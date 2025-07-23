- 1/3
- 2/3
- 3/3
رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 23/07/2025
يحتفي جناح هولندا في أوساكا إكسبو 2025 بشعار ”بناء فجر جديد معًا على أرضية مشتركة“، مجسدًا رؤية تعاونية لخلق قيم جديدة من خلال تبادل الأفكار على أسس مشتركة. يتميز الجناح بتصميم خارجي مبهر، حيث تطفو كرة بيضاء بقطر 11 مترًا في وسط المبنى، ترمز إلى الطاقة المتجددة وشروق شمس جديدة. تحتوي هذه الكرة على شاشة عرض بزاوية 360 درجة، تقدم تجربة بصرية غامرة تأسر الزوار.
عند دخول الجناح، يتلقى كل زائر جهازًا تفاعليًا بحجم راحة اليد على شكل كرة متوهجة تتغير ألوانها. يتيح هذا الجهاز التحكم في تدفق المياه، موجهًا الزوار في رحلة تفاعلية عبر استكشاف مصادر الطاقة المبتكرة، مثل الهيدروجين، ومعززًا الوعي بأهمية التحول نحو مستقبل مستدام.
تتألق الشخصية الهولندية الشهيرة ميفي، المحبوبة في اليابان من خلال كتب الصور، كسفيرة للأطفال في الجناح. تظهر ميفي على لوحات توضيحية مخصصة للأطفال، مما يجعل التجربة ممتعة وتعليمية للزوار الصغار. كما تتوفر منتجات ميفي المصممة خصيصًا في مقهى الجناح ومتجر الهدايا، مضيفة لمسة من السحر والبهجة.
يجمع جناح هولندا بين الابتكار التكنولوجي، الاستدامة، والإبداع الثقافي، مدعوًا الزوار من جميع الأعمار للمشاركة في بناء مستقبل مشرق على أرضية مشتركة، حيث تلتقي الأفكار لتشكل فجرًا جديدًا.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
ثقافة أوساكا المجتمع الياباني
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | جناح هولندا: بناء فجر جديد معًا على أرضية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.