اليابان | تينجين ماتسوري… عندما يلتقي التراث الياباني بسحر الاحتفال

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 24/07/2025

يُعدّ مهرجان تينجين ماتسوري المبهج الذي يُقام في مدينة أوساكا واحدًا من بين ثلاثة مهرجانات كبرى تُعرف بعظمتها في اليابان، إلى جانب مهرجاني غيون في كيوتو وكاندا في طوكيو. يجمع هذا الحدث العريق بين الطقوس الدينية والاحتفالات الشعبية، ويُبهر الزوار بعروضه النهرية المضيئة، وموكبه البري النابض بالحياة، مما يجعله رمزًا حيًّا للتراث الثقافي الغني الذي تفخر به أوساكا.

يُقام مهرجان تينجين ماتسوري منذ نحو 1000 عام، تضرعًا من سكان أوساكا للدعاء بنمو المدينة وازدهارها، وطلب الحماية من الكوارث والأرواح الشريرة. يتمحور هذا الحدث العريق حول ضريح تينمانغو، المكرّس لتكريم سوغاوارا نو ميتشيزاني، العالم البارز ورجل الدولة من فترة هييان، والذي عُرف لاحقًا بلقب ”تينجين ساما“ كإله للعلم والمعرفة.

يقام ”مهرجان تينجين“ سنويًا في أوساكا في 25 يوليو/تموز، ليكون بمثابة احتفال روحي وثقافي كبير يربط الحاضر بالماضي، ويجسّد مشاعر الامتنان والرجاء المتجددة في قلب سكان أوساكا. يُعد هذا المهرجان من أكبر المهرجانات الصيفية في اليابان، ويجتذب سنويًا أكثر من مليون زائر.

يتضمن المهرجان ثلاث طقوس رئيسية تبدأ في صباح يوم 24 يوليو/ تموز بمراسم ”إطلاق الرمح العائم“، حيث يركب طفل قاربًا على نهر دوجيما ويُطلق رمحًا في المياه. يُعتقد أن الموقع الذي يستقر فيه الرمح على الشاطئ يشير إلى المكان الذي سيُحضَّر فيه لاستقبال الإله في اليوم التالي.

أما في 25 يوليو/ تموز، فتُنقل الروح المقدسة لميتشيزاني في عربة إمبراطورية مذهّبة تعلوها تماثيل طائر الفينيق، وتنطلق في موكب أرضي يمر عبر أحياء مدينة أوساكا، وسط أجواء احتفالية. ويصل المهرجان إلى ذروته مساء ذلك اليوم في ”موكب النهر“، حيث تُنقل الروح على متن قارب مزخرف يقوده أسطول من نحو 100 قارب تقليدي، تتزين بالأضواء والفوانيس. وتُختتم الفعالية بعرض رائع للألعاب النارية يضيء سماء المدينة، مما يجعل من مهرجان تينجين مناسبة مبهجة تمزج بين التقاليد الدينية والمظاهر الاحتفالية الصيفية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: أضرحة عائمة في مهرجان تينجين. © بيكستا)