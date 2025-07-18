اليابان | جناح النمسا: تأليف المستقبل بنغمات الإبداع

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحتفي جناح النمسا، أرض الموسيقى الخالدة، بموضوع ”تأليف المستقبل“ من خلال تصميم مبهر يتخذ شكل نوتة موسيقية تتصاعد حلزونيًا نحو السماء، معبرًا عن إبداع لا حدود له.

يبرز في قلب الجناح بيانو ”إمبراطور“ الكبير، نسخة طبق الأصل من الآلة التي أُهديت إلى الإمبراطور ميجي خلال معرض فيينا العالمي عام 1873، رمزًا للعلاقة العميقة بين النمسا واليابان. يأخذ الجناح الزوار في رحلة إلى مستقبل الموسيقى، حيث يمكنهم تأليف ألحانهم الخاصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أو الاستمتاع بعروض بيانو حية تُبث عن بُعد.

في مايو، ينبض الجناح بالحياة مع عروض موسيقية ساحرة تقدمها جوقة فتيان فيينا، إلى جانب مقطوعات من كونشيرتوات موزارت للكمان تُعزف على كمانه المفضل، وعرض مبهر لأوبرا ”دون جيوفاني“ يأسر الحواس.

وفي ركن المأكولات، يمكن للزوار تذوق النكهات النمساوية الأصيلة، من ”شنيتزل“ اللحم الطري المقرمش إلى فطائر ”كايزرشمارن“ الغنية بالزبدة، في تجربة تجمع بين سحر الموسيقى ومتعة الطعام.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)