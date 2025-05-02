اليابان | أذربيجان في أوساكا إكسبو: سبعة جسور تربط الماضي بالمستقبل من أجل استدامة أفضل

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفرثقافة 02/05/2025

جسور نحو المستقبل

الواجهة الخارجية لجناح أذربيجان تتألق بتصميم معماري فريد يتكون من سبعة أقواس ضخمة ومذهلة، تمثل الخصائص السبع المميزة لأذربيجان. هذه الخصائص تعكس ثراء التنوع الثقافي للبلاد، موقعها الاستراتيجي عند تقاطع شرق أوروبا وغرب آسيا، وروحها الطموحة التي تبني جسورًا تربط ماضيها العريق بمستقبل واعد.

يوفر الجناح تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة ساحرة لاكتشاف جاذبية أذربيجان الغنية. من خلال شاشة عرض بزاوية 360 درجة، يمكن للزوار مشاهدة لقطات مبهرة تسلط الضوء على ثروات البلاد الطبيعية مثل النفط والغاز، وتراثها الثقافي العميق، وتقاليدها الأصيلة، إلى جانب شغفها بالرياضة وتنامي قطاعها السياحي الذي يجمع بين الطبيعة الخلابة والمواقع التاريخية.

كما يتيح الجناح للزوار تذوق نكهات أذربيجان الأصيلة من خلال الأطعمة والمشروبات التقليدية المقدمة في متجر ومطعم الجناح، حيث يمكنهم الاستمتاع بأطباق مثل البلوف العطري والدولما المحشوة، إلى جانب المشروبات التقليدية كالشاي الأذربيجاني المقدم مع الحلويات المحلية. هذه التجربة تجمع بين الإبداع المعماري والتراث الثقافي لتعكس روح أذربيجان الحديثة والمتجذرة في آن واحد.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)