اليابان | جناح ماليزيا في أوساكا إكسبو: إبداع في نسج مستقبل متناغم

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سياحة وسفرثقافة 03/05/2025

الخيزران الياباني والزخارف الماليزية التقليدية

صمم المهندس المعماري الياباني الشهير كوما كينغو هذا الجناح مستلهمًا من روعة منسوجات السونغكيت الماليزية، وهي أقمشة تقليدية تشتهر بنقوشها الذهبية والفضية المعقدة التي تُنسج يدويًا لتعكس تراث ماليزيا الغني. يجمع التصميم بين التقاليد اليابانية والماليزية في تناغم بصري فريد، حيث يتألق الجزء الخارجي باستخدام 5000 نبتة خيزران يابانية مختارة بعناية لمرونتها وجمالها الطبيعي. أما الجزء الداخلي فيزدان بـ500 نبتة خيزران ماليزية، مُرتبة بدقة لتُعيد إحياء سحر غابة خيزران ساحرة تُغمر الزوار بإحساس الهدوء والانسجام. مع حلول الليل، تتحول الأنماط الشريطية الخارجية، المستوحاة من خيوط السونغكيت، إلى لوحة متلألئة عند إضاءتها، حيث تتراقص الخيوط الذهبية والفضية الوهمية لتخلق تأثيرًا بصريًا مبهرًا يُبرز الاندماج بين الحداثة والتراث.

يُقدم الجناح تجربة غامرة تجمع بين الطبيعة والثقافة، حيث تتيح المعروضات للزوار استكشاف الروابط بين البيئة والفنون التقليدية. تُصاحب هذه المعروضات عروض حية للحرفيين الماليزيين وهم ينسجون أقمشة السونغكيت ويصنعون المنحوتات الخشبية، مما يُبرز المهارة والصبر المطلوبين لهذه الفنون. كما يتضمن الجناح مساحة تفاعلية تتيح للزوار تجربة ارتداء الأزياء الشعبية الماليزية، مثل الباجو كورونغ والساري المزخرف، ليشعروا بأناقة التراث الماليزي. ولإثراء التجربة، يقدم الجناح تشكيلة من المأكولات الماليزية الحلال المعتمدة، مثل ناسي ليماك الشهير وريندانغ الدجاج العطري، والتي تُقدم في أجواء تُحاكي الأسواق الماليزية التقليدية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)