اليابان | لوكسمبورغ تنبض بالحياة في أوساكا إكسبو: جناح يُجسد قلب أوروبا النابض

سياحة وسفر

يحتفي جناح لوكسمبورغ في إكسبو 2025 أوساكا بشعار ”دوكي دوكي - نبض لوكسمبورغ“، مستلهمًا من الكلمة اليابانية التي تعبر عن الإثارة والحماس. يقدم الجناح رؤية طموحة لمجتمع مستدام يركز على الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، مدعوًا الزوار لخوض تجربة مفعمة بالحيوية والإلهام.

يتميز الجناح بتصميم مبتكر على شكل صندوق، يتألف من 13 قسمًا تحت مظلة بيضاء أنيقة، مصممة بعناية لتجسيد مبادئ الاستدامة. بعد انتهاء المعرض، سيُعاد توظيف الجناح كنموذج للاقتصاد الدائري، حيث سيُنقل إلى مدينة كاتانو في أوساكا ليصبح مركزًا لدعم تربية الأطفال، مما يعكس التزام لوكسمبورغ بالاستدامة طويلة الأمد.

في الداخل، يأخذ الجناح الزوار في رحلة غامرة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمسح ثلاثي الأبعاد وغيرها من التقنيات الرقمية المتطورة، لاستكشاف البيئة الطبيعية الخلابة وأنماط الحياة المميزة في لوكسمبورغ. تجمع هذه التجربة بين الإثارة والتعليم، مبرزة كيف يمكن للابتكار أن يعزز الانسجام مع البيئة.

يقدم المطعم تشكيلة من الأطباق التقليدية التي تعكس النكهات الأصيلة للوكسمبورغ، إلى جانب حلويات مبتكرة يصممها أحد أشهر طهاة الحلويات، والتي تتغير شهريًا لتقديم تجربة طهي متجددة. يجمع جناح لوكسمبورغ بين الإبداع، الاستدامة، والحماس، مدعوًا الزوار للانغماس في نبض لوكسمبورغ الحيوي واكتشاف رؤيتها لمستقبل مستدام.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)