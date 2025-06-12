اليابان | حين يتحول الخيزران والورق إلى فن يروي تقاليد اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفرثقافة 12/06/2025

من بين الأنماط اليابانية التقليدية التي لا تُنسى، يبرز ”جانومي“ بجاذبيته الغامضة وأناقة تكراره الهندسي. تُشبه دوائره المتداخلة ”عين الثعبان“ أو ”عين الثور“، وتُستخدم منذ قرون في تزيين المظلات الورقية التقليدية، وكأنها تحرس مستخدمها من المطر والشمس بنظرةٍ هادئة وثابتة. هذا النمط ليس مجرد زخرفة، بل يحمل بين طياته رموزًا للحماية، والتركيز، والتوازن الداخلي.

درء المطر والشر

تستمد مظلات جانومي اسمها من تصميمها المميز: حلقات بيضاء جريئة تتكرر بشكل دائري فوق خلفيات ملونة لافتة للنظر — كالأحمر، والأزرق، والأرجواني — يُقال إنها تُشبه عين الثعبان (جانومي)، وهو تشبيه يحمل في طياته رمزية الحماية. تتكون هذه المظلات اليابانية التقليدية من هيكل مصنوع من خيزران خفيف ومتين، يُشدّ عليه ورق واشي معالج بالزيت النباتي ليصبح مقاومًا للماء.

في فترة إيدو (1603–1868)، كانت هذه المظلات شائعة الاستخدام، وكان ورق واشي يُستبدل كلما تآكل بفعل الاستعمال، نظرًا لقلة متانته مقارنة بالإطار الخشبي. لكن مظلة جانومي لم تكن مجرّد أداة للوقاية من المطر أو الشمس، بل كانت تُحاط أيضًا باعتقادات روحانية؛ فقد ساد الاعتقاد بأن عيون الثعبان المرسومة عليها تدرأ الحظ السيئ وتصدّ الأرواح الشريرة، مما منحها وظيفة وقائية تتجاوز المناخ، إلى عالم الغيب والخرافة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)