اليابان | من هاراجوكو إلى شيبويا: الحشود وثقافة الشباب في غرب يامانوتي

في قلب طوكيو، وبين أزقتها النابضة بالإبداع، تقف هاراجوكو كرمز حي لثقافة الشباب الجامحة، حيث تتلاقى الموضة الغريبة مع التمرد الفني، وتولد صيحات جديدة كل يوم. وعلى بُعد خطوات من هذا العالم الملون، تعيش شيبويا لحظة تاريخية—ورشة إعادة تشكيل عملاقة تعيد رسم ملامحها الحضرية وتعيد تعريف واحدة من أشهر تقاطعات العالم، لتصبح مركزاً عالمياً جديداً للموضة والثقافة والابتكار.

في قلب موضة الشباب اليابانية

تبدأ المرحلة الأخيرة من مسيرتي حول خط يامانوتي في هاراجوكو، التي تُعتبر ربما أبرز ملاعب الشباب في طوكيو. لم يتغير الكثير منذ عام 1992، عندما انتقلت إلى اليابان. الاستثناء الوحيد البارز هو مبنى المحطة. بُني في عام 1924، وكان أقدم محطة خشبية في المدينة. نجا من الزلازل، الحرائق، وقصف الحرب الباسيفيكية، لكنه عجز عن مقاومة إعادة التطوير. على ما يبدو، لم يكن متوافقاً مع معايير مقاومة الحرائق.



محطات خط يامانوتي الثلاثين. (© بيكستا)

المبنى الجديد، الذي اكتمل في عام 2020، مصنوع بالكامل من الزجاج والخطوط المستقيمة. إنه أكبر، أكثر اتساعاً، ومجهز بشكل أفضل لاستيعاب حركة المرور البشرية اللامتناهية التي تصل إلى واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في طوكيو. كما أنه يُسهم في تسطيح مظهر طوكيو. لحسن الحظ، وللمرة الأولى، تم التوصل إلى تسوية بين الحفاظ على الثقافة والمصالح المالية: سيتم إعادة تجميع المبنى القديم كجزء من منشأة تجارية جديدة من المقرر اكتمالها في عام 2026.



محطة هاراجوكو الجديدة تختلف كثيراً عن المبنى الخشبي المحبوب الذي سبقها. (© غياني سيمون)

قبل ثلاثين عاماً، كنت أقضي معظم أيام الأحد في منطقة هوكوشا تنغوكو، أو جنة المشاة. كان جزء من شارع أوموتيساندو مغلقاً أمام حركة السيارات، وكانت فرق الروك المستقلة، راقصو البريك دانس، وفنانو الشوارع يستغلون المساحة الحرة للعزف، الرقص، وجذب الحشود. كان نوعاً من المهرجانات الثقافية الجامحة والعفوية، وحالة نادرة للتعبير الإبداعي غير المقيد في طوكيو. ولا داعي للقول إنه تم تعليقه في عام 1998. اليوم، يمكن العثور على مناطق مخصصة للمشاة فقط في عطلات نهاية الأسبوع—بطابع أكثر استهلاكية—في غينزا، شينجوكو، وأكيهابارا.

الناجون من مشهد هاراجوكو يمكن العثور عليهم عند مدخل حديقة يويوغي، حيث يهز الدراجون الجلديون المزيفون ورفاقهم ذوو تسريحات الشعر على شكل خلية النحل أجسادهم على إيقاعات موسيقى الروك آند رول الأصلية من خمسينيات القرن الماضي—ونسخها الصوتية اليابانية—بينما يحدق بهم حشد متزايد من السياح الأجانب. أحدهم، رجل ستيني متمرس، يتوقف أحياناً لالتقاط أنفاسه، ثم يبدأ من جديد، ربما يحلم بطريق 66، والجينز الأمريكي، وعطلات في غريسلاند، الولايات المتحدة.

بالتأكيد، النزعة الاستهلاكية حية وبصحة جيدة في هاراجوكو، وهناك الكثير من المتاجر التابعة لسلاسل تجارية. ومع ذلك، بينما يتبع الشباب في دول أخرى قيادة السلاسل الكبرى، يضع العديد من المراهقين في طوكيو مساراتهم الخاصة بالموضة. بدلاً من أن يكونوا تابعين، يخلقون الموضات، مستعيرين من الأنماط التقليدية والغربية ومعدلين عليها.

كلما تعمقت في متاهة الشوارع الخلفية الضيقة، كلما اكتشفت جيوباً مستقلة بذاتها، مثل تلك الواقعة جنوب شارع تاكيشيتا المزدحم بالسياح. درب برامس الأنيق، المزين بتمثال نصفي للملحن الألماني وتمثالين لأسدين حجريين، يضم مزيجاً من المطاعم والمتاجر. وبالقرب منه، شارع موتسارت، المزين بصورة بارزة للعبقري الموسيقي الشاب، يتباهى بالعديد من صالونات تصفيف الشعر (أحصي خمسة أو ستة في امتداد 50 متراً). يتميز هذا الزقاق بالهندسة المعمارية المستوحاة من أوروبا ونافورة في وسطه—ومن هنا اسمه البديل، شارع النافورة.



على مقربة من حشد هاراجوكو، شارع النافورة هو زقاق هادئ بلمسة أوروبية. (© غياني سيمون)

في اليابان، كثيرًا ما يتجاور المقدّس والدنيوي في تناغم فريد. فعندما شُيِّد ضريح ميجي جينغو، أحد أهم أضرحة الشنتو في طوكيو، عام 1920، أصبحت أوموتيساندو الطريق الرئيسي المؤدي إليه. وكما هو الحال في طرق الحج المنتشرة في أنحاء البلاد، سرعان ما بدأت هذه الطريق تستقطب الباعة والمتاجر من شتى الأنواع. وبعد الحرب الباسيفيكية، تحولت المنطقة التي تُعرف اليوم بحديقة يويوغي إلى مجمع سكني عسكري أمريكي أُطلق عليه اسم ”واشنطن هايتس“، الأمر الذي مهّد لظهور منشآت ومحال تجارية بطابع غربي امتدت على طول الشارع. أما اليوم، فقد أصبحت أوموتيساندو وجهة مرموقة لعشاق الأزياء، تنافس حي غينزا بعدد متاجر المصممين الفاخرة التي تصطف على جانبيها.

ناطحات السحاب وأسراب البشر

متجهاً جنوباً من هاراجوكو، أمر بالجمنازيوم الوطني يويوغي، الذي صممه تانغه كنزو لأولمبياد الصيف عام 1964 بعد إعادة واشنطن هايتس إلى السيطرة اليابانية. في عام 1963، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK مقرها بجوار موقع الجمنازيوم لتظل قريبة من الحدث الأولمبي. كان لهذا الانتقال تأثير كبير على وجهتنا التالية، شيبويا، حيث تبعتها شركات أخرى ذات صلة—ناشرون، شركات فيديو، وغيرها. في عام 1968، افتتحت سيبو متجراً تجارياً بالقرب من محطة شيبويا، تلاه في عام 1973 شيبويا باركو.



الجمنازيوم الوطني يويوغي هو أحد أكثر الآثار البصرية لأولمبياد 1964. (© غياني سيمون)



يقع في حديقة يويوغي، هذا المبنى استضاف الرياضيين الهولنديين خلال أولمبياد 1964. (© غياني سيمون)

بفضل صورتها اللامعة والجذابة، كان لشيبويا باركو تأثير كبير لأنها أعادت تعريف ما يمكن أن يكون عليه مركز التسوق. من خلال مزج التجزئة مع صالات العرض الفنية، المسارح، ومساحات الفعاليات، وتبنيها لموضة الشوارع، ساعدت في ترسيخ مكانة شيبويا كمركز رائد لثقافة الشباب.

عندما أصل أخيراً إلى شيبويا، المحطة الأخيرة في رحلتي الدائرية، بالكاد أتعرف على المكان. للوهلة الأولى، تبدو المنطقة حول المحطة كمشهد من رواية إتش. جي. ويلز الكلاسيكية ”حرب العوالم“، مع آلات مارسية مخططة بالأحمر والأبيض تجوب المناظر الطبيعية المدمرة. لحسن الحظ، إنها مجرد بعض الرافعات التي تنتشر باستمرار في أفق طوكيو.



أصبحت المنطقة حول محطة شيبويا موقع بناء ضخم. (© غياني سيمون)

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت شيبويا موقع بناء ضخم. المبنى فوق المحطة، الذي كان يضم متجر توكيو التجاري، اختفى مؤقتاً، بينما يقف الآن عبر ما كان محطة الحافلات الجديد توكيو بلازا. تمثال الموياي—وجه حجري يشبه تماثيل مواي في جزيرة إيستر والذي كان ينافس هاتشيكو في الشعبية كنقطة لقاء—يقف الآن وحيداً، منسياً تقريباً وسط الفوضى.



تمثال ”موياي“ في شيبويا، كان في السابق نقطة لقاء شهيرة، يقف الآن وحيداً. (© غياني سيمون)

خلال مسيراتي حول خط يامانوتي، شهدت التغيير الجاري في طوكيو بطرق خفية وكبيرة، لكن لا شيء يضاهي ما يحدث هنا. الآن، تمثال الكلب الوفي محاط حرفياً بمبانٍ شاهقة جديدة، رمز بصري مذهل لإعادة تطوير شيبويا الحضرية التي تحدث مرة كل قرن.



نونبي يوكوتشو هي واحدة من الأماكن القليلة في شيبويا التي نجت من إعادة التطوير. (© غياني سيمون)

ساهمت التغييرات الأخيرة أيضاً في إعادة تعريف طابع شيبويا. بينما لا يزال الشباب يتسوقون في باركو وشيبويا 109، تلبي العديد من المنشآت الجديدة الآن فئات عمرية أكبر سناً. العديد من المتاجر في هيكاري وسكرامبل سكوير، على سبيل المثال، موجهة لعملاء أكثر نضجاً. ثم هناك حشد تكنولوجيا المعلومات، حيث تنتقل الشركات الرقمية بشكل متزايد إلى المنطقة.

ولا ننسى السكان المحليين. يفضل سكان شيبويا عادة البقاء في زوايا المنطقة الأكثر هدوءاً، بعيداً عن الحشد المجنون، لكنهم في الخريف يخرجون من منازلهم الفاخرة للمشاركة في مهرجان ضريح كونو هاتشيمان المحلي. بالتأكيد، كل تلك الميكوشي (الأضرحة المحمولة) التي تتجول أمام شيبويا 109 تشكل مشهداً سريالياً إلى حد ما، لكن طوكيو مبنية على مثل هذه التناقضات.

مهمة أنجزت، ألجأ إلى مقهى في الطابق الثاني حيث يمكنني رؤية تقاطع السكرامبل الشهير عالمياً. تتبادل الأضواء الحمراء والخضراء كل 60 ثانية. إنها فترة انتظار قصيرة على ما يبدو، تناسب مدينة سريعة الإيقاع مثل طوكيو. ومع ذلك، في تلك الستين ثانية القصيرة، يتجمع ما يصل إلى 2000 شخص حول التقاطع. ثم تتحول إشارات المشاة إلى اللون الأخضر مرة أخرى (أو الأزرق، كما يقول اليابانيون)، ويتقدم الجميع، تاركين أمان الرصيف ومتجهين إلى الأمواج البشرية المتدفقة من كل اتجاه.

تستعد للدراما القادمة. يمكنك أن ترى الناس تقريباً وهم يرتدون عن بعضهم البعض.

لكن لا شيء يحدث. لا شتائم، لا عظام مكسورة. بأعجوبة، ينزلق الجميع بصمت عبر الزوبعة البشرية، ناظرين إلى الأمام مباشرة، متجاوزين بعضهم البعض—عبر بعضهم البعض—نحو وجهتهم.

إنه مشهد غريب. ومع ذلك، شيبويا—بل طوكيو ككل—هي مكان يتعايش فيه أشخاص مختلفون دون أن يندمجوا أبداً. بدلاً من الامتزاج معاً، يبدو أنهم يتعايشون جنباً إلى جنب.

هذه هي طوكيو باختصار: ملايين الأشخاص يتشاركون المساحات الضيقة للمدينة الضخمة كل يوم، ومع ذلك نادراً ما يتفاعلون بطريقة ذات معنى. لا يتحدثون إلى الغرباء إلا إذا اضطروا لذلك. لا يتعانقون أبداً. ومع ذلك، يأتون—من جميع أنحاء اليابان والعالم—مشدودين بأضواء المدينة الساطعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: سياح على عربات غو-كارت مستأجرة ينتظرون انتهاء الحشود من عبور تقاطع سكرامبل في شيبويا. © غياني سيمون)