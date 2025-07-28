اليابان | جناح المجر... بوابتك إلى تجربة حسّية توحد الإنسان والطبيعة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحتفي الجناح المجري في إكسبو 2025 بروح السهول المجرية الشاسعة، مقدمًا تجربة ثقافية وحسية تأسر القلوب. يقع الجناح في مساحة خضراء واسعة تُحاكي المناظر الطبيعية المجرية، حيث يترك انطباعًا بصريًا فوريًا بفضل تصميمه المبتكر. يزين واجهة المبنى أكثر من 30 ألف شريط رفيع يتراقص مع النسيم، مشكلاً مشهدًا يشبه أوراق الشجر المتماوجة، ليمنح الزوار شعورًا بالانسجام مع الطبيعة.

في الجزء الخلفي من الجناح، تبرز قبة غامرة مصممة على شكل كومة من أوراق الشجر المتساقطة، تخلق أجواء ساحرة. داخل هذه القبة، تنبض العروض الحية للموسيقى الشعبية المجرية بالحياة، ناقلة الزوار إلى قلب قرية زراعية تقليدية، حيث تمتزج الألحان الأصيلة مع الإحساس بالتراث العميق.

يوفر المطعم والبار تجربة طهي غنية تعكس النكهات المجرية الأصيلة، حيث يمكن للزوار تذوق أطباق مثل كريب اللحم على طريقة هورتوباجي، المشهور بنكهته الغنية، إلى جانب مشروب فروكس المنعش، وهو مزيج من النبيذ ومياه الصودا الذي يجسد التقاليد المحلية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية من إعداد Nippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)