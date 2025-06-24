اليابان | من الضوء إلى الجسد: ماذا يخبرنا كانجي القمر (月) عن أعضائنا الداخلية؟

دراسة اللغة اليابانية

اللغة اليابانية 24/06/2025

تحتوي جميع أنواع الكلمات اليابانية لأجزاء الجسم على حرف كانجي يحتوي على الجذر ”لحم القمر“، بما في ذلك الدماغ (脳)، والكتفين (肩)، والركبتين (膝)، والذراعين (腕).

يمكن العثور على الجذر 月، وهو حرف من حروف الكانجي، في العديد من حروف الكانجي المرتبطة بالجسم. ويُطلق عليه اسم (نيكوزوكي) باليابانية، لأن هذه الحروف مرتبطة بـ (نيكو)، أي اللحم (肉)، لكن الجذر - وهو شكل مبسط من الحرف - هو نفسه ”تسوكي“، أي ”القمر“ (月). حيث كان هذان الجذران مختلفين في السابق، لكن تشابه 肉 و月 عند تصغير حجمهما كجزء من الكانجي أدى إلى استخدام 月 لتمثيل كليهما.

ويظهر أدناه أكثر الحروف شيوعًا التي تحمل الجذر ”لحم القمر“، كما توجد قوائم توضح النطق. وبالمناسبة، يوجد حرف كانجي واحد لا يتغير فيه شكل جذر الكانجي (肉) وهو: 腐る (كوسارو) ويعني ”تعفن“، ويُستخدم غالبًا للأطعمة، بما في ذلك اللحوم، وبعض الأطعمة الأخرى كالسمك والحليب.

الجسد من الداخل والخارج

في حين أن أبسط مفردات الجسم لا تميل إلى استخدام الجذر، مثل الرأس (頭؛ أتاما) أو اليد (手؛ تيه)، إلا أن هناك العديد من أجزاء الجسم التي تستخدمها بين 2,136 كانجي قياسي (جويو كانجي). فعلى سبيل المثال، هناك الكتف (肩)، والصدر (胸)، والظهر (背)، وأسفل الظهر أو الخصر (腰)، والبطن أو المعدة (腹)، بالإضافة إلى الذراع (腕)، والكوع (肘)، والإبط (脇). ويمكن أن يعبر الكانجي 股 عن ”المنشعب“ أو ”الفخذين الداخليين“، بينما يعني 膝 ”الركبة“، ولكنه يمكن أن يمثل ”حِجْر“ الذي قد يجلس عليه الحيوان الأليف أو يوضع عليه الكمبيوتر المحمول أيضًا. وهناك كذلك الجذع (胴) والطرف (肢)؛ ويُنظر إلى الأخير عادةً كجزء من الكلمة التي تعني الخيارات أو الاختيارات (選択肢) أيضًا.

وبالتعمق أكثر، نجد الدماغ (脳)، والرئة (肺)، والعمود الفقري (脊椎). والكانجي 胃 يعني ”المعدة“ كعضو داخلي؛ وهناك تداخل مع الكانجي الأقل استخدامًا 腹 المذكور سابقًا، والذي قد يشير إلى كلًا من البطن عندما تبرز للخارج، وكذلك المعدة نفسها. وبالقرب من المعدة، نجد الأمعاء (腸). وأحد حروف الكانجي المفيدة المتعلقة بالأعضاء الداخلية للجسم هو 臓، مع الحرف المُركب 臓器 الذي يعني ”عضو“. ويظهر هذا الحرف في القلب (心臓)، ويتحد مع كانجي شائع آخر في مجموعة ”لحم-القمر“ في الكبد (肝臓) والكُلى (腎臓).

ويمثل الحرف 胆 (المرارة)، ولكنه يستخدم في الغالب بمعنى ”الشجاعة“ في كلمات مثل ”جريء“ (大胆) و”محبط“ أو ”مخيب للآمال“ (落胆). أما الكانجي 胎 الرحم أو الجنين، غالبًا ما يُرى في الكلمة المُركبة 胎児 (الجنين)؛ مع ملاحظة أنه لا يظهر في الكلمة الأكثر شيوعًا لـ ”الرحم“، وهي 子宮 (شيكيو). وهناك أيضًا 脈 أو ”نبض“، وهو جزء من 静脈 (الوريد) و動脈 (الشريان). وختامًا، يمكن التعبير عن كلمة ”جلد“ بالأسلوب غير الرسمي بـ 肌 وبالأسلوب العلمي بـ 皮膚، و”الدهون“ كاسم هي 脂肪، أما ”الخلية“ فهي 細胞.

الجسم (1)

الجسم (2)

(النص الأصلي مكتوب باللغة الإنجليزية والترجمة منه. صورة الموضوع: مصارع السومو تشيونوفوجي في يناير/ كانون الثاني 1989 مع حرفي الكانجي المعبران عن الركبة والذراع. © جيجي برس)