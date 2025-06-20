اليابان | تجربة يابانية أصيلة في هاكوبا بعيدًا عن صخب المنتجعات المزدحمة

تُعد هاكوبا، جوهرة الرياضات الشتوية في قلب محافظة ناغانو، مقصدًا مفضلاً لعشاق التزلج والمشي بين الجبال والباحثين عن الدفء في ينابيعها الحارة. وبينما تتدفق أعداد السياح إلى منحدراتها الساحرة، يسعى القائمون عليها إلى تجاوز مجرد كونها وجهة موسمية، عبر استلهام دروس النجاح من مناطق مثل نيسيكو في هوكايدو التي فتحت أبوابها للاستثمار الأجنبي. لكن طموح هاكوبا مختلف—فهم يخططون لصياغة مسار نمو طويل الأمد تقوده المجتمعات المحلية، ويُبقي على هوية المكان وروحه.

أزمة السياحة المفرطة تلوح في الأفق

تحولت هاكوبا، الواقعة شمال محافظة ناغانو، إلى وجهة عالمية مرموقة للسياحة الشتوية منذ استضافتها منافسات التزلج الألبي والنوردي في أولمبياد ناغانو الشتوي عام 1998. اليوم، يحتضن وادي هاكوبا منتجعات تزلج عالمية المستوى، مثل هابّو-أوني، المشهور بثلوجه الناعمة ومنحدراته ذات الإطلالات البانورامية. إلى جانب مسارات المشي الخلابة والينابيع الحارة، عززت هذه المقومات مكانة هاكوبا كملاذ شتوي لا يُضاهى، يجذب زوارًا من اليابان وخارجها على حد سواء.

في السنوات الأخيرة، شهدت هاكوبا ارتفاعًا غير مسبوق في شعبيتها بين السياح الأجانب، حتى أصبحت الحافلات المزدحمة في محطة ناغانو مشهدًا مألوفًا خلال موسم التزلج. يصطف عشرات السياح الأجانب، حاملين حقائبهم الثقيلة ومعداتهم الرياضية، للتوجه إلى هاكوبا في رحلة تستغرق ساعة وتمتد لمسافة 40 كيلومترًا. يعكس ارتفاع سعر تذكرة الحافلة ذهابًا من 1800 ين قبل خمس سنوات إلى 3800 ين اليوم الإقبال الهائل على المنطقة. للمقارنة، يمكن السفر من ناغانو إلى ديزني لاند طوكيو، التي تبعد 250 كيلومترًا، بحوالي 4000 ين فقط.



قمم هاكوبا سانزان الثلاثة المغطاة بالثلوج في مارس/ آذار 2025. (© بيكستا)

شهدت السياحة في هاكوبا انتعاشًا ملحوظًا بعد عقود من التراجع التدريجي. أعاد تدفق السياح الأجانب إحياء هذه البلدة الجبلية، لتستعيد مكانتها كوجهة شتوية رائدة عالميًا. وفقًا لدائرة السياحة في هاكوبا، بلغ عدد الزوار في 2024 حوالي 2.71 مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ أكثر من عشرين عامًا. خلال موسم الذروة (نوفمبر 2024 - فبراير 2025)، استقبلت المنطقة نحو 1.3 مليون زائر، بزيادة 14% عن العام السابق، وهو الرقم الأعلى في عقدين. جذبت منتجعات التزلج أكثر من 890,000 متزلج، 46% منهم أجانب، ما يعكس تحولًا نحو سياحة دولية تدعم الاقتصاد المحلي

أدى تدفق السياح إلى زيادة الطلب على الفنادق والشقق السكنية، مما رفع أسعار العقارات بنسبة 30% بحلول سبتمبر 2024، مسجلة رابع أعلى زيادة في اليابان. رحب وكلاء العقارات بالاهتمام المتجدد، مؤكدين أن السوق لا يزال مستقرًا مقارنة بالطفرة العقارية السريعة في نيسيكو. ومع ذلك، رافق الانتعاش السياحي تحديات، مثل ارتفاع تكاليف النقل (مثل الحافلات بين هاكوبا وناغانو)، تذاكر المنحدرات، والأطعمة، حيث وصل سعر طبق لحم بقري بسيط في عربة طعام إلى 2500 ين. كما تواجه شركات سيارات الأجرة نقصًا في السائقين، بينما تعاني الطرق والمنحدرات من الازدحام، مما يثير مخاوف بشأن استدامة النمو السياحي وتأثيره على السكان المحليين.

كما لا يقتصر تأثير الطفرة السياحية في هاكوبا على ارتفاع أسعار الأراضي فحسب، بل يمتد ليشمل تحديات أخرى مشابهة لما تشهده نيسيكو. فمع ترحيب السكان المحليين بالانتعاش الاقتصادي، جاءت التكاليف المرتفعة لتلقي بظلالها على الحياة اليومية. فقد ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية مثل النقل بين هاكوبا وناغانو، كما شهدت تذاكر منحدرات التزلج زيادات ملحوظة، ووصلت أسعار بعض الأطعمة إلى مستويات مبالغ فيها، إذ عرضت إحدى عربات الطعام طبقًا بسيطًا من وعاء اللحم البقري مقابل 2500 ين. كما تواجه شركات سيارات الأجرة أزمة في توظيف سائقين قادرين على تلبية الطلب المتزايد لأعداد السياح المتدفقة إلى المنطقة، فيما باتت الطرق ومنحدرات التزلج تعاني من الازدحام. هذا التصاعد في التكاليف يهدد بزيادة أعباء المعيشة على السكان المحليين، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا النمو السياحي السريع.

التركيز على الأسواق الأمريكية والأوروبية

بدأت هاكوبا انفتاحها على السياحة الدولية في 2005، عندما أسس كنديون مقيمون مدرسة تزلج وخدمة إرشاد باللغة الإنجليزية، مما جذب زوارًا من الدول الناطقة بالإنجليزية. أدركت السلطات المحلية إمكانات هذا السوق، فاستثمرت في الترويج الدولي بدعم من حملة ”زوروا اليابان“ الحكومية. على غرار نيسيكو، ركزت هاكوبا في البداية على أستراليا، مستفيدة من القرب الجغرافي وفارق التوقيت البسيط. في 2014، أطلقت حملة ترويجية مع عشرة منتجعات محلية، نجحت في استقطاب متزلجين من أستراليا ودول ناطقة بالصينية، لكنها ظلت في ظل نيسيكو، المنتجع الشتوي الأبرز في اليابان.

منذ منتصف العقد الماضي، كثفت هاكوبا جهودها للتميز عن نيسيكو بالتركيز على نقاط قوتها. يوضح فوكوشيما يوجيرو، رئيس مكتب السياحة في هاكوبا: ”نيسيكو تشتهر بمنحدراتها اللطيفة المناسبة للمبتدئين والعائلات، بينما تتميز هاكوبا بتضاريسها الوعرة ومنحدراتها الحادة، التي تجذب المتزلجين من أمريكا الشمالية وأوروبا الباحثين عن تحديات وتجارب التزلج في المناطق النائية.“

استضافت هاكوبا في 2017 حدثًا تأهيليًا ضمن جولة ”فريرايد العالمية“، لتصبح أول محطة آسيوية في هذه المسابقة، مما عزز صورتها عالميًا. كما ساهم اسم ”جبال الألب اليابانية“ في جذب المسافرين الأوروبيين والأمريكيين.

إلى جانب التزلج، جذبت هاكوبا السياح الآسيويين الراغبين في الاستمتاع بألوان الخريف اليابانية.



منحدرات هابّو-أوني المغطاة بالثلوج الناعمة، تجذب متزلجين من جميع أنحاء العالم. (© ناكاهارا ميكو)

التحرر من ظل نيسيكو

مع تألق هاكوبا على خريطة السياحة الدولية، يصفها البعض بـ”نيسيكو الثانية“، وهو لقب يرفضه السكان المحليون. يؤكد هاشيموتو تابيتو، المدير التنفيذي لشركة ساكورا العقارية، أن الفروقات بين المنطقتين جوهرية، خاصة في نهجهما تجاه الضيافة. في الماضي، كان مرشدو الجبال في هاكوبا يفتحون منازلهم لاستضافة المتسلقين، مما جعل القرية مهدًا لـ”المينشوكو“، بيوت الضيافة التقليدية التي تديرها العائلات. لا تزال هذه النُزل منتشرة، تعكس الطابع المحلي الأصيل.

تمثل صناعة الإقامة ركيزة أساسية في هاكوبا، تسهم بنحو 30% من الاقتصاد المحلي، ويعمل 80% من سكان البلدة (9600 نسمة) في السياحة والخدمات المرتبطة. تهيمن العائلات المحلية على منتجعات التزلج، النقل، والمطاعم، مما يعزز الطابع المجتمعي ويغذي مقاومة الاستثمارات الخارجية الكبرى، على عكس نيسيكو التي احتضنت مشاريع سياحية واسعة بتمويل أجنبي.



فنادق صغيرة ونُزل عائلية في هاكوبا، تعكس هويتها المحلية. (© بيكستا)

قبل خمس أو ست سنوات، أثار اهتمام المستثمرين الأجانب بهاكوبا ظهور حركة محلية تدعو لنموذج تنموي يقوده المجتمع. بدلاً من بيع الأراضي لمطورين خارجيين، تبنت هاكوبا نهجًا مستدامًا يركز على تطوير مرافق تعزز نقاط قوتها. مثال على ذلك مشروع شقق فاخرة أُطلق في 2017 بالشراكة بين مطور خارجي وبنك هاتشيجوني المحلي. يقول هاشيموتو: ”هاكوبا لا تعارض رأس المال الأجنبي، لكنها تضمن أن تكون الشركات المحلية في صدارة القرارات لتحقيق تنمية متوازنة“.

أعاقت القيود المحلية بعض المشاريع، مثل فندق بانيان تري الفاخر، الذي تأخر افتتاحه (2026) عشر سنوات بسبب مفاوضات مع ملاك الأراضي. رغم انفتاحها، تظل هاكوبا ملتزمة بإشراك المجتمع المحلي في تشكيل مستقبلها، مع إعادة استثمار العائدات في البنية التحتية، كمشروع تطوير محيط محطة هاكوبا.

الأولوية للاحتياجات المحلية

تعود جذور استراتيجية تطوير هاكوبا إلى ازدهار الثمانينيات وأوائل التسعينيات، عندما كانت السياحة الشتوية تجني أرباحًا ضخمة. لكن عدد المتزلجين اليابانيين تقلص إلى ربع ما كان عليه، ولا يتجاوز إجمالي المتزلجين اليوم 40% من ذروة تلك الفترة. يشير وادا يوتاكا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة زوكوتوشي، إلى أن المنطقة هادئة معظم العام، مع تراجع السياح اليابانيين وتركز الزوار الأجانب في مواسم محددة، مما يهدد أرباح السياحة.

تواجه هاكوبا تحدي تقادم بنيتها التحتية، حيث يعود تاريخ العديد من الفنادق والمطاعم إلى ثلاثة عقود، ويفتقر الملاك المحليون إلى الموارد للتجديد. إذا سُمح للمستثمرين الأجانب بتطوير عقارات فاخرة بحرية، قد تتسع الفجوة بين المنشآت الحديثة والمحلية، مما يهدد توازن القطاع السياحي. يرى وادا أن التحدي الأكبر ليس السياحة المفرطة، بل عجز الشركات المحلية عن مواكبة التغيرات بسبب نقص الاستثمار. يقترح استراتيجية رباعية: تحويل هاكوبا إلى منتجع يعمل طوال العام، ربط مناطق التزلج، الابتعاد عن التخفيضات السعرية، وتطوير إدارة مجتمعية تشجع الاستثمارات الكبرى.

على سبيل المثال، يتميز منتجع هاكوبا إيواتاكي الجبلي بتراس يقع على قمة منحدر تزلج بارتفاع 1289 مترًا. ويضم هذا المرفق، ميناء هاكوبا الجبلي، سلاسل مطاعم شهيرة مثل مطعم ”ذا سيتي بيكري“ في طوكيو، مما يوفر للزوار تجربة فريدة من نوعها للاستمتاع بأشهى المأكولات مع الاستمتاع بالمناظر الجبلية الخلابة. تُضفي أرجوحة عملاقة بُنيت بجوار التراس مزيدًا من المتعة على جبال الألب، حيث يشعر راكبوها وكأنهم يطيرون عبر المناظر الطبيعية. كما تتوفر عربات جبلية بثلاث عجلات، وهي نشاط خارجي بدأ في ألمانيا، على القمة. وقد ساهمت مقاطع الفيديو والصور للتراس والأرجوحة، التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة بين الشباب، في تعزيز شعبية المنطقة كوجهة صيفية.



الأرجوحة العملاقة في ميناء هاكوبا الجبلي. (بإذن من منتجع إيواتاكي)

من المرافق الأخرى التي تشجع السياح على استكشاف المزيد مما تقدمه المنطقة مقهى آو ليك سايد، الواقع على ضفاف بحيرة آوكي في أوماتشي، جنوب هاكوبا مباشرةً. تشتهر البحيرة بنقاء مياهها، وقد صُمم المقهى، وهو فرع لمطعم شهير من تينوزو في طوكيو، ليُتيح للضيوف الاستمتاع بالمشروبات، بما في ذلك مجموعة مختارة من أنواع البيرة الحرفية، والوجبات الخفيفة، بينما يستمتعون بجمال البحيرة. كما يضم المقهى ساونا، ويمكن للضيوف، من الصيف إلى الخريف، الاسترخاء بعد جلسة في حمام البخار بالقفز مباشرةً في البحيرة.



زائر يستمتع بإطلالة بحيرة أووكي بعد الساونا. (بإذن من زوكوتوشي)

منتجع يتجاوز الثلج

في فصل الشتاء، أطلقت العديد من المرافق في هاكوبا معالم جذب جديدة بهدف توسيع عروض المنتجع لغير المتزلجين وزيادة حركة المرور إلى الشركات المحلية: افتتحت منطقة كيتاوني هايلاند في هابو-ون مقهى كوتاتسو في عطلات نهاية الأسبوع، مقدمًا للضيوف مأكولات شهية مثل أوشيروكو، وهو حساء حلو ودافئ مصنوع من أزوكي (الفاصوليا الحمراء)، على طاولات كوتاتسو التقليدية المُدفأة؛ كما أنشأ فندق هاكوبا ألبس في منتجع نوريكورا أونسن للتزلج مسبحًا خارجيًا مُدفأً وساونا، واستضاف فعالية موسيقية مع منسقي أغاني جمعوا بين الاستحمام في الثلج والينابيع الساخنة؛ وأقام منتجع إيواتاكي ماونتن خيامًا مُدفأة مع حفر نار حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالطعام والمشروبات، كما قدم مسار للكلاب على قمة الجبل نزهة ثلجية للضيوف وحيواناتهم الأليفة.

يقول ماروياما ناوكي، رئيس شركة هابو-ون كايهاتسو المطورة، إن الهدف كان توسيع الخدمات للسياح من الصين وأجزاء أخرى من آسيا الذين قد لا يتزلجون ولكنهم لا يزالون يرغبون في الاستمتاع بالاستحمام في الينابيع الساخنة والأجواء الجبلية.



زائرة تتجول مع كلبها في منتجع إيواتاكي. (© ناكاهارا ميكو)]

يؤكد وادا، من زوكوتوتشي، أنه على الرغم من أن زيادة عدد السياح الدوليين أمرٌ ينبغي على هاكوبا تبنيه، إلا أنه يدعو إلى نهج مستدام يُفيد جميع الأطراف، قائلاً: ”إذا كان المستثمرون الأجانب هم المستفيدون الوحيدون، فستذبل الصناعات المحلية، آخذةً معها كل ما يجعل هاكوبا فريدة. لتجنب هذا المصير، من الضروري وضع نهج يضمن بقاء السكان لاعبين أساسيين في المستقبل“.

تلتزم هاكوبا برؤية للسياحة المستدامة التي يقودها السكان المحليون. ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستتجاوز العقبات في تحقيق هذا الهدف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: ضيوف يستمتعون بالمناظر الجبلية في منتجع هاكوبا إيواتاكي الجبلي. الصورة بتصريح من ميناء هاكوبا الجبلي)