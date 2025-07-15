اليابان | جناح أورا غايشوكو: رحلة تذوّق في قلب أوساكا

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رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 15/07/2025
في عصر إيدو (1603-1868)، اشتهرت أوساكا بلقب ”أفضل مطبخ تحت السماء“. يأخذك جناح ”أورا غايشوكو“، الذي تنظمه جمعية إدارة مطاعم أوساكا (ORA)، في تجربة فريدة لاستكشاف مستقبل تناول الطعام خارج المنزل.
في الطابق الأول، تقدم سلاسل مطاعم شهيرة وصانعو حلويات معروفون منتجات حصرية مصممة خصيصًا للمعرض، تحت شعار ”مستقبل الطعام في خيال قطاع الضيافة“. كما تتيح أكشاك متنوعة تذوّق مجموعة من المشروبات، بما في ذلك الساكي التقليدي.
أما الطابق الثاني، فيقدم تجربة تفاعلية تأخذ الزوار في جولة خلف كواليس صناعة الطعام، من خلال برامج تجريبية تبرز إبداع وتقنيات المصنعين، لتقريب الزوار من عالم الابتكار الغذائي في أوساكا.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.