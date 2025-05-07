اليابان | جناح الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أوساكا إكسبو

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 07/05/2025

يُدار هذا الجناح من قبل منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تتخذ من ”حماية حياة الإنسان وصحته وكرامته“ رسالة إنسانية رئيسية. يقدم الجناح تجربة مؤثرة تأخذ الزوار في رحلة عاطفية وفكرية عبر ثلاث مناطق تفاعلية، تستغرق حوالي 30 دقيقة، تهدف إلى تعزيز الوعي بالتحديات الإنسانية وإلهام العمل الجماعي.

تبدأ الرحلة في منطقة مبهرة تجمع بين التصوير الفوتوغرافي الرائع وتقنيات رسم الخرائط الإسقاطية، حيث تُعرض لحظات من الحياة اليومية لأشخاص من مختلف أنحاء العالم. تعكس هذه المشاهد قيمة الحياة البسيطة والروابط الإنسانية المشتركة، مما يترك أثرًا عميقًا في قلوب الزوار ويدعوهم لتقدير جمال اللحظات العادية.

في المرحلة التالية، ينتقل الزوار إلى مسرح دوم غامر، حيث يواجهون الواقع القاسي للكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. من خلال شهادات حقيقية مؤثرة من ناجين، مدعومة بصور بصرية قوية وتأثيرات صوتية، يعيش الزوار تجربة تعكس كيف يمكن للأزمات أن تقتلع الأفراد من حياتهم اليومية، مما يعزز التعاطف ويبرز أهمية العمل الإنساني.

في المنطقة الختامية، يُدعى الزوار للتفاعل مع شاشة كبيرة تعرض رسائل ملهمة من أشخاص حول العالم، مثل ”أريد إنقاذ شخص ما“ أو ”أحلم بعالم بلا نزاعات“. يُشجع المشاركون على مشاركة أفكارهم وتطلعاتهم الخاصة، سواء عبر كتابة رسائل رقمية أو المشاركة في حوارات تفاعلية، مما يخلق شعورًا بالمسؤولية المشتركة ويحفز الزوار على اتخاذ خطوات صغيرة نحو دعم القضايا الإنسانية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)