اليابان | إندونيسيا في أوساكا إكسبو: عندما يلتقي الازدهار بالانسجام

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 06/05/2025

سفينة تحمل أحلام الشعب

يتميز جناح إندونيسيا، البلد الذي يضم أكثر من 17 ألف جزيرة، وهو الأكبر من نوعه في العالم، بتصميم خارجي مبهر مستوحى من شكل السفينة، يعكس روح الحركة والتقدم. يتسق هذا التصميم مع رؤية إندونيسيا الطموحة، حيث تسعى للإبحار نحو المستقبل، حاملة أحلام شعبها بأن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2045، تجمع بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي.

تأخذ المعروضات الزوار في رحلة بصرية وسمعية تأسر الحواس، حيث تبرز غابة مطيرة مصغرة جمال الطبيعة الإندونيسية المذهل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها. كما تسلط الضوء على مبادرات الطاقة المتجددة التي تعكس التزام إندونيسيا بالابتكار البيئي، مثل مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجينية.

يضم الجناح ركنًا مخصصًا لعرض الحرف اليدوية التقليدية الغنية والمتنوعة، إلى جانب ثقافة الطعام الفريدة التي تغذيها حوالي 1300 مجموعة عرقية، حيث يمكن للزوار تذوق أطباق شهيرة مثل ناسي غورينغ وساتيه، والتعرف على فنون النسيج مثل الباتيك والإيكات. كما يقدم الجناح لمحة عن ”نوسانتارا“، العاصمة الجديدة التي تُعد رمزًا للحداثة والاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الجناح منتديات أعمال وورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الأفكار المبتكرة، مما يجعل الجناح منصة شاملة تعكس تنوع إندونيسيا الثقافي وطموحها العالمي، وتدعو الزوار للانضمام إلى رحلتها نحو مستقبل مشرق.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)