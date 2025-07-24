- 1/3
- 2/3
- 3/3
رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 24/07/2025
يجسد جناح موناكو في إكسبو 2025 أوساكا، المستوحى من جمال حدائق البحر الأبيض المتوسط واليابانية، سحر الإمارة الصغيرة التي تشكل الحدائق والمتنزهات 20% من مساحتها. يتميز الجناح بتصميم مبتكر يحل فيه الهياكل المعدنية محل جذوع وأغصان النباتات، ليخلق تناغمًا بين الطبيعة والتكنولوجيا. تتيح مساحة بصرية أسطوانية تجربة غامرة تحت عنوان ”تحت الماء“، تأخذ الزوار في رحلة بصرية مبهرة لاستكشاف أعماق البحار، معززة الوعي البيئي بأسلوب فني يبرز أهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
على شرفة الجناح المطلة، يقدم خبير في صناعة النبيذ تشكيلة فاخرة من النبيذ والكونياك المختار بعناية من قبو نبيذ فندق باريس مونتي كارلو الشهير، مانحًا الزوار تجربة طهي راقية تعكس فخامة موناكو. يجمع الجناح بين الأناقة، الابتكار، والالتزام البيئي، مدعوًا الزوار لخوض تجربة فاخرة تحتفي بجمال الطبيعة وروح الاستدامة في قلب إكسبو 2025.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
تكنولوجيا الثقافة الثقافة الشعبية
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | جناح موناكو في أوساكا: دعوة للاهتمام بالكوكب وكنوزه الخفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.