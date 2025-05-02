اليابان | ”مسرح الحوار“.. حيث يلتقي العالم لتبادل الأفكار في أوساكا إكسبو!

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 02/05/2025

جناح ”كل يوم هو أول حوار في تاريخ البشرية“، من إبداع المخرجة كاواسي نعومي، يقدم رؤية طموحة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الإنسانية الناتجة عن العرق، الدين، والثقافة، عبر حوارات مفتوحة تُعيد تشكيل المستقبل. يُجسد الجناح فكرة أن كل محادثة جديدة تحمل إمكانية البدايات، موفرًا منصة للتواصل الإنساني الأصيل.

صُمم الجناح كمسرح مبتكر، مستغلًا مبنيين مدرسيين مهجورين نُقلا من نارا وكيوتو، ليخلق فضاءً يحمل طابعًا تاريخيًا وإنسانيًا. في كل جلسة، يُختار زائر من الجمهور ليتقدم إلى شاشة كبيرة، حيث ينخرط في حوار حول موضوع محدد مع شخص غريب يشارك عبر الإنترنت من مكان آخر في العالم. يتيح هذا الإعداد للزوار مشاهدة المحادثة بين الشخصين، اللذين يلتقيان لأول مرة، كما لو كانت قصة سينمائية تتكشف أمامهم. على مدار 184 يومًا من المعرض، يُتوقع إجراء حوالي 1840 حوارًا عفويًا، كل منها يُمثل لحظة فريدة من التواصل البشري.

بالمقارنة مع الجناحات الأخرى، يتميز جناح كاواسي بتركيزه على الحوار كأداة للتقارب الإنساني، مستخدمًا بساطة المحادثة لكسر الحواجز. فبينما يستكشف جناح كوياما كوندو الطعام كجسر ثقافي، ويركز جناح فوكوكا شينيتشي على التوازن البيولوجي، ويتأمل جناح يويتشي أوشياي في الهوية الرقمية، ويقدم جناح كاواموري شوجي رحلة حسية، ويحتفي جناح ناكاجيما ساتشيكو بالإبداع المشترك، يبرز جناح كاواسي كفضاء للتواصل المباشر، حيث يُعيد الحوار تعريف العلاقات الإنسانية. يشترك الجناحات في رؤية مشتركة لإلهام التفكير في الحياة، لكن جناح كاواسي يتميز بقدرته على تحويل المحادثات العابرة إلى لحظات تاريخية تُعزز الوحدة.

يُجسد هذا الجناح دعوة للزوار للمشاركة في صناعة مستقبل يتخطى الاختلافات، مستلهمًا قوة الكلمات واللقاءات العفوية لخلق عالم أكثر ترابطًا، حيث يُصبح كل حوار بداية جديدة لفهم الإنسانية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)