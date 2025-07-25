اليابان | جناح تشيلي

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

يحتفي جناح تشيلي بتراثها الغني من خلال ”ماكون“، نسيج هندسي مذهل بمساحة 242 مترًا مربعًا، نسجته أيدي 200 حرفي من مجتمعات المابوتشي الأصلية باستخدام تقنيات تقليدية عريقة. بعد اكتماله، رحل هذا العمل الفني عبر المحيطات من تشيلي إلى المعرض في رحلة بحرية استغرقت ستة أسابيع، ليصبح رمزًا للإبداع والثقافة.

يستقبل الجناح الزوار بثلاث شاشات تفاعلية تعرض روعة الثقافة التشيلية وجهود البلاد في بناء مجتمع مستدام. كما يدعوهم لتذوق نكهات تشيلي الأصيلة، من مشروب البيسكو العريق المصنوع من العنب إلى أطباق المأكولات البحرية الطازجة، في تجربة تجمع بين الفن والنكهات والاستدامة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)