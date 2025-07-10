اليابان | تينوغوي: المنشفة اليابانية التي تخفي بين خيوطها قرونًا من الثقافة والجمال

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفرثقافة 10/07/2025

قد تبدو قطعة قماش بسيطة، لكنها تحمل في طياتها تاريخًا طويلًا من الثقافة والجمال العملي. تينوغوي، منشفة اليد اليابانية التقليدية، ليست مجرد أداة للتجفيف، بل لوحة فنية خفيفة تُزيّن الحياة اليومية بطبعاتها الجذابة وتصاميمها الموسمية. من الأشكال الكلاسيكية إلى الأنماط المعاصرة، أصبحت تينوغوي هدية تذكارية مميزة تعكس روح اليابان وأناقتها الخالدة.

منتجات متعددة الاستخدامات: مناشف ”تينوغي“ اليابانية

تُعد تينوغوي (手拭い) مناشف يد يابانية تقليدية تجمع بين البساطة والتنوع والجمال، ويعود استخدامها إلى العصور اليابانية القديمة، وقد ازدهرت شعبيتها بشكل خاص خلال عصر إيدو (1603–1868). يتألف اسمها من كلمتي ”تي“ (يد) و”نوغوي“ (مسح)، ما يعكس وظيفتها الأساسية: مسح اليدين أو العرق. لكنّ وظائفها لا تقتصر على ذلك فحسب، بل تشمل استخدامها كمنشفة استحمام، أو كغطاء للرأس للوقاية من الشمس، أو حتى كمنديل أنيق أو إكسسوار يُربط حول الرقبة.

تُصنع التينوغوي عادة من القطن الخفيف، لما يتميز به من قدرة عالية على امتصاص الماء وسرعة في الجفاف، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي أو أثناء السفر.

تتنوع تصاميمها بين أنماط تقليدية بسيطة مستوحاة من الزخارف اليابانية الكلاسيكية، وأخرى تحمل أشكالًا زخرفية حديثة تناسب الديكورات الداخلية المعاصرة. وقد أصبحت هذه المناشف القطنية تُباع على نطاق واسع في متاجر الهدايا التذكارية، باعتبارها رمزًا ثقافيًا محبوبًا وهدية مثالية من اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)