اليابان | جناح أستراليا في أوساكا إكسبو... مطاردة الشمس من قلب القارة إلى العالم

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سياحة وسفرثقافة 16/07/2025

مغامرة حسية في غابة الأوكالبتوس الأسترالية

يستلهم جناح ”غابة الأوكالبتوس“ تصميمه من زهرة الأوكالبتوس، الرمز الأيقوني لأستراليا، ليأخذ الزوار في رحلة ساحرة إلى قلب الطبيعة. تم تشييد الجناح بمواد مُعاد تدويرها من فعاليات دولية سابقة، مما يعكس التزام أستراليا بالاستدامة البيئية.

في الداخل، ينغمس الزوار في أجواء غابة الأوكالبتوس الخلابة، حيث تمتزج الروائح العطرة وأصوات الطبيعة، بما فيها زقزقة الطيور وهدير الحيوانات البرية، لتخلق تجربة غامرة تأسر الحواس. تضفي العروض الترفيهية لمسة خاصة، حيث تتيح للزوار استكشاف ثقافة السكان الأصليين الأستراليين، الذين عاشوا بتناغم مع أرضهم عبر آلاف السنين.

في مطعم الجناح، يمكنكم تذوّق أشهى المأكولات الأسترالية، مثل لحم البقر والضأن المميز، إلى جانب تشكيلة متنوعة من النبيذ الفاخر، لتكتمل التجربة بنكهات أصيلة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)