اليابان | المعادن ومدلولاتها بحروف الكانجي

دراسة اللغة اليابانية

اللغة اليابانية 28/05/2025

يشمل حرف الكانجي ذو الجذر المعدني، والذي يُكتب في شكل 金، أنواعًا من المعادن مثل الفضة (銀) والحديد (鉄)، والأشياء المعدنية مثل الإبر (針) والمفاتيح (鍵). في هذه المقالة نلقي نظرة على الحروف التي تعبر عن تلك المعاني ”الصلبة“.

يُعدّ حرف الكانجي 金، الذي يعني ”معدن“، من أوائل المجموعات المكونة من 80 حرفًا التي يتعلمها الأطفال في الصف الأول الابتدائي. كما يظهر كجذر في العديد من الحروف المرتبطة بالمواد المعدنية متعددة الاستخدامات؛ فإذا تضمن الكانجي 金 (عادةً على اليسار)، فمن المحتمل جدًا أن يكون له صلة واضحة بالمعدن. وسنقدم أدناه أكثر حروف الكانجي شيوعًا الداخل في تركيبها الجذر المعدني، وهناك قوائم في نهاية المقالة توضح نطقها.

ولأن المعدن من العناصر الكلاسيكية، يظهر الكانجي 金 في اسم كوكب الزهرة (金星)، ثم أصبح لاحقًا جزءًا من يوم الجمعة (金曜日). وعند استخدامه بمفرده، يعني الكانجي عادةً ”الذهب“. كما يُشير إلى مفهوم ”المال“ المرتبط به، سواءً كان يُشار إليه مباشرةً بـ お金 (المال) أو مُدمجًا في كلمات مثل 現金 (النقد) و金融 (المالية).

أنواع المعادن والأشياء المعدنية

بما فيهم الذهب (金) هناك ستة أحرف لأنواع معينة من المعادن من بين 2,136 حرف كانجي شائع الاستخدام أو ”جويو كانجي“. والخمسة الأخرى هي الفضة (銀) والحديد (鉄) والنحاس (銅) والرصاص (鉛) والصلب (鋼).

والعديد من حروف الكانجي ذات الجذر المعدني تعبر عن أشياءً صُنعت من معادن، مثل الإبرة (針)، السلسلة (鎖)، القفل (錠)، المفتاح (鍵)، المنجل (鎌). وهناك حروفٌ تُشير إلى أنواعٍ مختلفة من الأجراس؛ فالأجراس (鈴) عادةً ما تكون صغيرةً وتُحمل باليد، بينما الأجراس (鐘) عادةً ما تكون كبيرةً، كتلك التي تُرى في المعابد. أما ”نابي“ (鍋) فهي أواني طهي متعددة الاستخدامات، بينما قد تُشير ”كاما“ (釜) إلى قدرٍ حديديٍّ كبيرٍ لتحضير الأرز، أو إلى غلايةٍ تُستخدم في حفل الشاي.

ولقد تغيرت بعض حروف الكانجي الأخرى التي تعبر عن ”المعادن“ إلى حد ما عن أصولها. حيث كانت المرايا (鏡) تُصنع عادةً من البرونز. ويستخدم الكهنة البوذيون أوعية معدنية (鉢) للصدقات، ولكن يُستخدم هذا الحرف الآن لجميع أنواع الأوعية وأواني الزهور أيضًا، حتى وإن كانت مصنوعة من التراب المحروق. وكان يُستخدم الكانجي 銭 (سين) في السابق للعملات المعدنية وللتعبير عن (جزء من مائة من الين)، ويظهر في كلمات مرتبطة بالمال مثل 小銭، والتي تعني ”فكة صغيرة“، وحتى حمامات الـ سنتو العامة (銭湯)، فيُقال أن اسمها اشتُق من وجود رسوم دخول أولية قدرها (سين) واحد. وأحد الأمثلة اللافتة للنظر على تحول المعنى يأتي مع حرف الكانجي المعتمد للبنادق والأسلحة النارية (銃)، والذي كان يشير في الأصل إلى ثقب في رأس الفأس لإدخال المقبض.

وهناك مجموعة أخرى تتضمن أحرف الكانجي المرتبطة عمومًا بالمعادن، مثل 鉱، والذي يظهر في مركبات مثل 鉱物 (معدني) و鉱山 (منجم). وبعضها يستخدم عادة في الصفات مثل 鋭 (حاد) و 鈍 (غير حاد أو مفلطح أو فج عندما يتعلق الأمر بوصف شخص). والبعض الآخر يتعلق بالحركة والأفعال؛ كما في الحرف 鋳 في الفعل 鋳る، والذي يعني ”يُلقي، يقذف“ أو ”يسك العملة“. ويمكن أن تعني كل من الكلمتين 鍛 و錬 ˮيُصلِّد أو يقوي“ الفولاذ، بينما غالبًا ما يعني الفعل 鍛える أيضًا ”يتدرب“.

أنواع المعادن

الأشياء المعدنية

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(النص الأصلي نُشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: © بيكستا)