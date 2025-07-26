اليابان | جناح التشيك: الموهبة والإبداع مدى الحياة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يجسد الجناح التشيكي في إكسبو 2025 موضوع ”الموهبة والإبداع مدى الحياة“، مقدمًا تجربة فنية وثقافية مبهرة. يتميز الجناح بتصميم معماري مبتكر يجمع بين ألواح CLT الحديثة المصنوعة من الخشب التشيكي المزروع بشكل مستدام، وواجهة مزخرفة بكريستال بوهيمي فني يعكس تراث التشيك العريق في صناعة الزجاج.

يتمحور التصميم الداخلي حول رواق حلزوني خلاب يمتد لمسافة 250 مترًا، يتحول إلى معرض فني يأسر الأنظار. يتيح هذا الفضاء للزوار التجول بين مجموعة من اللوحات والمنحوتات، بما في ذلك أعمال الفنان التشيكي الشهير ألفونس موتشا، أحد رواد حركة الفن الحديث التي ازدهرت في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر، مما يبرز إرث التشيك الفني العميق.

في المساحة المركزية المفتوحة، تنبض الحياة بعروض حية لموسيقيين وراقصين تشيكيين، تضفي جوًا من البهجة والإبداع. كما يقدم المطعم تجربة طهي أصيلة مع أطباق تقليدية مثل حساء الغولاش اللذيذ، الزلابية التشيكية، والبيرة التشيكية الشهيرة، مانحًا الزوار فرصة تذوق النكهات المحلية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)