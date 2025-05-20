اليابان | جناح الصين في أوساكا إكسبو: رؤية لمجتمع متناغم مع البيئة

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 20/05/2025

يستلهم جناح الصين تصميمه من شرائط الكتابة الصينية القديمة المصنوعة من الخيزران، المزينة بخمسة أنماط متميزة من الخطوط التقليدية التي تروي 119 نصًا، بما في ذلك قصائد شعرية صينية خالدة تعكس عمق التراث الأدبي. يُعد هذا الجناح الأكبر بين الأجنحة الدولية، حيث يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 3870 مترًا مربعًا، مما يجعله وجهة مهيبة تجمع بين الأصالة والابتكار.

في الداخل، يأخذ المعرض الزوار في رحلة عبر التاريخ من خلال عرض كنوز وطنية نادرة، تشمل قطعًا أثرية من العصور القديمة ومنحوتات فنية لشخصيات تاريخية بارزة مثل الراهب جيان تشن، الذي لعب دورًا محوريًا في تعزيز الروابط الثقافية بين الصين واليابان. هذه القطع، التي نادرًا ما تغادر حدود الصين، تتيح للزوار فرصة استثنائية لمشاهدة تراث ثقافي غني في قلب اليابان.

يبرز الجناح أيضًا إنجازات الصين في استكشاف الفضاء من خلال عرض عينات فريدة من رمال القمر. تشمل هذه العينات تلك التي جُمعت من الجانب البعيد للقمر بواسطة مركبة ”تشانغ إي 6“ الروبوتية في يونيو/ حزيران 2024، وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إلى جانب عينة من الجانب المضيء للقمر جمعتها ”تشانغ إي 5“. يُقدم هذا العرض لمحة مبهرة عن طموحات الصين الفضائية وإسهاماتها في عصر الاستكشاف الكوني.

باستخدام أحدث تقنيات العرض المرئي، يسلط الجناح الضوء على التقنيات الزراعية التقليدية التي تحافظ على التوازن البيئي، موازنةً بين الحكمة القديمة والابتكارات الحديثة. من خلال هذا العرض، يتجلى موضوع الجناح ”بناء مجتمع حياة للإنسان والطبيعة“، الذي يستند إلى فلسفات صينية عريقة تؤكد على الانسجام بين الإنسان والبيئة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)