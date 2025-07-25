اليابان | لماذا يشعر متلقو المساعدة العامة في اليابان بالذنب؟

لايف ستايل 25/07/2025

رغم أن المساعدة الاجتماعية وُجدت لحماية الأفراد في أوقات الشدة، إلا أن دراسة استقصائية حديثة في اليابان كشفت جانبًا مظلمًا من التجربة؛ إذ يشعر معظم المستفيدين منها بالذنب أو الخجل لمجرد تلقيهم هذا الدعم. فما الأسباب الكامنة وراء هذا الشعور؟ وما الذي يقوله ذلك عن نظرة المجتمع الياباني إلى الرفاه الاجتماعي؟

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها شركة ”آلالينك“، وهي مزوّد لخدمات الهواتف الذكية منخفضة التكلفة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، في مايو/أيار، أن غالبية مستخدمي خدمة ”أنيون سمارتفون“ الذين يتلقون المساعدة العامة يعيشون مشاعر متباينة تجاه أوضاعهم.

وشملت الدراسة 552 مشاركًا، وأفاد 60.7% منهم بأنهم يشعرون بالذنب لتلقيهم المساعدة، رغم عدم امتلاكهم بديلًا. في حين عبّر 12.1% عن شعورهم بالخجل من وضعهم كمستفيدين من الدعم الحكومي. وعلى الجانب الآخر، قال 21.4% من المشاركين إنهم يعتبرون المساعدة العامة حقًا مشروعًا من حقوقهم.

كشفت الدراسة أيضًا عن أن 67.2% من المستجيبين اضطروا إلى التخلي عن تأمين وجبات كافية بسبب الضائقة المالية، ما يسلط الضوء على التناقض الصارخ بين وفرة الطعام المهدر في المجتمع من جهة، ومعاناة البعض من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية من جهة أخرى.

كما أظهرت النتائج أن 46.9% من المشاركين تخلّوا عن امتلاك هاتف ذكي أو عن سداد رسوم الخدمة الشهرية، على الرغم من أن الهواتف الذكية تُعد اليوم أداة أساسية للمشاركة الاجتماعية والحصول على المعلومات والخدمات. تعكس هذه الأرقام واقعًا قاسيًا يعيشه العديد من الأفراد تحت خط الفقر، حيث يصبح الاستغناء عن الحاجات الأساسية ضرورة لا خيارًا.

في الردود المفتوحة، عبّر العديد من المستجيبين عن قلقهم من النظرة المجتمعية السلبية تجاههم، والتي تتأثر كثيرًا بالصور النمطية والقصص المنتشرة حول الاحتيال في المساعدة الاجتماعية. وقد انعكست هذه الوصمة الاجتماعية بوضوح في معدلات الإفصاح المنخفضة: فقط 41.5% من المستجيبين أخبروا أصدقاءهم أو أفراد أسرهم بأنهم يتلقون المساعدة العامة، بينما امتنع 26.4% عن إخبار أي شخص على الإطلاق.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 90% من المستجيبين لا يملكون شخصًا أو نظام دعم يمكنهم اللجوء إليه في أوقات الحاجة الفعلية. تعكس هذه النتائج واقعًا صعبًا يعيشه متلقو المساعدة العامة، يتمثل في العبء المزدوج للفقر والعزلة الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الهشاشة النفسية والاجتماعية لدى هذه الفئة من الناس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)