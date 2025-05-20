اليابان | بين الماضي والحاضر: كيف يستخدم بوتين التاريخ كسلاح ضد اليابان؟

منذ إطلاق حربه على أوكرانيا، كثّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهوده لتلقين الروس رؤية تاريخية شديدة السياسة ووطنية، جزئيًا من خلال تشويه سمعة خصومه. كيف ستتجلى سياسات بوتين ”للذاكرة“ هذا العام، بينما تحتفل البلاد بالذكرى الثمانين لـ”انتصارها على اليابان العسكرية“؟

السيطرة على الرواية التاريخية

خلال الربع قرن الماضي، تقاربت الروايات التاريخية الروسية نحو تفسير واحد رسمي معتمد للماضي. يمثل هذا انحرافًا كبيرًا عن تعليم التاريخ كما كان يُدرَّس خلال العقدين السابقين. في ظل نظام الإصلاح للأمين العام ميخائيل غورباتشوف (خلال السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتي) وإدارة الرئيس بوريس يلتسين الليبرالية (في العقد الأول من الاتحاد الروسي)، ركز تعليم التاريخ على التفكير النقدي والقدرة على تحليل المصادر التاريخية بشكل مستقل، على أساس أن الأحداث التاريخية خاضعة لتفسيرات متنوعة. ومع ذلك، مع تعزيز الرئيس فلاديمير بوتين لسلطته، تضاءل نطاق التفسيرات التاريخية بشكل كبير.

كان الدافع الأولي لهذا التغيير في السياسة هو سلسلة ”الثورات الملونة“ التي اندلعت في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي مثل جورجيا وأوكرانيا في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. قادت هذه الحركات الاحتجاجية، التي كان طلاب الجامعات في طليعتها، إلى إزاحة هيكلية السلطة الراسخة والفاسدة وإدخال الديمقراطية الليبرالية على الطراز الغربي. الرئيس بوتين، حريصًا على حماية نظامه من مثل هذه الانتفاضة الشعبية، تبنى سياسة تهدف إلى تعزيز الوطنية بين السكان، وخاصة الشباب. كان محور هذا التوجه هو تنقيح كتب التاريخ المدرسي لزرع فهم ”صحيح“ واحد للتاريخ في أذهان الشباب.

تكثفت حملة بوتين لفرض توجه محافظ موحد على التاريخ ومعالجة الذاكرة الجماعية لأغراض سياسية بشكل ملحوظ بعد إطلاقه الغزو العسكري لأوكرانيا.

في 4 مارس/ آذار 2022، سنت موسكو حزمة من قوانين الرقابة التي بموجبها يمكن معاقبة نشر ”معلومات غير موثوقة“ عن القوات المسلحة و”العملية العسكرية الخاصة“ (ضد أوكرانيا) بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. في الواقع، جعلت هذه القوانين من التشكيك في الروايات الرسمية لتقدم الحرب أو حتى تناقضها جريمة.

في 20 يونيو/ حزيران 2023، أعاد الدوما تسمية يوم النصر السنوي في 3 سبتمبر/ أيلول بـ”يوم النصر على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية“. كانت هذه طريقة موسكو للرد على اليابان لانضمامها إلى الغرب في دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

في سبتمبر/ أيلول التالي، اعتمدت روسيا أول كتب دراسية تاريخية وطنية معتمدة من الحكومة، موجهة لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر. في 2 نوفمبر، وقّع بوتين مرسومًا بإنشاء المركز الوطني للذاكرة التاريخية تحت رئاسة الاتحاد الروسي. تدعم هذه المؤسسة، التي لم تلفت انتباهًا كبيرًا خارج روسيا، بوتين في تلاعبه السياسي بالذاكرة التاريخية من خلال تعزيز ”فهم صحيح للتاريخ“. يشمل ذلك نشر دعاية تبرر ”العملية العسكرية الخاصة“، إلى جانب مواد تاريخية تهدف إلى إبراز العدوان الألماني خلال الحرب العالمية الثانية وتعزيز الادعاء بأن اليابان كانت لها نوايا عدوانية تجاه الاتحاد السوفيتي.

تحويل اللوم إلى الغرب

بهذه الطريقة، يعمل نظام بوتين على نشر رواية روسية مميزة، مؤيدة للسوفييت، للأحداث المحيطة بالحرب العالمية الثانية. دعونا ندرس السمات الرئيسية لهذه الرواية، مركزين أولاً على أوروبا.

يؤرخ معظم المؤرخين الأوروبيين واليابانيين والأمريكيين بداية الحرب العالمية الثانية لغزو ألمانيا النازية لبولندا في 1 سبتمبر/ أيلول 1939. قبل أسبوع، كانت ألمانيا والاتحاد السوفيتي قد أعدتا الأرضية لهذا الإجراء بتوقيع ميثاق مولوتوف-ريبنتروب، وهو معاهدة عدم اعتداء متبادل مع بروتوكول سري يقسم أوروبا الشرقية إلى ”مجالي نفوذ“.

في المقابل، تتتبع رواية الكرملين بداية الحرب إلى اتفاقية ميونيخ في سبتمبر/ أيلول 1938. وقّعتها بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وسمحت الاتفاقية لألمانيا النازية بضم سوديتنلاند، وهي منطقة في تشيكوسلوفاكيا ذات سكان يتحدثون الألمانية بشكل رئيسي. بينما يرى معظم المؤرخين أن هذا كان سياسة تسكين خاطئة تهدف إلى إرضاء شهوة أدولف هتلر للتوسع وتجنب حرب أوسع، تصر الرواية الروسية على أن نية بريطانيا وفرنسا كانت تحويل النزعات التوسعية الألمانية شرقًا، نحو الاتحاد السوفيتي. يتم التعبير عن هذا التفسير بوضوح في أول كتب التاريخ القياسية المعتمدة من الدولة الروسية.

ضوء جديد على ميثاق عدم الاعتداء

تصور الرواية الروسية أيضًا ميثاق مولوتوف-ريبنتروب كنصر دبلوماسي للاتحاد السوفيتي. لكن هنا قد يكون المؤرخون الروس على أرضية أكثر صلابة.

خشية أن تستمر ألمانيا في توسعها شرقًا، تواصلت موسكو مع بريطانيا وفرنسا في 17 أبريل/ نيسان 1939، على أمل تشكيل تحالف عسكري، لكن لم ينتج عن ذلك الكثير. يُقال إن البريطانيين كانوا مترددين بشكل خاص في الرد بسبب عدائهم تجاه الشيوعية. في 10 أغسطس/ آب، وصلت بعثات عسكرية بريطانية وفرنسية أخيرًا إلى موسكو، لكن الدراسات الحديثة كشفت أن المبعوث البريطاني لم يكن مزودًا حتى بأوراق اعتماد دبلوماسية، وبالتالي لم يكن مخولًا بالتفاوض نيابة عن الحكومة.

في أعقاب اتفاقية ميونيخ، أصبح جوزيف ستالين متزايد الريبة تجاه بريطانيا وفرنسا. كما كان قلقًا بشأن التوسع المحتمل للصراع الحدودي الذي اندلع بين مانشوكو التي تسيطر عليها اليابان ومنغوليا الحليفة للسوفييت (المعروف في اليابان بحادثة نومونهان). بالنسبة للاتحاد السوفيتي، كان يجب تجنب الحرب على جبهتين، شرقية وغربية، بأي ثمن. يُعتقد أن ستالين قرر إبرام ميثاق عدم اعتداء مع ألمانيا للقضاء على التهديد من الغرب حتى يتمكن من تركيز موارده على الصراع على الحدود المنغولية.

نظرًا للمأزق الذي واجه الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، يمكن اعتبار هذه خطوة براغماتية للغاية متجذرة في رؤية واقعية للعلاقات الدولية—وفي الواقع، أشار باحثون من جنسيات مختلفة إلى هذه النقطة في السنوات الأخيرة. لهذا السبب، من المحتمل أن يكون من غير العادل رفض تصوير روسيا الإيجابي لميثاق مولوتوف-ريبنتروب على أنه مجرد تاريخ زائف دعائي.

مشكلة أكبر بكثير في الرواية التنقيحية الروسية هي إصرارها على تصوير القوات السوفيتية كمحررين، متجاهلة بشكل صارخ وحشيتها ضد شعوب الدول التي أُدمجت قسرًا في ”مجال النفوذ“ السوفيتي. في تزييف صارخ، على سبيل المثال، يزعم أحد النصوص التاريخية الجديدة أن إنشاء قواعد سوفيتية وتثبيت حكومات شيوعية في دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) كان نتيجة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وأن الدول الثلاث انضمت طواعية إلى الاتحاد السوفيتي.

اليابان كالشرير الأكبر

من السمات المميزة للتأريخ الروسي، من الحقبة السوفيتية إلى الوقت الحاضر، استمرار الاستشهاد بما يسمى بمذكرة تاناكا كدليل على خطط اليابان الشاملة لغزو أوراسيا. مذكرة تاناكا هي مذكرة يُزعم أن رئيس الوزراء تاناكا غييتشي قدمها إلى الإمبراطور شووا في 25 يوليو/ تموز 1927، بعد مؤتمر الشرق الأقصى (27 يونيو/ حزيران–7 يوليو/ تموز) الذي عقده مجلس تاناكا لمناقشة سياسة الصين. أصرت الوثيقة على أن اليابان بحاجة إلى السيطرة على منشوريا ومنغوليا لاستكمال غزو الصين، وهو أمر حيوي لخطتها للسيطرة على العالم. كما ذكرت أن صدامًا مع الاتحاد السوفيتي في شمال منشوريا كان حتميًا.

ظهرت مذكرة تاناكا لأول مرة، بالصينية، في منشور صيني قومي في عام 1929. على الرغم من أفضل جهود الحلفاء بعد الحرب، لم يتمكن أحد من العثور على نسخة يابانية أصلية أو مسودة للمذكرة. هذا، إلى جانب عدد من عدم الدقة التاريخية في الوثيقة، قاد معظم العلماء اليابانيين والغربيين إلى استنتاج أن مذكرة تاناكا مزيفة. ومع ذلك، يستمر الروس في الاستشهاد بالوثيقة لدعم وجهة نظرهم بأن السياسة الخارجية اليابانية قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت مدفوعة بخطة كبرى للسيطرة القارية والعالمية. يتم تقديم مذكرة تاناكا كوثيقة تاريخية أصلية في تاريخ المخابرات الخارجية الروسية المكون من ستة مجلدات، الذي حررته خدمة المخابرات الخارجية الروسية (SVR)، والحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي 1941–1945، التي نشرتها وزارة الدفاع، والكتاب المدرسي للتاريخ العالمي المعتمد من الدولة من 1914 إلى 1945، المعتمد في سبتمبر 2023. في الرواية التاريخية التي يروج لها حكومة بوتين، يتم تصوير اليابان كشرير عدواني لا يرحم يتآمر للسيطرة على العالم.

ميزة أخرى مميزة للرواية الروسية هي أنها تشوه طبيعة علاقة اليابان بألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، مستنتجة أن طوكيو تعاونت مع برلين بهدف مهاجمة الاتحاد السوفيتي. صحيح أنه بعد غزو ألمانيا للاتحاد السوفيتي، حث وزير الخارجية الألماني يواخيم فون ريبنتروب اليابان على الانضمام إلى القتال ضد السوفييت، الذين وقّعت معهم اليابان ميثاق حياد في عام 1941. لكن مثل هذا التحالف العسكري لم يتحقق أبدًا. ما أراده هتلر من اليابان هو إعاقة بريطانيا والولايات المتحدة من خلال أفعالها في المحيط الهادئ. تبادلت طوكيو وبرلين المعلومات الاستخباراتية عن الاتحاد السوفيتي وفقًا لميثاق مكافحة الكومنترن، لكن لم يكن هناك أبدًا أي تخطيط عسكري مشترك يستهدف الاتحاد السوفيتي. تتجاهل الرواية التاريخية الروسية الحالية هذه الحقيقة.

هجوم تاريخي مشترك؟

في 16 مايو/ أيار 2024، أصدر بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما. فيه، تعهد الزعيمان ”بعدم السماح أبدًا بتدنيس أو تدمير الذاكرة التاريخية الصحيحة للقتال ضد الفاشية في الحرب العالمية الثانية“. أثار هذا مخاوف من أن البلدين ينويان التعامل مع الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية كفرصة لهجوم جديد في حروب التاريخ. في إحاطة صحفية بوزارة الخارجية الروسية في 31 يناير/ كانون الثاني من هذا العام، ذكرت المتحدثة ماريا زاخاروفا أن الوزارة تريد العودة إلى ”موضوع تسليط الضوء على الجرائم التاريخية للعسكرية اليابانية“، موضحة أن موسكو تنوي تصعيد هجماتها التاريخية ضد اليابان.

ليس من الصعب تخيل أن موسكو تعتزم توسيع شراكتها الاستراتيجية مع الصين وكوريا الشمالية إلى مجال التاريخ والتعاون مع هؤلاء الشركاء في حملة ضخمة لنشر ”فهمهم التاريخي الصحيح“. فيما يتعلق باليابان، من المحتمل أن يتضمن ذلك نشر مواد ودراسات تاريخية مصممة لإقناع الناس في الداخل والخارج بنوايا اليابان العدائية تجاه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. من المتوقع أيضًا أن تعقد موسكو فعاليات تتضمن سلطات من دول تشاركها وجهة نظرها في التاريخ.

سنحتاج إلى الوقوف بثبات في مواجهة مثل هذه الدعاية، رافضين جميع الاتهامات التي تتعارض مع الحقائق ومنددين بحزم بالتلاعب السياسي بالذاكرة التاريخية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في عرض النصر العسكري العام الماضي الذي يحتفل بهزيمة ألمانيا النازية، موسكو، 9 مايو/ أيار 2024. © سبوتنيك/كيودو)