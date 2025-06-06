اليابان | هل يستمر ارتفاع أسعار الأرز في اليابان؟ قراءة في الواقع والمستقبل

بينما يُعد الأرز ركيزة لا غنى عنها في المطبخ الياباني وحياة الناس اليومية، جاءت الزيادة المستمرة في أسعاره بمثابة صدمة أربكت ميزانيات الكثير من الأسر. ورغم تدخل الحكومة وطرحها لمخزونها الطارئ في محاولة لكبح جماح الأسعار، فإن هذا الإجراء لم يكن كافيًا لكبح التصاعد المستمر. فما الذي يقف وراء هذا النقص الحاد؟ وهل تعكس هذه الأزمة مجرد تقلبات في السوق، أم أن هناك أسبابًا هيكلية أعمق تؤثر في استقرار إنتاج الحبوب وتوزيعها؟ في هذه المقالة، نسلط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الأرز في اليابان، ونتتبع جذور هذه الأزمة المستمرة التي باتت تمسّ صحن الطعام اليومي لكل ياباني.

كيف وصل الوضع في اليابان إلى هذا الحد؟

شهدت الأشهر الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من المستهلكين ووسائل الإعلام بارتفاع أسعار الأرز، وهو المحصول الأساسي في اليابان. يمكن تتبع الارتفاع الحاد في أسعار الأرز إلى التغيرات في العرض والطلب المرتبطة بحصاد الأرز في عام 2023. بسبب الحرارة الشديدة في ذلك العام، كانت جودة الأرز أقل من المعتاد، وحدث انخفاض كبير في إنتاج الحبوب بشكل عام. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الأرز بشكل ملحوظ. كما أدت الجودة المنخفضة للحصاد إلى تقليل إنتاج الأرز الأبيض (المنتج بعد الطحن)، مما زاد من الحاجة إلى الأرز البني للحفاظ على العرض الكافي.

تغذى الارتفاع في الطلب بسبب استقرار أسعار الأرز حتى خلال التضخم العام، مما جعل الأرز يبدو ميسور التكلفة، بالإضافة إلى تعافي صناعة خدمات الطعام والسياحة الوافدة مع تراجع جائحة كوفيد. كما زاد عدد الأجانب، وكثير منهم من ثقافات تعتمد على الأرز، بمقدار قياسي بلغ 342,000 شخص في عام 2024، مما ساهم في زيادة الطلب. في أغسطس/ آب، قبل حصاد الخريف، أثارت المخاوف الناجمة عن تحذير زلزال حزض نانكاي التخزين الاحتياطي، مما أدى إلى نقص في المعروض ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

ملعقة صغيرة واحدة يمكن أن تغير الأسعار

يُعتبر الأرز غذاءً أساسيًا في اليابان ويُنظر إليه كضرورة، لذا يظل الطلب عليه ثابتًا نسبيًا حتى عندما تتغير الأسعار. لهذا السبب، يمكن أن تؤدي تغيرات طفيفة في العرض والطلب إلى تغيرات كبيرة في الأسعار. يُقال إن النطاق المثالي لمخزون القطاع الخاص في نهاية يونيو/ حزيران، وهو مؤشر رئيسي لتقييم مستويات العرض، يتراوح بين 1.8 مليون و2 مليون طن. وبما أن هذا النطاق يبلغ 200 ألف طن، يمكن القول إن سعر الأرز سيتغير بانخفاض أو زيادة في العرض والطلب بمقدار 200 ألف طن. وهذا يعادل 2.7% من الأرز البني المنتج في عام 2024. بعد الطحن، يصبح ذلك 180 ألف طن من الأرز الأبيض، أي حوالي 3.3 كيلوغرام لكل أسرة، أو 4 غرامات لكل مواطن يوميًا، وهو ما يقارب ملعقة صغيرة واحدة. هذا المقدار الصغير كافٍ لتعطيل التوزيع والأسعار.

اضطرابات في جانب الجملة

تضع مجموعة التعاونيات الزراعية اليابانية مدفوعات مقدمة مؤقتة للمزارعين عند شراء الأرز، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات السنوية لمبيعات الأرز. بالنسبة لحصاد عام 2024، رفعت التعاونيات الإقليمية التابعة لـلتعاونيات الزراعية اليابانية مدفوعاتها المؤقتة. ومع ذلك، لم تتوقع التعاونيات الزراعية اليابانية بالكامل مدى تنافسية الوضع. كان هناك المزيد من اللاعبين في سباق شراء الأرز - ليس فقط تجار الجملة الذين عرضوا أسعارًا أعلى بكثير من الأسعار المؤقتة التعاونيات الزراعية اليابانية، بل أيضًا شركات خدمات الطعام والمستهلكون الأفراد الذين يشترون مباشرة من المزارعين.

نتيجة لذلك، فشلت التعاونيات الزراعية اليابانية وغيرها من المشترين الرئيسيين في تأمين كمية كافية من الأرز. حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025، انخفضت الكمية المجمعة بمقدار 230,000 طن، والمخزون بمقدار 480,000 طن، مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، نجح تجار الجملة الكبار في الحفاظ على مستويات مخزونهم المعتادة. تم تعويض مخاطر الشراء بأسعار مرتفعة بنقل التكاليف إلى جانب المبيعات. بدعم من الطلب الفعلي من المستهلكين وغيرهم من المشترين، حقق تجار الجملة الكبار أرباحًا قياسية وشهدت أسعار أسهمهم ارتفاعًا.

طرح المخزونات لم يؤثر على الأسعار

في يناير/ كانون الثاني 2025، وضعت الحكومة قاعدة جديدة تتيح طرح الأرز المخزن عند وجود اختناق في سلسلة التوريد - كانت الإطلاقات مسموحة سابقًا فقط في أوقات الكوارث أو عندما تهدد الحصادات السيئة العرض. الشرط لهذا الإطلاق هو أن الحكومة يجب أن تعيد شراء نفس الكمية التي طرحتها، من حيث المبدأ خلال عام، مما يجعل الطرح بمثابة ”قرض“ قصير الأجل من الأرز المخزن.

ومع ذلك، بما أن القاعدة تسمح بتوزيع الأرز المخزن للاستخدام التجاري أيضًا، قد يأمل البعض أن تظل أسعار التجزئة مرتفعة - وهو تطور من شأنه أن يشجع على المزيد من طرح المخزونات. علاوة على ذلك، لا يمكن قياس الأثر الاقتصادي لتدفق الأرز المخزن إلى برامج وجبات المدارس، المستشفيات، المتاجر، والمطاعم، حيث تم تحمل التكاليف المرتفعة دون زيادة الأسعار، من خلال أسعار التجزئة.

بدأت الحكومة في طرح الأرز من مخزوناتها إلى السوق منذ مارس/ آذار من هذا العام. لماذا لم تنخفض الأسعار على الرغم من ذلك؟ إلى جانب الوقت اللازم للتوزيع، هناك مشكلتان أساسيتان. أولاً، لم يتم إجراء تغييرات على طرق السياسة (مثل قواعد المزايدة) لتتناسب مع الهدف الجديد لتثبيت الأسعار. ثانيًا، تم طرح الأرز المخزن دون وضع مقاييس لتقييم فعالية السياسة. مشكلة أخرى هي أن الطرح جاء بعد أن اشتدت المنافسة على شراء الأرز بالفعل. في هذه المرحلة، تم شراء وبيع معظم الأرز بأسعار مرتفعة، وبدون قيود صارمة على المشتريات، سيتم نقل سعر الشراء المرتفع إلى سعر البيع.



الأرز الحكومي المخزن يتم إخراجه من الأكياس في مصنع لطحن الأرز في مارس/ آذار 2025. (© جيجي برس)

التطلع إلى حصاد 2025

ردًا على هذا الوضع، تم إجراء تغييرات في السياسات في عام 2025، مما يسمح للمزارعين بتغيير وجهة بيع الأرز بحلول 20 أغسطس/ آب بما يتماشى مع اتجاهات العرض والطلب. لتقييم ما إذا كان سيكون هناك ما يكفي من الأرز، يعتبر إجمالي مساحة الأراضي الزراعية المستخدمة لزراعة الأرز مؤشرًا مهمًا.

يوضح الشكل أدناه تقديراتي بناءً على السياسات والبيانات حتى 10 مايو/ أيار. بافتراض حصاد متوسط، ستكون مساحة زراعة الأرز في الحقول المثالية 1.59 مليون هكتار (130 ألف هكتار أكثر من العام السابق). بينما يمكن تجنب نقص الأرز المستخدم للطعام مع 1.38 مليون هكتار، من المتوقع أن تكون مساحة الزراعة الفعلية بين 1.31 و1.43 مليون هكتار. يمكن معالجة النقص في الأرز ككل، بما في ذلك الحبوب القياسية للطعام و”الحبوب غير المخصصة للطعام“ المخصصة للعلف والمنتجات الغذائية المصنعة، من خلال زيادة واردات الذرة للعلف، ترتيب استيراد طارئ للأرز للتصنيع، وتأخير إعادة شراء الأرز المخزن.

ومع ذلك، إذا تأخر إعادة شراء الأرز المخزن، فقد يظل مخزون الحكومة من الأرز المخزن منخفضًا بشكل خطير لفترة من الوقت. في حالة حدوث حصاد سيء أو كارثة طبيعية كبيرة، قد تصبح الواردات الطارئة من ”أرز الطعام“، الذي يُقدم بمفرده كمكون رئيسي في الوجبات في اليابان، ضرورية.

الكفاية لا تعني القدرة على التحمل

تؤثر اتجاهات العرض والطلب على السعر، لكن وجود عرض كافٍ من الأرز من جهة، وضمان قدرته على التحمل من جهة أخرى، لا يحدثان بالضرورة في نفس الوقت. بناءً على الوضع الحالي وحقيقة عدم وجود سوق منتجات مؤسس للأرز في اليابان، من المرجح أن يتم نقل تكلفة شراء الأرز إلى أسعار التجزئة.

علاوة على ذلك، لا توجد سياسات حكومية تهدف مباشرة إلى كبح جماح الارتفاع في أسعار الأرز. حتى السماح للمزارعين بتغيير وجهة بيعهم كان يهدف فقط إلى معالجة النقص. لذلك، بدءًا من أبريل/ نيسان 2025، بدأت الحكومة في محاولة تهدئة الوضع من خلال إعادة توجيه طرح المخزون الحكومي من الأرز، الذي كان في الأصل إجراء توزيع، إلى إجراء سعري بحكم الأمر الواقع.

صُمم إطار السياسات الحالي، الذي صيغ على مدى 30 عامًا من الإصلاحات منذ سن قانون مراقبة الأغذية، للحد من تدخل الحكومة في تسعير الأرز. في المقابل، لم يبدأ تطبيق مقياس الأسعار الحالي إلا قبل شهر واحد. من غير الواقعي توقع حل سريع. ونظرًا لأن الأرز في اليابان يُحصد مرة واحدة سنويًا تقريبًا، ينبغي على الحكومة أن تسعى إلى استقرار الوضع بحلول عام 2028، وأن تضع سياسات فعّالة وفقًا لذلك.

سيناريوهان محتملان للمستقبل

بعد خسارتها في السباق لتأمين مخزون مستقر من الأرز في عام 2024، تستعد جمعية المزارعين اليابانيين للعودة في عام 2025. بالإضافة إلى زيادة تقديرات الأسعار وتقديمها في وقت مبكر، تقترح بعض تعاونيات جمعية المزارعين اليابانيين عقودًا متعددة السنوات بأسعار مستقرة.

اعتمادًا على ما إذا كانت المنافسة على تأمين الأرز ستشتد مرة أخرى كما حدث في عام 2024 - مع تجار الجملة، والمطاعم، وشركات الأغذية الجاهزة، وتجار التجزئة الذين يسعون بنشاط للحصول على الإمدادات - يمكن تصور سيناريوهين محتملين للمستقبل.

من ناحية، إذا لم تشتد المنافسة، فلن ترتفع الأسعار. بل إنه إذا تسبب الإطلاق الإضافي للأرز المخزن في انخفاض كبير في الأسعار، فقد ترى جمعية المزارعين اليابانيين - التي تعتمد على أسعار شراء أرز أعلى - تراجع حظوظها. من ناحية أخرى، إذا اشتدت المنافسة مرة أخرى، فقد ترتفع الأسعار أكثر.

توقعي هو أن المنافسة الشديدة ستستمر في عام 2025. أسبابي أربعة. أولاً، لم يكن هناك تباطؤ كبير في الشراء، حتى عند مستوى السعر الحالي. ثانيًا، من الأسهل للشركات الخاصة جمع الأرز بكفاءة مقارنة بجمعية المزارعين اليابانيين، نظرًا لطبيعتها كتعاونية مترامية الأطراف. ثالثًا، زاد تجار الجملة الكبار من قوتهم الشرائية بسبب مكاسبهم في الأرباح. وأخيرًا، حتى لو تم تمديد فترة إعادة شراء الأرز المخزن، يجب على جمعية المزارعين اليابانيين وغيرها من الفائزين في المزايدة بيع نفس الكمية من الأرز التي فازوا بها في المزايدة مرة أخرى للحكومة، مما يعني أنهم سيجمعون أرزًا إضافيًا تحسبًا لذلك، مما يُبقي على النقص قائماً.

إذا لم يرتفع إنتاج الأرز وتم تأجيل إجراءات التسعير، فقد تستمر الأسعار المرتفعة حتى عام 2028. وباستثناء الأرز المخزن والمستورد، فإن أسعار المستهلكين للأكياس التي يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات ستتراوح بين 4200 و6500 دولار، مع وجود تباين كبير في الأسعار حسب المنتج (العلامة التجارية).

منع تكرار هذا الوضع

يتم تحديد أسعار الأرز من خلال المكان الذي يبيع فيه المزارعون، وبأي سعر. عادةً، يبيع المزارعون للمشترين الذين يقدمون أعلى عرض. ولكن مع ابتعاد المستهلكين عن الأرز المحلي بسبب الأسعار المرتفعة، قد يبدأ المزارعون في التفكير واتخاذ الخيارات من منظور طويل الأجل.

إذا اشتدت المنافسة، فإن المبيعات من خلال قنوات جمعية المزارعين اليابانيين ستميل إلى تحقيق أرباح أقل. سيكون قرار المزارعين ببيع المزيد أو أقل من خلال جمعية المزارعين اليابانيين مهمًا في المستقبل. قد يجلب البيع لمشترين غير جمعية المزارعين اليابانيين المزيد من الأموال. ومع ذلك، بما أن جمعية المزارعين اليابانيين تعمل كتعاونية، فإن انخفاض نسبة السيطرة على الحصاد هنا قد ينتهي بإضعاف قوة المزارعين في التفاوض على المدى المتوسط إلى الطويل. يستطيع المزارعون الكبار، على وجه الخصوص، التفاوض على قدم المساواة مع الشركات التي تشتري منتجاتهم بالضبط بسبب قوة الشراء التي تمتلكها جمعية المزارعين اليابانيين. من وجهة نظر هؤلاء المشترين من الشركات، فإن أي انخفاض في نفوذ جمعية المزارعين اليابانيين يشير إلى فرصة متزايدة بأنهم سيكونون قادرين على شراء الأرز بأسعار أرخص في المستقبل.

قد تنخفض أسعار الأرز إلى مستوى أدنى وأكثر استقرارًا، بطريقة أو بأخرى. ولكن هل سيعود ذلك إلى زيادة الاعتماد على التوزيع التعاوني، أم إلى تراجع دور هذه التعاونيات وحلول الشركات محلها في سوق الحبوب؟ قد تُشكل خيارات المزارعين في عام 2025 نقطة تحول مهمة في تاريخ الأرز في اليابان. المهم الآن هو أن يُدرك مزارعو الأرز هذه الحقيقة وأن يُعيدوا النظر في قراراتهم بشأن أماكن بيع أرزهم بعناية.

(نشد النص الأصلي باللغة اليابانية في 16 مايو/أيار 2025، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: أرز حكومي مُخزَّن يتم سحبه من منشأة تخزين في 18 مارس/آذار 2025. © جيجي برس)