اليابان | جناح كندا في أوساكا إكسبو: التجديد

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 28/05/2025

يتمحور جناح كندا في إكسبو 2025 أوساكا حول موضوع ”التجديد“، مستلهمًا تجدد الأنهار والأراضي في الربيع. يتميز التصميم الخارجي للجناح باللونين الأزرق والأبيض، اللذين يرمزان إلى ذوبان نهر متجمد مع بداية الربيع، مما يعكس الجمال الطبيعي والحيوية الكندية. يأخذ الجناح الزوار في رحلة تفاعلية على امتداد نهر افتراضي، حيث يتعرفون على الحياة المحلية وتجربة الدفء والإيجابية الكندية عبر تقنية الواقع المعزز على أجهزة لوحية مخصصة.

يستضيف الجناح أكثر من 100 فنان كندي بارز، يشملون موسيقيين كلاسيكيين، منسقي موسيقى، ومغنين من السكان الأصليين، مثل جيل باربر، جيريمي دوتشر، بيير لابوانت، ليزا لوبلان، دومينيك فيلس-إيميه، إليزابي، وفرقة ماري أنشيتا الرباعية، إلى جانب أوركسترا المركز الوطني للفنون. كما سيقدم عروضًا مميزة فنانون مثل تانيا ديفيس، دييت أند ذا لاف سولجرز، وشاكورا سايدا في الأسبوع الافتتاحي بأبريل/ نيسان 2025.

إلى جانب العروض الفنية، يتيح الجناح للزوار تذوق طبق البوتين الكندي التقليدي، المكون من البطاطس المقلية، جبنة الكارد، والمرق، مما يعزز التجربة الثقافية الأصيلة. يهدف الجناح إلى إبراز التنوع الثقافي، الإبداع، والاستدامة الكندية، مع تعزيز العلاقات العميقة بين كندا واليابان

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)