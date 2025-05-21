اليابان | الجناح الهندي في أوساكا إكسبو

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رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025
سياحة وسفرثقافة 21/05/2025
يُكرّس هذا الجناح جهوده لإبراز الابتكارات التي تُسهم في إنقاذ الأرواح، من خلال عرض أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الطب والصيدلة، إلى جانب الإنجازات الرائدة في استكشاف الفضاء. يتضمن المعرض إنجازات بارزة مثل الهبوط الناجح لمسبار غير مأهول على سطح القمر.
يتميز التصميم الخارجي للجناح بإلهام مستمد من روعة جبال الهيمالايا، حيث تتزين واجهته بجداريات بوذية قديمة تروي قصص التناغم والحكمة الروحية. وتبرز في التصميم لوحة فنية مبهرة لهانومان، إله القرد الهندوسي الأسطوري، الذي اشتهر بحكمته وقوته في استخدام الأعشاب الجبلية الطبية لشفاء المرضى وإنقاذ الأرواح، كما ورد في ملحمة رامايانا. هذه العناصر الفنية لا تُضفي طابعًا ثقافيًا عميقًا فحسب، بل تربط بين التراث القديم والابتكارات الحديثة، مؤكدة على العلاقة التاريخية بين الطبيعة والعلم في خدمة الإنسانية.
(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.