اليابان | كوجيما... عاصمة الجينز الياباني التي تحيك الأسلوب بخيوط الدقة والفخر

من حبال الغزل إلى واجهات المتاجر العالمية، بدأت قصة الجينز الياباني في أبريل/ نيسان 1965، لتتحول خلال ستة عقود إلى رمز للجودة والتميز. وفي قلب هذه القصة تقع كوجيما في محافظة أوكاياما، المعروفة اليوم بأنها ”مكة الدنيم“ في اليابان. فبفضل تقنيات النسيج المتقنة وروح الابتكار المتأصلة، أصبحت كوجيما مركزًا عالميًا لعشاق الجينز، حيث تلتقي الحِرَفية التقليدية بالأناقة العصرية، وتستمر هذه المدينة الساحلية الصغيرة في إعادة تعريف ما يعنيه ارتداء الجينز بحق.

القطن في قلب الصناعة

لم تكن منطقة كوجيما في كوراشيكي، والتي تُعرف اليوم بمحافظة أوكاياما، غريبة عن صفحات التاريخ الياباني؛ فقد ورد ذكرها في ”كوجيكي“، أقدم نص مكتوب وصلنا من اليابان. كانت كوجيما في الأصل جزيرة، كما تشير لاحقة ”-جيما“ في اسمها، إلا أن عمليات استصلاح الأراضي وتراكم الرمال التي حملتها الأنهار المحلية عبر الزمن، حولتها تدريجيًا إلى سهل فسيح.

وخلال فترة إيدو (1603-1868)، شهدت المنطقة جهودًا واسعة لاستصلاح الأراضي، ما أدى إلى ملوحة التربة وجعلها غير ملائمة لزراعة الأرز. دفع هذا الواقع المزارعين إلى التحول نحو زراعة القطن، الذي يمتاز بقدرته على تحمل الظروف المالحة. وقد استُخدم القطن المحلي في نسج أقمشة للأشرعة والجوارب، مما جعل من كوجيما مركزًا مهمًا لصناعتها.ومنذ فترة إيدو وحتى فترة ميجي، كان قماش الأشرعة المصنوع في كوجيما يُستخدم على نطاق واسع في السفن الشراعية المعروفة باسم ”كيتاما إيبوني“، والتي كانت تربط بين أوساكا وهوكايدو عبر بحر اليابان. وقد شكّل هذا القماش، وهو في الأصل قماش كانفاس غير مصبوغ، الأساس الذي أُنتج منه أول جينز مصنوع محليًا في اليابان.

تاريخ كوجيما وإنتاج الدنيم المحلي

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ظهر اسم كوجيما في نص ”كوجيكي“.

فترة إيدو (1603-1868)

ازدهرت زراعة القطن وإنتاج الأشرعة.

فترة ميجي (1868-1912)

أنتجت كوجيما الخيام وأغطية الشاحنات والملابس العملية.

الفترة المبكرة بعد الحرب (1945-1960)

هيمنت الزيّ المدرسي القطني على الإنتاج.

1965

أنتجت كوجيما أول جينز ياباني الصنع.ذ

1980 وما بعدها

أصبح السوق أكثر تنافسية مع تدفق الجينز المستورد.

التسعينيات وما بعدها

اكتسب الجينز ”الفينتاج“ شعبية، مركزًا الاهتمام على المنتجات الفاخرة.

المعلومات جمّعها الكاتب.

خلال فترة ميجي، افتُتحت العديد من مصانع القطن في كوجيما، حيث أنتجت الخيام، وأغطية الشاحنات، والملابس العملية. بعد الحرب العالمية الثانية، سيطرت الزيّ المدرسي القطني، الذي كانت كوجيما أكبر منتج له، على الإنتاج. كما جعلت مئات السنين من صناعة القطن المزدهرة كوجيما مخزنًا لخبرات كبيرة في الخياطة.

اضطرار لتغيير المسار

ومع ذلك، سرعان ما واجهت هذه القوة القطنية أزمة. في النصف الثاني من الخمسينيات، بدأ المصنعون اليابانيون إنتاج ألياف جديدة تُسمى ”تيتورون“ (البوليستر). كانت هذه المادة الثورية، التي وُصفت بأنها ”أنعم من الحرير وأقوى من الفولاذ“، قوة ابتكارية مدمرة في الصناعة.

مع انتشار الزيّ المدرسي المصنوع من التيتورون، انخفضت مبيعات نظيره القطني بشكل كبير. ترك ذلك شركة الملابس الكبرى ”مارو هيفوكو“ (المعروفة الآن باسم ”بيغ جون“) مع مستودعات مليئة بالزيّ القطني غير المرغوب فيه. في حيرة من أمره، لجأ الرئيس التنفيذي أوزاكي كوتارو إلى الجينز (الذي يُشار إليه غالبًا في اليابان بـ”جيبان“، وهو استعارة لغوية من حرف G في GI، أي أفراد الجيش الأمريكي المتمركزين في البلاد)، والذي كان في ذلك الوقت يحظى بشعبية كبيرة في منطقة التسوق أميوكو في طوكيو.



آلة خياطة أمريكية مستوردة من طراز يونيون سبيشال من ستينيات القرن العشرين، قادرة على خياطة الدرزات الملفوفة. (بإذن من متحف بيتي سميث جينز)

حصل أوزاكي على زوج من الجينز الأمريكي الصنع وفحص القماش والخياطة بعناية. بفضل سنوات خبرته في الخياطة، اعتقد أوزاكي أن شركته تمتلك ما يلزم لإنتاج هذه الملابس الجديدة. ومع ذلك، لم يكن قد رأى قماش الدنيم من قبل. كما افتقرت ”مارو هيفوكو“ إلى المسامير المعدنية المستخدمة لتعزيز جيوب الجينز، أو الأزرار والسحابات المعدنية، ناهيك عن الخيط المناسب لخياطة القماش القطني السميك، أو حتى آلات الخياطة المناسبة. في النهاية، بعد استيراد معظم هذه الإمدادات من الولايات المتحدة، تمكنت ”مارو هيفوكو“ أخيرًا من بدء إنتاج الجينز في أبريل 1965.



عملت الشابات في مصنع جينز في السبعينيات وكُن يعشن في سكن الشركة. (بإذن من متحف بيتي سميث جينز)

تنمية العلامة التجارية

كان أوزاكي قصير القامة، حتى بالنسبة لياباني، واسمه الأول، كوتارو، يمكن ترجمته إلى ”ليتل جون“ (جون الصغير) بالإنكليزية. شعر أن هذا يبدو كعلامة تجارية للأطفال، فقرر فريق تطوير المنتجات في النهاية اختيار اسم ”بيغ جون“ لعلامتهم التجارية.



صُنع أول جينز ياباني في عام 1965 تحت العلامة التجارية ”بيغ جون“. (بإذن من متحف بيتي سميث جينز)

مع مرور الوقت، حظي الجينز بدعم واسع عبر الطبقات والأعمار والجنسين. ومع ذلك، كان تركيز أوزاكي على الفروق بين الجنسين هو ما أدى إلى إنشاء علامة تجارية للجينز النسائي ”بيتي سميث“. تلاها خط ”بوبسون“، الذي أُسس في عام 1969 كأخ صغير لعلامة ”بيغ جون“. أثبتت هذه الاستراتيجية القائمة على تموضع العلامات التجارية، وهي غير معتادة في اليابان آنذاك، نجاحًا كبيرًا.



أُطلقت ”بيتي سميث“، أول علامة تجارية يابانية للجينز النسائي، في عام 1970. (بإذن من متحف بيتي سميث جينز)



إعلان لجينز بيتي سميث من السبعينيات. (بإذن من متحف بيتي سميث جينز)

من المثير للاهتمام أن ”بيغ جون“ روّجت وسوّقت هذه العلامات وكأنها من كاليفورنيا. بدءًا من السبعينيات، أصبحت صناعة النسيج اليابانية أقل تنافسية بسبب الاحتكاك التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وتزايد قوة الين، وتصنيع الدول النامية، مما أدى إلى غمر السوق اليابانية بالجينز المستورد من الولايات المتحدة وأسواق أخرى. بعد أن تعرفوا على المنتج الأصلي، أصبح المستهلكون اليابانيون أكثر انتقائية. اضطر مصنعو الجينز في كوجيما إلى تمييز أنفسهم عن منافسيهم.

البناء على القوى الأصلية للمنطقة

بينما كان مصنعو الملابس اليابانيون في البداية يستوردون المواد الخام من الولايات المتحدة، بدأ صانعو كوجيما في استكشاف طرق لجعل تركيزهم الإنتاجي أكثر محلية، من المواد إلى طرق الصنع، في وقت مبكر. كما شجع بيئة الأعمال المتغيرة، كما نوقش أعلاه، مصنعي الجينز في كوجيما على الابتكار.

ما يُعرف تقليديًا بمنطقة سانبي (التي تشمل الأقاليم القديمة بيزن، بيتشو، وبينغو، والتي تمتد اليوم عبر محافظتي أوكاياما وهيروشيما)، كانت لمئات السنين موطنًا لصناعة صباغة النيلة الكبيرة، وهذه الخبرة هي التي مكّنت من الانتقال السلس إلى صباغة النيلة الحديثة. شركة النسيج كايهارا، ومقرها هيروشيما، كانت من الأوائل في صناعة الدنيم المصبوغ بالنيلة، وهي الآن شركة ذات شهرة عالمية تمتلك حصة تزيد عن 50% من السوق المحلي.

وفقًا لجمعية نساجي القطن والألياف الأساسية في اليابان، التي تمثل صناعة المنسوجات القطنية، تم إنتاج ما إجماليه 23.9 مليون متر مربع من الدنيم في منطقة سانبي في عام 2023، وهو ما يمثل تقريبًا 100% من الدنيم المصنع في اليابان. يُحب مصنعو الجينز المشهورون عالميًا المنتج بسبب جودته وتفرده. كوروكي، وهي شركة تصنيع دنيم مقرها في إيهارا، غرب كوراشيكي، لديها شراكات مع أكبر علامة تجارية فاخرة في العالم، LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton، وقد حظيت بالإشادة لدمجها تقنيات النسيج اليابانية التقليدية.

يُنقل الدنيم المصنع في منطقة سانبي إلى كوجيما ليُصنع إلى جينز عالي الجودة. ذلك لأن المنطقة، كما ذُكر أعلاه، تضم قوة عاملة كبيرة من العمال المهرة في النسيج، بالإضافة إلى الحرفية والاهتمام بالتفاصيل التي تنتقل من جيل إلى جيل. في قلب الجينز المصنوع في كوجيما تقنيات قص الأنماط التي تجعل الجينز أكثر ملاءمة، وأكثر من 200 عام من الابتكار التكنولوجي في خياطة القطن السميك. تقلص ملابس الدنيم قليلاً مع الزمن، وهي خاصية تمكن مصنعو الجينز في كوجيما من تحويلها إلى مقاس مريح من خلال تطبيق الخبرة في الأنماط والخياطة.



تقنيات الخياطة المنقولة عبر الأجيال هي سر راحة الجينز المصنوع في كوجيما. (بإذن من متحف بيتي سميث جينز)

كما حاول مصنعو كوجيما باستمرار تجنب الوقوع في فخ تقليد العلامات التجارية الأجنبية المعروفة مثل ليفايز، مرة تلو الأخرى، خلق قيمة جديدة. تقنيات الغسيل هي مثال رئيسي. معالجة الغسيل تجعل الجينز أنعم وأكثر راحة عند الارتداء.

حتى الآن، طور مصنعو النسيج مجموعة متنوعة من عمليات الغسيل، بما في ذلك غسيل الحجر الحديث، حيث تُوضع ملابس الدنيم في غسالة مع الحجر الخفاف والمواد الكاشطة؛ والغسيل الكيميائي، حيث تُعالج الملابس بالمبيضات وإضافات أخرى؛ والتبييض، حيث تُضاف مؤكسدات ومختزلات لتفتيح القماش. تقنية تصنيع أخرى تمكن الصانعين من إضافة قيمة هي ”التعتيق“، حيث يتم تفجير القماش بالرمل أو إتلافه عمدًا. إلى جانب تمييز مصنعي كوجيما عن العلامات التجارية الأجنبية، أدت هذه التقنيات أيضًا إلى خلق اتجاهات جديدة في أزياء الجينز. إن التكرير الرائد عالميًا لهذه التقنيات هو السبب في إنتاج العديد من العلامات التجارية الأجنبية للجينز في كوجيما.

رائد عالمي في الدنيم

دعونا ننظر فيما يجب القيام به لتمكين التطوير المستمر لصناعة الجينز في كوجيما. يمكن تحديد خمسة مجالات رئيسية تحتاج إلى عمل:

دمج الحرفية التقليدية مع الابتكار التكنولوجي تعزيز العلامة التجارية التعاون بين الصناعة والسياحة التدابير البيئية إعادة الاستخدام وإعادة التدوير

فيما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، يتم الآن تنفيذ عملية التعتيق بالليزر، حيث يفتح دمج هذه التكنولوجيتا مع التقنيات التقليدية أسواقًا جديدةً. عندما يتعلق الأمر بتعزيز علامة ”صنع في كوجيما“، يمكننا أن نتعلم الكثير من صناعة الساعات السويسرية، التي حققت نهضة ناجحة في الثمانينيات من خلال التسويق الذكي. تسخير المعالم السياحية مثل ”شارع الجينز“، المليء ببائعي الجينز، ومتحف الجينز،، الذي يعرض تاريخ الجينز في كوجيما بطريقة تشارك جاذبية ثقافة الجينز المحلية مع جمهور واسع، سيفوز بمعجبين جدد.



لافتة فريدة ترحب بالزوار في شارع جينز كوجيما. (بإذن من غرفة تجارة وصناعة كوجيما)



غطاء فتحة تصريف في شارع جينز كوجيما يتميز بشعار مميز وخيط برتقالي). بإذن من غرفة التجارة والصناعة في كوجيما).

من الواضح أن الجهود المستمرة لإدارة كميات المياه والكيماويات الكبيرة المستهلكة في عملية التصنيع ضرورية، بالإضافة إلى الالتزامات البيئية الأخرى. مع تزايد مشكل النفايات النسيجية على المستوى الدولي،، ستصبح المبادرات لإعادة استخدام الجينز غير المرغوب فيه أكثر أهمية.

وفقًا لأوشيما ياسوهيرو، رئيس سابق لغرفة تجارة كوجيما ورئيس بيتي سميث، ”إلى جانب كونها موطن الجينز الياباني الصنع، تحتاج كوجيما إلى الاحتفاظ بمركزها الرائد كمنتج للزي العالمي الأكثر انتشارًا“.

من أجل حل هذه المشكلات وتحقيق طموحات أوشيما، فإن رعاية العمال الذين سيواصلون الحرفة، وكذلك المهندسين الذين سيحققون الابتكار في المستقبل، هي مسألة عاجلة. كما تحتاج الصناعة أيضًا إلى شخصية ريادية جديدة لتواصل إرث أوزاكي كوتارو في رسم وتنفيذ مسار للمستقبل.



يظل الشارع وجهة شعبية للزوار. (بإذن من غرفة التجارة ومصالح الصناعة في كوجيما)

المراجع

استعان الكاتب بالمراجع التالية في إعداد هذا المقال:

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: عرض للجينز يرحب بالزوار عند مدخل شارع جينز كوجيما. © غرفة التجارة والصناعة في كوجيما)