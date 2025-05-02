اليابان | ”ملعب الحياة“: جناح ينبض بالحيوية في قلب أوساكا إكسبو!

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سياحة وسفرثقافة 02/05/2025

جناح ”ملعب الحياة: قنديل البحر (إحياء الحياة)“، الذي أبدعته ناكاجيما ساتشيكو، موسيقية وعالمة رياضيات حائزة على ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي، يُجسد رؤية ملهمة لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM). تسعى ساتشيكو، بصفتها رائدة في هذا المجال، إلى خلق مساحة تعاونية تُحفز الإبداع المشترك، حيث يختبر الزوار متعة الحياة من خلال اللعب، التعلم، الفنون، والرياضة، مع تعزيز تحسين حياتهم بشكل جماعي.

يتميز الجناح بتصميم خارجي مستوحى من قنديل البحر، يشبه شجرة عملاقة بسقف غشائي يسمح بتدفق الضوء الطبيعي، مما يعكس تقلبات الحياة الفردية والجماعية وروح اللعب المتحررة. يتضمن الجناح ملعبًا يجذب جميع الحواس، يوفر تجربة تفاعلية غامرة تُحاكي ديناميكية الحياة. في الطابق السفلي، يوجد مسرح يستضيف عروضًا فنية ومهرجانات محلية وعالمية، تُعرض على شاشة بزاوية 360 درجة، مما يخلق تجربة بصرية شاملة. كما يُنظم الجناح ورش عمل يومية تتيح للزوار التفاعل مع أشخاص من خلفيات متنوعة، مما يعزز التواصل والإبداع.

بالمقارنة مع الجناحات الأخرى، يتميز جناح ساتشيكو بتركيزه على التكامل بين الفنون والعلوم، مع الإلهام من قنديل البحر كرمز للتجدد والمرونة. فبينما يستكشف جناح كوياما كوندو الطعام كجسر ثقافي، ويركز جناح فوكوكا شينيتشي على التوازن البيولوجي، ويتأمل جناح يويتشي أوشياي في الهوية الرقمية، ويقدم جناح كاواموري شوجي رحلة حسية عبر أبعاد الحياة، يبرز جناح ”قنديل البحر“ كمساحة للعب والإبداع المشترك، مستلهمًا من دورة حياة قنديل البحر التي تُجسد التجدد. يشترك الجناحات في رؤية مشتركة لتحفيز التفكير في الحياة، لكن جناح ساتشيكو يتميز بقدرته على دمج التعلم التفاعلي مع الفنون الأدائية في بيئة مفتوحة وشاملة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)