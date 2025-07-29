اليابان | الشمال يلتقي العالم في أوساكا إكسبو: حلول مبتكرة لمستقبل مشترك

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يجمع جناح دول شمال أوروبا في أوساكا إكسبو 2025 بين الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، النرويج، والسويد في معرض تعاوني يحتفي بالاستدامة والتراث النوردي. يتميز المبنى الخشبي، الممتد على مساحة 1200 متر مربع بارتفاع 17 مترًا، بتصميم يحاكي الحظيرة النوردية التقليدية ذات الثلاثة طوابق، مقدمًا تجربة بصرية وثقافية غامرة.

في الداخل، يأخذ الجناح الزوار في رحلة إلى مستقبل مستدام من خلال عرض تقنيات مبتكرة تركز على الاستدامة. تحيط بالمسرح شاشات ورقية مصنوعة من أرز كان مُقررًا التخلص منه، تعرض صورًا مبهرة للطبيعة الخلابة وأنماط الحياة في شمال أوروبا. كما يتيح الجناح تجربة حسية فريدة من خلال نماذج محاكاة لدرجات حرارة الغرف وروائح تعكس الأجواء النوردية، مانحة الزوار إحساسًا وكأنهم في قلب المنطقة.

على السطح، يقدم المطعم أطباقًا تقليدية من دول شمال أوروبا، إلى جانب حلويات أصلية من إبداع الطاهية اليابانية آي فينتورا، المقيمة في السويد، لتقدم لمسة معاصرة للنكهات النوردية. في الطابق الأول، يضم المتجر تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك عناصر مستوحاة من شخصيات المومين، الشهيرة في اليابان بفضل مسلسل الرسوم المتحركة، مما يضيف جاذبية خاصة للزوار.

يجمع جناح دول شمال أوروبا بين الابتكار البيئي والتراث الثقافي، مدعوًا الزوار لاستكشاف رؤية مستدامة وتجربة غامرة تعكس جمال وروح المنطقة النوردية في إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)