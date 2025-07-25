اليابان | جناح إيطاليا والكرسي الرسولي في أوساكا إكسبو: الجمال لغة الأمل والفن وعد بالتجدد

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

الجناح الإيطالي: الفن يجدد الحياة

يحتفي الجناح الإيطالي في إكسبو 2025 أوساكا، تحت شعار ”الفن يجدد الحياة“، بتراث إيطاليا كمهد عصر النهضة، مقدمًا تجربة غامرة تمزج بين الفن، الثقافة، والاستدامة. يتميز الجناح بمسرح داخلي يستضيف عروضًا حية للأوبرا والأوركسترا، إلى جانب عرض أزياء مبتكر يعتمد على مواد مستدامة، مبرزًا التزام إيطاليا بالإبداع البيئي.

تتصدر المعرض تحفة فنية نادرة، وهي أطلس فارنيزي، تمثال رخامي ضخم يعود إلى القرن الثاني، يُعرض لأول مرة في اليابان، ليجسد عظمة الفن الإيطالي الكلاسيكي. يزدان سطح الجناح بحديقة إيطالية كلاسيكية معلقة، تُعد الأكبر من نوعها في موقع المعرض، مانحة الزوار تجربة بصرية تأسر الأنفاس.

في المطعم، يمكن للزوار تذوق المأكولات الإيطالية الأصيلة، مثل المعكرونة المعدة بمهارة والتيراميسو الفاخر، مصحوبة بمجموعة مختارة من النبيذ الإيطالي، لتقديم تجربة طهي تعكس ثراء التقاليد الإيطالية.

جناح الكرسي الرسولي: الجمال يحيي الأمل

يستضيف الجناح الإيطالي أيضًا جناح الكرسي الرسولي، الممثل لدولة الفاتيكان، تحت شعار ”الجمال يحيي الأمل“. يتألق المعرض بتحفة الفنان العظيم كارافاجيو ”الترسيب“، التي تُعد القطعة المركزية، مقدمة تجربة تأملية عميقة تعكس قوة الفن في إلهام الأمل والروحانية.

من خلال تصميمه المبتكر ومعروضاته الفنية، يجمع الجناح الإيطالي وجناح الكرسي الرسولي بين الأصالة والإبداع، داعين الزوار لاستكشاف كيف يمكن للفن والجمال أن يجددا الحياة ويبعثا الأمل، موحدين التراث الإيطالي والروحاني في تجربة لا تُنسى.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)