اليابان | جناح موزمبيق في أوساكا إكسبو: سحر البحار الخلابة والأنماط الزاهية

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يأسر جناح موزمبيق في أوساكا إكسبو 2025 الزوار بسحر ساحلها الخلاب الممتد على طول 2500 كيلومتر من المحيط الهندي، مقدمًا تجربة غامرة تحتفي بجمال الطبيعة والتراث الثقافي لدولة جنوب شرق أفريقيا. يستقبل الزوار عند المدخل مناظر بانورامية خلابة للشواطئ الاستوائية، مع نقش ”آفاق ممتدة“ يزين واجهة الجناح، بينما تضفي مقاطع فيديو للدلافين وهي تسبح بحرية في المحيط إحساسًا بالدهشة، مدعوة الزوار لاكتشاف هذه الجنة الاستوائية.

تتزين الجدران المؤدية إلى مساحة المعرض بزخارف بيزلي ونقوش نباتية بألوان زاهية، تعكس الطاقة النابضة بالحياة للثقافة الموزمبيقية. في قلب الجناح، يبرز مقعد مصمم على شكل سفينة شراعية، يتيح للزوار مشاهدة عروض تقديمية عبر شاشات LCD ولوحات عرض محيطة، تسلط الضوء على أبحاث البحار ومبادرات التنمية المستدامة التي تدعم أهداف الأمم المتحدة. كما يقدم الجناح تجربة تفاعلية مع أحدث التقنيات، مثل جهاز مساعدة على المشي يستخدم الاهتزازات لتحذير ضعاف البصر من العوائق، مبرزًا التزام موزمبيق بالابتكار الشامل.

يضم الجناح ركنًا مخصصًا لعرض وبيع المنتجات الحرفية، حيث يتألق قماش الكابولانا التقليدي الموزمبيقي بنقوشه البديعة، مما يتيح للزوار اقتناء قطعة من التراث الثقافي الغني. يجمع جناح موزمبيق بين الجمال الطبيعي، الإبداع التكنولوجي، والفخر الثقافي، مقدمًا دعوة ملهمة لاستكشاف ”آفاق ممتدة“ في قلب إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)