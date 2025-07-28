اليابان | جناح مالطا... حين تتحول الفرص المحدودة إلى إنجازات عالمية

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

يأخذ جناح مالطا في إكسبو 2025 أوساكا الزوار في تجربة غامرة تمزج بين تراث دولة جزر البحر الأبيض المتوسط العريق والتكنولوجيا المتطورة. يبدأ الدخول عبر جدار شاشة عملاق يُصور ”بوابة زمنية“، حيث تعكس الصور المعروضة جماليات جدار من الحجر الجيري القديم، مانحةً إحساسًا بالانتقال عبر التاريخ. داخل الجناح، ينتظر الزوار مزيج ساحر من الجماليات التقليدية والابتكارات الحديثة.

يبرز في قلب المعرض درع الساموراي التاريخي، الذي قدمه وفد ياباني إلى مالطا في أواخر فترة إيدو (1603-1868). تُعد هذه القطعة هدية من أول سفارة يابانية إلى أوروبا، التي ضمت شخصيات بارزة مثل فوكوزاوا يوكيتشي، مؤسس جامعة كيو. أُهدي الدرع خلال زيارة دبلوماسية، وظل منسيًا في مستودع أسلحة مالطا حتى إعادة اكتشافه عام 2015. من بين ثلاث قطع تم ترميمها مؤخرًا، ستُعرض إحداها في الجناح، مجسدةً الروابط التاريخية العميقة بين مالطا واليابان. يعكس هذا الدرع، المصنوع بعناية وفقًا لتقاليد الساموراي، قيم الشرف والفن التي ميزت تلك الحقبة.

على التراس الخارجي، يمكن للزوار تذوق المأكولات المالطية الأصيلة، التي تقدم نكهات البحر الأبيض المتوسط الغنية، مما يكمل التجربة الثقافية. يدعو جناح مالطا الزوار لاستكشاف قصة التبادل الثقافي عبر القرون، مقدمًا رؤية ملهمة للعلاقات العابرة للحدود من خلال الفن، التاريخ، والتكنولوجيا.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)