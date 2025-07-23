اليابان | جناح بلجيكا في أوساكا إكسبو: الماء سرّ الحياة ومفتاح المستقبل

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سياحة وسفر

جناح النهضة البشرية: مستقبل الصحة والحياة

يحتفي هذا الجناح بموضوع ”النهضة البشرية“، مستلهمًا جوهر الحياة من خلال عنصري الماء والخلايا. يتألق تصميمه المبتكر بثلاث طبقات، كل منها تعكس حالة من حالات الماء - السائل، الصلب، والغازي - وتمثل في الوقت ذاته المناطق الرئيسية الثلاث للدولة، في رمزية تجمع بين الطبيعة والابتكار.

تستعرض القاعة الرئيسية أحدث الإنجازات في علوم الحياة والرعاية الصحية، من خلال تقنيات متطورة تعتمد الذكاء الاصطناعي والروبوتات. تقدم المعروضات تجربة تفاعلية تأسر الزوار، وتبرز التزام الدولة بتطوير الرعاية الصحية لمستقبل أكثر صحة واستدامة.

على التراس العلوي، يدعو المطعم الزوار للاستمتاع بنكهات الشوكولاتة الغنية، الوافل المقرمش، والبيرة الفاخرة، مع إطلالة خلابة على المسرح وموقع المعرض، لتكتمل التجربة بلمسة من الرفاهية والإلهام.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)