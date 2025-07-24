اليابان | جناح بلغاريا: التطور مع الطبيعة

سياحة وسفر

جناح بلغاريا: الانسجام مع الطبيعة لمستقبل مستدام

تحتفي بلغاريا، التي قدمت الزبادي إلى اليابان في معرض إكسبو 1970 في أوساكا، بتراثها الفريد من خلال جناح ينبض بالابتكار. تتألق تميمة ”لاكتو-تشان“، المستوحاة من بكتيريا اللاكتوباسيلوس بولغاريكوس، قلب صناعة الزبادي، بينما تعكس الديكورات الداخلية عالم بكتيريا الأمعاء في تصميم إبداعي يجمع بين العلم والطبيعة.

يدعو الجناح الزوار إلى استكشاف موضوع ”التطور مع الطبيعة لإنقاذ الأرواح وبناء عالم مستدام“، حيث تتلاقى الأحلام والرؤى. تقدم المعروضات التفاعلية تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة عبر الطبيعة الشاسعة وعالم البكتيريا المجهري، مبرزةً كيف يمكن للابتكار أن ينسجم مع البيئة لخلق مستقبل أكثر صحة واستدامة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)