (CGI) توضح إمكانيات الاندماج النووي كمصدر طاقة نظيف ومستدام للمستقبل، مقدمة رؤية طموحة لتحول الطاقة العالمي.

المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا: يقدم هذا العرض، بدعم من تسع دول والاتحاد الأوروبي، مقاطع فيديو ولوحات لمس تفاعلية تسلط الضوء على الجهود التعاونية لمنع انتشار تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل، مؤكدًا التزام المركز بتعزيز الأمن العالمي والسلام.

يقع جناح المنظمات الدولية في منطقة ”تمكين الحياة“، ويوفر تجربة غامرة تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والرؤى المستقبلية، داعيًا الزوار لاستكشاف كيفية مساهمة هذه المنظمات في بناء عالم أكثر استدامة وترابطًا. يتم الاحتفال بالأيام الوطنية لهذه المنظمات في قاعة الأيام الوطنية بالمعرض، حيث تُخصص تواريخ 13 يوليو/ تموز لـ ITER، و8 أغسطس/ آب لآسيان، و27 أغسطس للمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا.

