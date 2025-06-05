اليابان | بناء شبكة دعم: المتبنون اليابانيون يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قصصهم

هذا العام يصادف الذكرى الثامنة والثلاثين لتعديلات القانون المدني الياباني التي شكّلت نقطة تحول في نظام التبني، حيث جعلته أكثر انسجامًا مع المعايير الدولية، ومنحت حماية قانونية أكبر للأطفال المتبنين. واليوم، بعد مرور عقود على تلك التعديلات، يلجأ العديد من المتبنين الذين بلغوا سن الرشد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجاربهم الشخصية، وخلق روابط مع آخرين مرّوا بتجربة مماثلة في جميع أنحاء اليابان.

حوار صريح حول التبني

تكتسب قناة ”Origin44“ على يوتيوب اهتمامًا متزايدًا كمكان للحديث الصريح والصادق حول التبني في اليابان. يستضيفها شيمورا أيومو، وينضم إليه شابان في العشرينيات، ريوكي ويوسوكي، اللذان يشاركان أفكارهما وتجاربهما كمتبنين بحرية.

تبدأ إحدى المناقشات بطرح أيومو سؤالاً: ”ما هي فوائد التبني؟“

تأتي الإجابات صادقة ومباشرة. يرد ريوكي: ”إنه نوعًا ما مثل الحصول على فرصة ثانية في قرعة الوالدين“، مما يثير ضحك الثلاثي. ”لكن مع ميزة أن الوالدين قد تمت الموافقة عليهما من قبل طرف ثالث“. يرى يوسوكي الأمور من زاوية مختلفة، قائلاً: ”إنه يمكّنك من أن تكون أكثر موضوعية في الأمور العائلية. بما أنك لست مرتبطًا بيولوجيًا، فإنك تميل إلى قبول الاختلافات في الآراء كأمر مسلم به. عندما يكون هناك خلاف حول شيء ما، يكون من الأسهل التحكم في العواطف والتحدث عن الأمور“.

أُطلقت القناة في فبراير/ شباط 2024، وقد زاد عدد المشتركين فيها تدريجيًا. إلى جانب الثلاثي المنتظم، تتضمن الحلقات ظهورًا للوالدين المتبنين ومنظمات مناصرة، مما يمنح الناس فرصة لمناقشة التبني بصراحة



من الأعلى جهة اليسار باتجاه عقارب الساعة: أيومو، يوسوكي، وريوكي من قناة يوتيوب Origin44. (بإذن من Origin44)

كشف في سن المراهقة

أدت تعديلات القانون المدني الياباني في عام 1987 إلى إنشاء نظام التبني الخاص إلى جانب التبني العادي. قبل ذلك، كان يُشار إلى المتبنين في سجلات الأسرة بـ”الابن/الابنة المتبناة“. ومع ذلك، في ظل نظام التبني الخاص، الذي يقتصر على الأطفال دون سن السادسة، يُسجل المتبني كطفل طبيعي للزوجين وتُقطع جميع الروابط القانونية مع الوالدين البيولوجيين. ونتيجة لذلك، لا يعرف العديد من المتبنين أنهم لم يولدوا في العائلة.

كان هذا هو الحال مع يوسوكي، الذي لم يكتشف أنه متبنى حتى بلغ السابعة عشرة. وُضع مع والديه المتبنيين وهو رضيع، وبسبب التشابه الكبير مع والده—لديهما ملامح متشابهة وقامة مماثلة—لم يشتبه أبدًا بأنه جزء من عائلة متبناة.

ومع ذلك، ظهرت الحقيقة بطريقة صادمة عندما كان في المدرسة الثانوية. كان عضوًا في فرقة الرياح المدرسية، وعندما خططت المجموعة لرحلة ميدانية إلى الخارج، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر. أعطته والدته مظروفًا وقالت له أن يسلمه للشخص في مكتب التقديم.

في الليلة السابقة للذهاب إلى مكتب الجوازات، فتح يوسوكي المظروف بلا مبالاة. بداخله كان سجل عائلته، الذي تضمن عبارة محيرة: ”تاريخ الحكم النهائ والملزم بموجب المادة 817-2 من القانون المدني“. بحث سريع على الإنترنت من هاتفه كشف أنها إشارة إلى التبني.

وهو يقول لنفسه إن الأمر لا بد أن يكون خطأً، ذهب يوسوكي إلى النوم لكنه لم يستطع التخلص من قلقه. في الطريق إلى المدرسة في صباح اليوم التالي، بحث عن العبارة مرارًا وتكرارًا، وحصل على نفس النتيجة في كل مرة. بدأ قلبه ينبض بسرعة عندما أدرك أنه قد يكون متبنى بالفعل. في المدرسة، أظهر سجل عائلته لمعلمه على أمل توضيح الأمر، لكنه وجد نفسه مختنقًا جدًا للتحدث.

لاحقًا في مكتب الجوازات، شرح الموظف في المكتب بالتفصيل سجل عائلته ليوسوكي، مؤكدًا أنه متبنى بالفعل. احتفظ يوسوكي بهذا الكشف لنفسه في البداية خوفًا من أن يؤثر على علاقته بوالديه.

على النقيض من ذلك، نشأ ريوكي وهو يعلم أن والدته ووالده ليسا والديه البيولوجيين. يشرح قائلاً: ”تم تبنيي عندما كنت في الشهر الرابع من عمري. لكن على الرغم من صغر سني، كان والداي صريحين بشأن والديّ البيولوجيين“. كانت والدته تقرأ له من كتاب مصور صنعته تشرح خلفيته. ”كوني متبنى جزء من هويتي، لذا ليس شيئًا أشعر بالامتنان أو الاستياء بشأنه“.

مواجهة الحقيقة

بالنسبة ليوسوكي، كان اكتشاف أنه متبنى قد أثار مشاعر صعبة. أثناء وجوده في السيارة مع والدته، دخل في جدال معها حول شيء تافه، وقبل أن يدرك، صرخ قائلاً: ”لن تفهمي. نحن لسنا حتى مرتبطين“.

استقر صمت محرج بينهما. خرج يوسوكي من السيارة وابتعد. تجاهل سيل المكالمات والرسائل النصية المقلقة من والدته التي تسأل عن مكانه وتحذر من أنها ستطلب من الشرطة المساعدة في البحث عنه. كانت رسالتها الأخيرة تقول: ”عد إلى المنزل بحلول العشاء“، وهو ما فعله يوسوكي.

عندما عاد إلى المنزل، كان العشاء ينتظره على الطاولة كأي يوم آخر. كانت والدته قد أعدت طعامه المفضل—أجنحة الدجاج المقلية. عند رؤية الوجبة، أدرك يوسوكي أن والدته كانت تحاول إظهار أنها تفهم ما كان يمر به.

لم يُثار موضوع التبني مرة أخرى. ومع ذلك، عندما بلغ يوسوكي العشرين، أصبح مهتمًا بمعرفة المزيد عن عائلته البيولوجية. انضم إلى مجتمع عبر الإنترنت للمتبنين وتعلم كيفية تتبع جذوره باستخدام سجل عائلته وسجلات المحكمة، التي من خلالها اكتشف اسم والديه البيولوجيين وأن لديه إخوة.

دعم والدا يوسوكي بحثه، وعرضا زيارة الوكالات المعنية معه لكشف سجلاته. ومع ذلك، يقول إنه لا يشعر حاليًا بالحاجة إلى معرفة المزيد، وأنه بصراحة، يخاف مما قد يكتشفه.



يوسوكي (يسار) وأيومو. (© غوتو إيري)

الولادة والتربية

يدرك يوسوكي أن هناك اختلافات في الرأي حول ما إذا كان يجب إخبار الطفل بأنه متبنى، لكنه يعتقد أن قرار والديه بعدم إخباره كان له ثمن على الجميع. يقول: ”كان الأمر صعبًا عليهم. اكتشاف أنني متبنى بالطريقة والوقت اللذين حدثا فيهما ملأني بالقلق“. كان الدافع الرئيسي له للانضمام إلى Origin44 هو التواصل مع الآخرين الذين يمرون بنفس المحنة. ”إذا كان هناك أي شخص يعاني مثلما كنت أعاني، أريد مشاركة تجربتي لمساعدتهم“.

أيومو، مثل ريوكي، عرف منذ صغره أنه متبنى. عندما كان في الخامسة عشرة، كتب رسالة إلى والدته البيولوجية بناءً على توصية من والديه المتبنيين ومجموعة خدمات التبني. ردت عليه، وأخبرته أنها متزوجة بسعادة ولديها طفل واحد. بل إنها أرفقت صورة لها مع عائلتها.

”لقد أزعجني ذلك حقًا“، يروي أيومو. ”شعرت وكأنني أريد أن أسألها لماذا لم ترغب بي ولكنها كانت سعيدة بتربية أخي الأصغر“. يقول إنه بعد مرور هذه الردة الفعل السلبية الأولية، أصبح أكثر موضوعية. ”الطريقة التي أرى بها الأمور الآن هي أنه ليس خطأي أنني متبنى، ولا فائدة من لوم والدتي البيولوجية أيضًا. مع التبني، الأولوية هي على فعل ما هو الأفضل للجميع المعنيين. أنا بخير مع فكرة أن أحد الوالدين قادر على إنجاب طفل وأن والدًا آخر أكثر قدرة على تربية الطفل“.

منذ إطلاق قناته، اكتسب أيومو فهمًا أعمق للاضطراب العاطفي الذي يعاني منه العديد من المتبنين والوالدين المتبنين في جميع أنحاء اليابان. عندما أدرك أن هناك أشخاصًا يعانون لأنه ليس لديهم من يشاركونهم مشاعرهم، بدأ هو وبعض زملائه المتبنين منظمة الدعم تسوبامي.

يقول: ”لم نختر أن نكون مُتبنّين، وسيكون من العبث أن نقضي حياتنا في القلق بشأن ذلك. أريد أن أخلق عالمًا يستطيع فيه المُتبنّون تقبّل ذواتهم وأن يكونوا على سجيتهم، دون الاكتراث بنظرة الآخرين إليهم“.

الحق في المعرفة

إيواساكي ميكو، مديرة فرع أوساكا لجمعية النهوض برعاية الأسرة، أمضت أكثر من 50 عامًا في العمل الاجتماعي. تتلقى منظمتها، وهي منظمة غير ربحية تدعم الآباء المتبنين والمتبنين، العديد من الاستفسارات سنويًا من بالغين متبنين يرغبون في معرفة المزيد عن عائلاتهم البيولوجية. تقول إن البعض لا يدركون أنهم متبنون إلا عندما ينجبون أطفالًا ويقارنون سجلات عائلاتهم بسجلاتهم العائلية، بينما يدرك آخرون ذلك منذ الصغر لكنهم لا يناقشون الموضوع مع والديهم. وتنتقد إيواساكي ثقافةً ترى أنها تُصعّب على المتبنين مناقشة موضوع التبني مع والديهم.



تقول إيواساكي ميكو إنها تريد من المتبنين الاستفادة من القوانين المصممة لمنحهم معلومات عن عائلاتهم البيولوجية. (© غوتو إيري)

توضح إيواساكي أن هناك طريقة للمتبنين لتتبع جذور عائلاتهم البيولوجية باستخدام بحث في سجل العائلة. عندما يتم التبني، يتم إنشاء سجل عائلي جديد للطفل في المكان الذي يتم تسجيل الوالدين البيولوجيين فيه تحت اسم عائلة الوالدين المتبنيين مع سرد الطفل كرأس السجل. ثم يُضاف الطفل إلى سجل الوالدين المتبنيين. إذا أراد الطفل معرفة المزيد عن والديه البيولوجيين، يمكنه طلب وثائق رسمية معينة من سجله القديم، والتي ستظهر معلومات عن والديه البيولوجيين. يحافظ هذا النظام على حقوق المتبنين في البحث عن والديهم البيولوجيين وتتبع جذورهم.

ومع ذلك، إذا قام الوالدان البيولوجيان لاحقًا بتغيير سجلات العائلة أو انضم أحدهما إلى سجل شخص آخر عند الزواج أو لظروف أخرى، فلا توجد طريقة للعثور على عنوانهم الجديد أو اسم عائلتهم. زادت تعديلات قانون سجل العائلة لعام 2008 من الحماية المحيطة بالمعلومات الشخصية وجعلت من الصعب الحصول على معلومات سجل العائلة عن أطراف ثالثة، حتى الوالدين البيولوجيين. تم رفض بعض المتبنين من قبل موظفي مكاتب المدينة الذين رفضوا الاستماع إلى قصصهم. تختلف كمية المعلومات التي يمكن للمتبنين الوصول إليها بناءً على ما إذا كانت الأمهات البيولوجيات قد غيرن السجلات ومدى فهم الموظف الذي يخدمهم للنظام.

تقول إيواساكي: ”ليس كل المتبنين يحاولون العثور على والديهم البيولوجيين، لكن العديد منهم يشعرون بالحاجة إلى معرفة من هما والديهم البيولوجيين ليشعروا بالكمال“. ” من حق الطفل أن يعرف عن أصوله. نحتاج إلى تغيير طريقة تطبيق نظام سجل العائلة لحماية حق المتبنين في المعرفة“.

التواصل في الخارج

خارج اليابان، ذهب العديد من المتبنين إلى العلن بشأن تجاربهم في محاولة العثور على عائلاتهم البيولوجية. وُضع أليكس غيلبرت في دار أيتام روسية قبل أن يتبناه زوجان في نيوزيلندا عندما كان في الثانية من عمره. اليوم، يدير منظمة غير ربحية عبر الإنترنت تُدعى ”I’m Adopted“، والتي توفر منتدى للمتبنين من نيوزيلندا وأماكن أخرى للتواصل ومشاركة قصصهم. كما يدير قناة يوتيوب وبودكاست بنفس الاسم، ويساعد المتبنين على التعرف على أصولهم.



أليكس غيلبرت. (© غوتو إيري)

بدأ أليكس التحقيق في جذوره عندما كان في الثامنة عشرة. بدعم، وجد والديه البيولوجيين في روسيا وسافر إلى هناك للقائهما عندما كان في الحادية والعشرين. لم يكن والده البيولوجي يعلم أن لديه ابنًا حتى تواصل معه أليكس.

يصر أليكس على أن الأمر متروك للمتبني ليقرر ما إذا كان سيبحث عن عائلته أم لا. يقول: ”يجب عليهم القيام بذلك عندما يشعرون بذلك“، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على دعم الأصدقاء والآخرين من حولهم. يقول إن على المتبنين أن يحاولوا فتح الأبواب فقط عندما يكونون جاهزين. ”كن مستعدًا لما تجده. وكن مستعدًا لعدم العثور على شيء، حيث يمكن أن يحدث ذلك“.

يقول إنه من خلال ”I’m Adopted“، تمكن من التواصل مع متبنين آخرين وتوسيع شبكته، بما في ذلك التواصل مع الباحثين والأشخاص المتخصصين في التبني. إنه متحمس لفرصة التحدث مع المتبنين اليابانيين أيضًا. ”من المهم التواصل، بغض النظر عن المكان الذي أنت منه. أفضل شيء هو دعم بعضنا البعض“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. مساعدة تحريرية من باور نيوز. صورة العنوان الرئيسي: (من اليسار) يوسوكي، أيومو، وريوكي. بإذن من Origin44)