اليابان | تشييكاوا تُشعل الهوس العالمي: كيف أصبحت الشخصيات اليابانية اللطيفة ظاهرة ثقافية؟

بدأت تشييكاوا كرسوم عفوية شاركتها فنانة مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما أسرت قلوب الملايين بخفة ظلها وبراءتها الساحرة. اليوم، لم تعد تشييكاوا مجرد شخصية مانغا، بل تحوّلت إلى علامة تجارية ضخمة ومحبوبة يتهافت عليها الكبار والصغار، مع خطط طموحة لغزو الأسواق العالمية. فكيف بدأ كل شيء؟ وما سر هذا النجاح المذهل؟ تعرفوا على الحكاية الكاملة خلف هذه المخلوقات الصغيرة التي غيّرت مشهد المانغا والأنيمي!

من منشور على تويتر إلى شهرة طاغية

يشير مصطلح تشييكاوا وهو اختصار للعبارة اليابانية ”نانكا تشيساكوتي كاواي ياتسو (شيء صغير ولطيف)“، إلى شخصيات حيوانية محبوبة تظهر في سلسلة مانغا أطلقتها الرسامة ناغانو في عام 2017 على تويتر (المعروفة الآن باسم منصة X). وقد حققت السلسلة، التي تعكس تصور ناغانو لأسلوب الحياة المثالي، شعبية واسعة دفعتها إلى إطلاق حساب مخصص لها في يناير/كانون الثاني عام 2020.

يرتبط انتشار هذه الشخصيات بالزيادة الهائلة في عدد شخصيات ”يورو كيارا“، وهو الاسم الذي يطلقه اليابانيون على شخصيات التمائم اللطيفة للغاية. وقد ساهم في ذلك جزئيا الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات مشاركة الصور منذ عام 2011 تقريبا، حيث نشر الرسامون شخصياتهم وأعمالهم الإبداعية على منصات لاين وبيكسيف وتويتر وغيرها. ومع إطلاق سوق ”مبدعو لاين“ في مايو/أيار 2014، أصبح بإمكان مبتكري الشخصيات الحصول على 50% من عائدات بيع الملصقات الرقمية التي تتضمن شخصياتهم، والتي يشتريها المستخدمون لتزيين رسائلهم المتبادلة. وقد شجع ذلك المزيد من الفنانين على تقديم أعمالهم، ممهّدا لبداية ما يعرف اليوم بـ ”اقتصاد المبتكرين“.

ويعتبر النجاح الساحق لشخصية غوديتاما، التي أطلقتها شركة سانريو في عام 2013 خير مثال على ذلك. فبعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لاقت انتشارا واسعا خلال السنوات التالية. وبحلول يناير/كانون الثاني عام 2018، وصل عدد متابعي حساب غوديتاما الرسمي على تويتر إلى مليون متابع كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. ومع تفشي جائحة كوفيد-19 وفرض الإغلاقات حول العالم، ارتفع عدد مبتكري الشخصيات المشاركين في الفضاءات الرقمية بشكل هائل، ما عزز نمو سوق ملصقات لاين. وفي عام 2021، أعلنت لاين عن تحقيق مبيعات بقيمة 100 مليار ين. وقد حقق العشرة الأوائل من مبتكري الشخصيات متوسط دخل بلغ 1.18 مليار ين ياباني من ابتكاراتهم، بينما تجاوز دخل 154 مبدعا 100 مليون ين ياباني. ولكن من بين إجمالي عدد المشاركين البالغ 3.9 مليون، لم يتمكن حتى 0.01% منهم من تحقيق دخل مستدام.

ناغانو فنانة عصرها

برزت ناغانو مبكرا في سوق تصميم الملصقات الذي يشهد منافسة شرسة. وأصدرت سلسلة من الشخصيات، منها ”جيبون تسوكومي كوما (الدب المازح)“ و ”باغو-سان“ و ”بوريكو أوساغي (الأرنب اللطيف جدا)“ وغيرها، متصدرة قائمة سوق مصممي الملصقات عدة مرات. وعندما بدأت برسم تشييكاوا، كانت بالفعل تحتل موقعا متميزا كأحد أبرز المبدعين ولديها 330 ألف متابع على تويتر.

لكن كيف لشخصية مستقلة أن تتفوق على تلك التي تظهر في ألعاب الفيديو والأنيمي ذات الميزانيات الضخمة والحملات التسويقية المكثفة؟ يكمن السر في أن جميع شخصيات ناغانو تشترك في عنصر واحد وهو أنها رسوم كاريكاتورية، وهو شكل من أشكال السخرية كان شائعا في الرسوم الكاريكاتورية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. ففي منشور على تويتر بعنوان ”العيش مع القطط“، كتبت ناغانو كيف ”تتحرك كلتاهما بشكل مستقل، وتظهران أمام ناظري من حين لآخر. يا لها من سعادة!“ وفي منشور آخر بعنوان ”آيس كريم مانجو“، تصف ناغانو لحظة قضم الحلوى بقولها ”فانيليا طرية وممتلئة ومعجون فاصوليا لزج“، راسمة صورة حسية في ذهن القارئ. تشبه أعمالها إلى حد ما شعر الهايكو التصويري.

وتظهر ناغانو عبقريتها أيضا في قدرتها على تصوير لحظات السعادة اليومية في رسوم مانغا ذات إطار واحد. ففي عالم تشييكاوا، تعيش الشخصيات نوعا من الكفاح من أجل البقاء. فهي كائنات صغيرة وضعيفة، تتكاتف معا للاستمتاع بلحظات فرح بسيطة وسط دورة لا تنتهي من الأكل والعمل والنوم يوميا. لكن السبب الحقيقي وراء تأثير هذه السلسلة العميق بين الناس هو أنها لا تكتفي بالخيال الطريف، بل تقدم رسالة تشجيع صامتة لمن يواجهون قسوة الحياة الحديثة.

الانطلاق نحو الشهرة

أصدرت ناغانو ملصقات ”تشييكاوا لاين“ في يوليو/تموز عام 2020. وفي مارس/آذار عام 2021، اختارتها لاين كأفضل مبتكرة للشهر ضمن فئة ”أفضل المبتكرين“، والتي تقيّم أفضل الملصقات والرموز التعبيرية بناء على عدد مرات التحميل والاستخدام والتفاعل.



من المنشور الصحفي لمطعم تشييكاوا في إيكيبوكورو بطوكيو. (بإذن من مقهى ومطعم الضيوف، © ناغانو/لجنة تشييكاوا)

للاستفادة من هذا الزخم، تعاونت ناغانو مع شركة Spiralcute، المتخصصة في ترخيص منتجات الشخصيات. وحققتا معا دخولا واسع النطاق في سوق الشخصيات، من خلال افتتاح متجر إلكتروني وإصدار مجموعة من المنتجات الرسمية. وفي أبريل/نيسان عام 2022، بدأ عرض نسخة أنيمي مقتبسة من تشييكاوا ضمن فقرة من البرنامج الصباحي ”ميزاماشي تيريبي“ على قناة فوجي تي في، ما عزز شعبية تشييكاوا بشكل كبير. ويظهر هذا جليا في النمو الهائل في عدد متابعي حساب تشييكاوا الرسمي على منصة X.

2020: من 10 آلاف إلى 400 ألف

2021: من 400 ألف إلى 800 ألف

2022: من 800 ألف إلى 1.7 مليون

2023: من 1.7 مليون إلى 2.8 مليون

ومن خلال تلك الأرقام نلاحظ أن تشييكاوا قد بنت قاعدة جماهيرية هائلة على مدار السنوات الأربع الماضية، وبحلول نهاية عام 2023 وصلت إلى مستوى يقارن بأعمال ضخمة مثل مسلسل الأنيمي ”قاتل الشياطين“ (2.94 مليون متابع) و”بوكيمون“ (2.34 مليون متابع) و”ون بيس“ (2.06 مليون متابع). وبحلول أبريل/نيسان 2025، وصل عدد متابعي الحساب إلى ما يقارب 4 ملايين متابع. وهذا يثبت أن تشييكاوا أصبحت من كبار النجوم بين الشخصيات اليابانية.

من المهم أن نتذكر أن تشييكاوا ليست مقتبسة من مانغا أو أنيمي، بل نشأت بشكل طبيعي، من خلال منشورات يومية لرسومات ذات إطار واحد وقصص قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. لطالما تعاملت وسائل الإعلام مع الإنترنت على أنه هامش للثقافة الشعبية، ولكن في السنوات الأخيرة، أحدثت منصات يقودها مبدعون، مثل مواقع نيكونيكو وتيك توك ويوتيوب، تحولا جذريا في المشهد الإعلامي، وفتحت آفاقا جديدة للهواة للتنافس مع المحترفين المخضرمين على نفس الساحة. وتمثل تشييكاوا هذا التحول.

ورغم انطلاق تشييكاوا من جانب هامشي لا يحظى باهتمام كبير، إلا أنها حصدت جوائز مرموقة اختارها المحترفون من بينها جائزة الكلمات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي (2022)، وجائزة شخصيات اليابان (2022 ومرة ​​أخرى في 2024)، والجائزة الكبرى لجمعية رسامي الكاريكاتير اليابانيين (2024). لتثبت أن ما كان يعتبر هامشيا في السابق أصبح اليوم يحتل مركز الثقافة العامة.

شعبية هائلة في الصين

قد تبدو تشييكاوا لطيفة وودودة، لكنها ذات قوة مؤثرة في عالم الشخصيات اليابانية، وتمثل علامة تجارية ضخمة بحد ذاتها. وقد أطلقت مبادرة بيع منتجاتها في الخارج في مارس/آذار 2024.

اكتسبت تشييكاوا في الصين شهرتها مبكرا مقارنة بدول أخرى، تنتشر كميات كبيرة من المنتجات المقرصنة في السوق إلى جانب المنتجات المرخصة رسميا. ولمواجهة هذه المنافسة هناك، قررت Spiralcute الشراكة مع مينيسو، وهي سلسلة متاجر صينية كبرى متنوعة. وافتتحتا أول متجر تشييكاوا مؤقت رسميا في شنغهاي في نهاية مارس/آذار عام 2024، وحققت في غضون ثلاثة أيام فقط مبيعات وصلت لحوالي 8 ملايين يوان، أي أكثر من مليون دولار. وفي أحد الأيام، وصل طابور الزبائن إلى 7000 شخص، ما استدعى تدخل الشرطة المحلية لتفريق الحشود. وقد استمر هذا الحماس وانتشر بسرعة في بكين وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكوريا الجنوبية. كما حققت متاجر مؤقتة إضافية في نيويورك ولاس فيغاس نجاحا باهرا.

وفي عام 2024، أثبتت تشييكاوا شعبيتها بما يكفي لتُدرج ضمن قائمة أفضل 10 ممتلكات فكرية من حيث المبيعات في الصين. وتم تكريم تشييكاوا في حفل جوائز مينوسو لأفضل العلامات التجارية الكبرى لعام 2024، إلى جانب علامات عالمية مرموقة مثل هاري بوتر وشخصيات ديزني. لم تعد تشييكاوا حكرا على اليابان فحسب، بل انتقلت إلى العالم أجمع.

تطبيقات الهواتف الذكية تفتح آفاقا جديدة

يكمن سر نجاح تشييكاوا في حضورها الدائم. فخلال السنوات الثلاث الأولى من إطلاق الحساب، لم تتوقف ناغانو عن النشر سوى 200 يوم فقط. يصدر محتوى جديد بشكل شبه يومي، ويعرض الأنيمي على شاشة التلفزيون. بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والتعاونات. من المستحيل تقريبا السير في شوارع اليابان هذه الأيام دون أن تلمح تشييكاوا في كل مكان.



منتجات تشييكاوا التي تم إصدارها بالتعاون مع افتتاح موسم دوري البيسبول الرئيسي MLB الذي أقيم في طوكيو في 7 مارس/آذار 2025 في منطقة طوكيو سكاي تري تاون. (© كازوكي أويشي/سيبا الولايات المتحدة الأمريكية عبر رويترز كونيكت)

إن الجمع بين رؤية مبسطة للعالم والتحديثات المستمرة هو ما يميز تشييكاوا عن الأجيال السابقة من الشخصيات اللطيفة. وقد أصبح اليوم الانتشار الواسع والظهور المتكرر من القواعد الأساسية، وهما عاملان أساسيان في توسيع محتوى العلامات التجارية من الشخصيات الجديدة.

ويتوسع نشاط تشييكاوا الآن إلى وسائل إعلام جديدة. فقد صدر تطبيق ألعاب الهواتف المحمولة تشييكاوا بوكيت (تشيبوكي) في مارس/آذار عام 2025، محققا 3 ملايين تحميل خلال الأسبوع الأول فقط. وبعد أن سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي والأنيمي التلفزيوني والمنتجات، تحقق تشييكاوا آفاقا جديدة في مجال ألعاب الهواتف المحمولة. إنها مرحلة جديدة وواعدة للنجم الذي أصبح دوليا الآن.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 28 أبريل/نيسان 2025، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: متجر مؤقت مستوحى من تشييكاوا افتتح في شنغهاي في الصين في 29 مارس/آذار 2024. © شينهوا/ صور وكالة أخبار كيودو)