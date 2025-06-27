اليابان | الاستحمام في الهواء الطلق على الطريقة اليابانية!

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفرثقافة 27/06/2025

وسط الطبيعة اليابانية الهادئة، وبين الجبال أو بجانب الأنهار، يكمن سر من أسرار الاسترخاء العميق: ”روتينبورو“ — الينابيع الساخنة في الهواء الطلق. هذه التجربة الفريدة ليست مجرد استحمام، بل طقس روحي وجسدي يمنح الزائر شعورًا بالسكينة والاندماج مع عناصر الطبيعة من حوله. في ثقافة الأونسن اليابانية، يحتل روتينبورو مكانة خاصة، حيث يتلاقى الدفء العلاجي للمياه المعدنية مع الهواء المنعش والمشاهد الخلابة، ليصنع تجربة لا تُنسى.

روتينبورو: استحمام في حضن الطبيعة اليابانية

روتينبورو (露天風呂) هي حمامات يابانية مفتوحة التي تمنح الزائرين تجربة استحمام فريدة في الهواء الطلق، وسط مناظر طبيعية آسرة تنبض بالسكينة. سواء كانت على سفوح الجبال، أو بجانب مجرى نهر صخري، أو مطلّة على البحر، فإنها تجسّد انسجام الإنسان مع الطبيعة في أبهى صوره.

تصمَّم هذه الحمامات بعناية فائقة داخل الفنادق والريوكان (النُزُل الياباني التقليدي)، لضمان الخصوصية والراحة، وغالبًا ما تُحاط بجدران طبيعية من الصخور أو النباتات الكثيفة تحجب الأنظار، دون أن تعيق التواصل البصري مع الطبيعة.

في بعض المناطق الريفية والنائية، لا تزال الروتينبورو تُقدّم بشكل مختلط، حيث يشترك الرجال والنساء في بركة واحدة، كما كانت العادة قديمًا، مما يضفي على التجربة طابعًا أصيلاً وإنسانيًا. وفي المقابل، توفر بعض الفنادق حمامات خاصة يمكن حجزها للاستمتاع بلحظات تأمل هادئة بعيدًا عن الآخرين. إنها تجربة تتجاوز مجرّد الاستحمام، لتصبح طقسًا من طقوس الانسجام الجسدي والنفسي مع المحيط، تعكس جوهر الثقافة اليابانية في تقدير الجمال الطبيعي والبساطة والهدوء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)